Doris Achelwilm von den Linken möchte auch im nächsten Jahr bei der Wahl wieder für den Bundestag kandidieren. (Frank Thomas Koch)

Sie haben auf dem Landesparteitag Ihrer Partei bekannt gegeben, zum zweiten Mal für den Bundestag kandidieren zu wollen. Gerade das letzte halbe Jahr in Berlin war sicherlich ziemlich anstrengend. Warum haben Sie sich trotzdem entschieden, noch mal anzutreten?

Doris Achelwilm:Es ist klar, dass parlamentarische Arbeit kein Spaziergang ist. Und ich bin nicht nach Berlin gegangen, um ein ruhiges Leben zu führen, sondern um politisch etwas zu bewegen, gerade in diesen Zeiten. Deswegen habe ich mich entschieden, eine weitere Legislatur folgen zu lassen – sofern die Parteibasis dahintersteht und das Wahlergebnis im kommenden Jahr entsprechend ausfällt. Ich habe bei allem, was angeschoben wurde und läuft, das Gefühl, dass meine Arbeit gerade erst anfängt.

Vor drei Jahren sind Sie als Neuling nach Berlin gegangen. Vorher waren Sie Sprecherin vom Bremer Kreisverband Mitte-Ost und später Landessprecherin, Ihre politische Arbeit hatte also immer starken Bremen-Bezug. Wie hat sich das im Bundestag geändert?

Ich versuche, Bundes- und Bremer Themen miteinander zu verbinden. Nehmen wir ein kleines Beispiel: den Leerstand im Bundeswehrhochhaus. Das ist ein Bremer Thema, aber das Gebäude gehört der Bundesimmobiliengesellschaft. Also habe ich als Bundestagsabgeordnete nach dem Stand der Dinge gefragt und die Antwort zurück nach Bremen gespielt – erfreulicherweise gibt es jetzt eine Zwischennutzung.

Mehr zum Thema Landesparteitag in der Neuen Vahr Bremer Linke positioniert sich für den Bundestagswahlkampf 2021 Rund ein Jahr vor der Bundestagswahl haben sich die Bremer Linken auf ihrem Landesparteitag auf die ... mehr »

Bei Ihren letzten Initiativen im Bundestag ging es beispielsweise um die Absicherung von Solo-Selbstständigen in der Krise, eine friedenspolitische UN-Resolution oder den Frauenanteil im Deutschen Bundestag. Kann jemand, der vergleichsweise frisch im Bundestag ist, bei solch großen Themen überhaupt auf Augenhöhe mit den alten Hasen mitspielen?

In der ersten Legislatur ist man auch nach drei Jahren noch „neu“, aber gehört dazu und wirkt mit. Wie die eigene Arbeit sich zusammensetzt, hängt damit zusammen, woher man fachlich, politisch und regional kommt, was gesellschaftlich in Bewegung ist und wie zum Guten verändert werden kann. Ich versuche, mich breit aufzustellen und meine Arbeit mit Anliegen aus Bremen und übergeordneten Fragen zum Beispiel sozialer Gerechtigkeit zusammen- und voranzubringen.

Ihre Partei hat Sie zur Sprecherin für Gleichstellungs-, Queer- und Medienpolitik gemacht. Das sind nicht unbedingt die Themen, mit denen man sich auf der großen Bühne profilieren kann. Fordern Sie, im Falle Ihrer Wiederwahl, einen anderen Posten, der mehr Aufmerksamkeit mit sich zieht? Wie sähe es zum Beispiel mit dem Amt als Sprecherin für Soziales aus?

Das wird sich zeigen, wenn es so weit ist. Politik ist auch an der Stelle ein Aushandlungsprozess. Es ist gut vorstellbar, sich nach der ersten Wahlperiode fachlich neu zu positionieren. Aber um derartige Fragen geht es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Es geht in dieser Zeit und dann im Wahlkampf darum, zu zeigen, wofür wir stehen.

Sie sind 2017 mit dem Vorsatz angetreten, die Bremer Armutslage stärker in Berlin bekannt zu machen. Schauen wir uns die nackten Zahlen an: Die Armutsquote in Bremen lag zuletzt bei 22,7 Prozent, der Bundesschnitt war 15,5 Prozent. Sind Sie mit Ihrem Anliegen gescheitert?

Aus der Opposition heraus bohrt man, was die Armutsbekämpfung angeht, wirklich dicke Bretter. Wir haben mit aller Kraft Druck gemacht, die Probleme benannt – aber es ist wenig passiert. Das liegt aber an der Regierung, die hier dringend handeln muss. Das gilt für viele Themen: Steuergerechtigkeit, das Tempolimit, Frauenrechte in Parlamenten und bei der körperlichen Selbstbestimmung nach Paragraf 219a. Das sind nur drei weitere Beispiele unter vielen, wo die Debatten schlicht abgebrochen wurden.

Derzeit tobt eine Diskussion über den schwindenden Einfluss der Parlamente in Krisenzeiten, weil Entscheidungen an der Legislative vorbei getroffen werden. Ist der Bundestag beim Thema Pandemie tatsächlich so außen vor?

