Uwe Schneider ist Chef der Bremer Tafeln, einem Verein aus dem sozialen Bereich mit 110 Mitgliedern. (Christina Kuhaupt)

Nicht nur Sport ist im Verein am schönsten – sondern auch das Gärtnern. Zum Beispiel. Dem Landesverband der Gartenfreunde Bremen gehören 100 Kleingartenvereine an. 86 mit insgesamt rund 15 400 Mitgliedern und etwa ebenso vielen Gärten und Mitgliedern in Bremen, die übrigen in Bremerhaven. Insgesamt sind derzeit 3595 Vereine im Register beim Amtsgericht eingetragen. Allein die 309 Bremer und 75 Bremerhavener Sportvereine bringen es auf eine Mitgliederzahl von gut 150.000. Allerdings, ergänzt das Statistische Landesamt Bremen diese Angaben des Landessportbundes um den Nachsatz: Auch passive Mitglieder werden dabei gezählt – und längst nicht alle Organisierten wohnen in Bremen.

Quellen: Vereinsregister beim Amtsgericht/Statistisches Landesamt Bremen/Jeweils nach eigenen Vereinsangaben (Grafik WESER-KURIER /CIMEN)

Ein Drittel Bremer

Auch andere Bremer Vereine haben ihre Mitglieder an anderem Ort: Etwa die Hälfte der 450 Mitglieder im Landesverband Bremischer Rassekaninchenzüchter hält seine Tiere in Bremerhaven. Die Zahl der Kaninchen lasse sich schlecht schätzen, sagt Vorsitzender Dieter Rosenau, coronabedingt seien alle Ausstellungen abgesagt. So geht es auch dem Landesverband Bremischer Rassegeflügelzüchter, dessen 500 Mitglieder in normalen Jahren 20.000 Ringe für ihre Vögel kauften. Nur ein Drittel von ihnen seien Bremerinnen und Bremer, die meisten Mitglieder leben in Niedersachsen, schätzt der Vorsitzende Jörg Cegielka. Sogar der frühere Hamburger Taubenclub mit heutigem Sitz auf Sylt gehöre zum Bremer Verband.

Über die Grenzen schaut auch der Kreischorverband Bremen mit 3612 Sängerinnen und Sängern in 114 Chören. Die Zahlen stammen von Februar 2020. Zwischenzeitlich, sagt Kirsten Bodendieck als Vorsitzende, hätten aber bereits vier Chöre ihre Mitgliedschaft gekündigt: „Chorsingen ist halt eine Gemeinschaftsveranstaltung – aber laut der neuen Corona-Verordnung nicht mehr möglich.“ Mit ähnlichen Schwierigkeiten kämpfen die 25 Mitgliedsbühnen im Landesverband Bremer Amateurtheater. Zwölf von ihnen mit rund 500 Mitgliedern haben ihren Sitz in Bremen – aber keine Vorstellungen. „Jetzt passiert nichts“, sagt Vorsitzender Günter Gräbner. „Die eine oder andere Gruppe probt zumindest – ohne Massen- und Liebesszenen.“

Unbeirrt und froh über jede Unterstützung sind die 110 Vereinsmitglieder der Bremer Tafel, einer der vielen Vereine im sozialen Bereich. Rund 200 Helferinnen und Helfer sorgen dafür, dass die etwa 2500 Tafel-Kunden mit Lebensmitteln versorgt werden. „Das ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, dahinter stehen 6000 bis 7000 Personen“, weiß Tafel-Vorsitzender Uwe Schneider.

Eine Online-Befragung unter Leserinnen und Lesern des WESER-KURIER hat ergeben, dass 35 Prozent der Befragten (fast) immer oder häufig einer Tätigkeit im Verein nachgehen. Ebenfalls 35 Prozent taten dies nie.