Viel zu oft ja. Wir bearbeiten die Gesetze zwar nach wie vor, aber aktuell gibt es zu wenig Debatten in den Ausschüssen, zu wenig ausgewogene parlamentarische Prozesse – sich auf diese Weise transparent und kritisch mit Verordnungen auseinanderzusetzen und Änderungen zu erwirken, ist schwierig. Und durch die zu kurz kommenden Debatten fehlen der Bevölkerung die unterschiedlichen Positionen. Sie wird mit den Regierungsentscheidungen konfrontiert.

Mehr zum Thema Ausgetreten wegen Willy Brandt Neuer Landeschef der Linken ist ein alter Bekannter Als 18-Jähriger schloss sich Christoph Spehr der SPD an. Nun bekleidet er bei den Linken zum ... mehr »

Aber können Sie als Abgeordnete überhaupt etwas daran ändern oder können Sie nur den Finger in die Wunde legen?

Wir haben unseren Einfluss und unsere Rechte. Und es ist schon entscheidend, wenn sich die Opposition darüber beklagt, nicht beteiligt zu werden. Das kann nicht einfach übergangen werden.

Haben wir damit jetzt eine Eskalationsstufe zwischen Bundestag und Regierung erreicht?

Wir haben jedenfalls deutlich gemacht, dass es so nicht geht und eine Arbeitsweise bestehen muss, die einer parlamentarischen Demokratie würdig ist. Dieser Prozess ist hochdynamisch, so wie Politik insgesamt derzeit: Politik passiert gerade auf extrem kurze Sicht. Was in zwei Monaten ist, das weiß heute noch niemand. Das Beispiel Beherbergungsverbot hat gerade gezeigt, dass Beschlüsse auch kurzfristig wieder gekippt werden bzw. werden müssen. Dieser Politikmodus erfordert sehr hohe Aufmerksamkeit.

Aber gerade weil Entscheidungen so kurzfristig getroffen werden müssen, kann eine parlamentarische Debatte doch wichtige Zeit verstreichen lassen.

Das ist fallweise sicherlich richtig. Trotzdem muss mehr als bislang mit Augenmaß entschieden werden, welche Themen tatsächlich so zeitkritisch sind, dass sie ohne parlamentarische Debatte durchgewunken werden. Auch müssen dringlich gebotene Ad-hoc-Entscheidungen anschließend im Parlament überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden können.

Werfen wir einen Blick in die Glaskugel. Die SPD dümpelt in der Zustimmung bei den Bürgern rund um die 15-Prozent-Marke, die CDU hat Schwierigkeiten, einen geeigneten Kanzlerkandidaten zu finden. Rechnen Sie unter diesen Voraussetzungen mit einer Fortführung der Großen Koalition?

Prognosen zu treffen, ist aktuell so eine Sache. Es wird auf jeden Fall eine sehr spannende und wichtige Wahl. Alle Parteien haben gerade damit zu tun, ihren Weg durch diese Zeit zu finden. Aus meiner Sicht würde die Fortsetzung der Großen Koalition keine große Akzeptanz finden, zumal sie weiterhin kein Wunschbündnis zwischen CDU und SPD ist. Es steht ein Regierungswechsel und damit auch ein noch offener inhaltlicher Wechsel an.

Rot-Grün-Rot ist auf Bundesebene aber doch eher unrealistisch.

Aktuell sind die Zahlen nicht danach. Aber niemand vermag vorauszusagen, wie sich die Lage entwickelt. Somit ist auch das „Bremer Modell“ eine Option.

Mehr zum Thema Linken-Kandidatin Doris Achelwilm im Porträt Die Quereinsteigerin Doris Achelwilm trat mit Anfang 30 in die Linkspartei ein, zur Parteipolitik kam sie über einen ... mehr »

Wie wird Rot-Grün-Rot in Bremen von Berlin aus wahrgenommen?

Bremen ist das kleinste Bundesland und in der Politik geht es nun einmal nach Mehrheiten. Deswegen muss man immer zusehen, dass man Themen und Interessen durchbekommt. Zur Zeit der Koalitionsverhandlungen und der Regierungsbildung haben in Berlin viele nach Bremen geschaut und gefragt, das hat sich etwas gelegt. Aber wenn hier Besonderes passiert, wird das zur Kenntnis genommen, wie zuletzt, als Bremen das Zeigen der Reichsflagge als erstes Bundesland verboten hat.

In Kürze hören Katja Kipping und Bernd Riexinger nach acht Jahren an der Parteispitze der Linken auf. Was rufen Sie den beiden hinterher?

Sie mussten sich viel gefallen lassen, haben in schwierigen Zeiten nicht in den Sack gehauen und durchaus erfolgreich die Vision verfolgt, dass wir eine Partei sein müssen, die sich gesellschaftlich verankert und öffnet – das ist ihnen hoch anzurechnen.

Und Ihre ganz persönliche Bilanz: Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie bis jetzt erreicht haben?

Wann ist man in der Politik zufrieden? Nach vier Jahren kann ich nicht zufrieden sein. Dafür war die Zeit zu kurz. Aber ich gebe, was ich kann und bin damit auch noch nicht fertig.

Das Gespräch führte Maren Beneke.

Zur Person

Doris Achelwilm (43) wohnt in Walle, hat deutsche Sprachwissenschaft, Politik und Geschichte studiert und als Kultur-und Musikjournalistin gearbeitet. Von 2013 bis 2017 war sie Landessprecherin der Linken in Bremen, seit September 2017 ist sie Mitglied des Bundestages.