Enna und ihre Mutter Janina Entelmann leuten den Frühling mit einer Kugel Eis ein. (Dustin Weiss)

Eigentlich würde Janina Entelmann lieber im Warmen bleiben, doch ihre Tochter Enna möchte raus. Eingepackt in Mantel und Mütze, aber mit Sonnenbrille schauen die beiden sich um. Fast alle Sitzgelegenheiten des Cream Lovers in der Sögestraße liegen im Schatten. Nur auf eine Bank vor dem Eiscafé fällt ein wenig Sonne. Auf ihr lassen sie sich nieder. Den Blick gen Himmel gerichtet, genießen sie ihr Bestelltes. Janina Entelmann zwei Kugeln Eis mit Sahne im Becher, Enna zwei Kugeln in einer Schokoladenwaffel – obwohl es am Montagmittag nur zwei Grad plus sind. „Man muss es nehmen, wie es ist“, sagt Entelmann. „Wir Norddeutschen freuen uns ja schon, wenn kein Schmuddelwetter ist.“ Laut Kalender gehört das inzwischen der Vergangenheit an: Mit dem heutigen Dienstag hat offiziell der Frühling angefangen.

Das nehmen die Angestellten des Cream Lovers nur schmunzelnd zur Kenntnis. So richtig glauben mag es keiner von ihnen. Angesichts der kalten Temperaturen hält sich der Eisverkauf in Grenzen. Es gab jedoch auch gute Tage: „Wenn es mal warm war, standen die Leute vor dem Laden Schlange“, sagt Mitarbeiter Hauke Meyer. Wer ein Eis kauft, setzt sich nur selten auf einen der Stühle vor dem Eiscafé. Eisbecher werden meist im Ladeninneren verzehrt, am beliebtesten sei aber Eis in der Waffel für unterwegs. „Viele kommen in der Mittagspause auf dem Weg zurück ins Büro vorbei“, sagt Meyer.

Auch Nicole Lindstädt und ihre Tochter stehen mit ihrem Eis, das sie bei Cream Lovers gekauft haben, etwas abseits mitten in der Fußgängerzone. Sie sind aus Stuhr zu einem Einkaufsbummel nach Bremen gekommen und gönnen sich nun nach dem Mittagessen ihren Nachtisch in der Sonne. Von den Fußgängern, die in ihnen vorbeihasten, lassen sie sich nicht stören. „Wenn die Sonne da ist, nutzen wir das auch aus“, sagt Lindstädt.

Auch an der Schlachte hat es wegen der Kälte nur wenige Tage gegeben, an denen die Gäste draußen Platz genommen haben. Eine Ausnahme stellt Reinhard Hammelmann dar, der mit Zigaretten und einem Maß Bier an einem Tisch vor dem Paulaner‘s sitzt. „Egal, wie kalt es ist, ich bin jeden Tag hier“, sagt er. Zur Not setze er sich neben einen der Wärmestrahler. In nächster Zeit in den Urlaub fahren wird er nicht, er bleibt lieber in Bremen.

„Man merkt, dass die Leute sonnenhungrig sind“

Da sei der Frühling schließlich auch schön. Möglicherweise kann er sich dann mittags auch ein paar Meter weiter in Wesernähe in den Biergarten des Paulaner‘s setzen, für den Andre Frank verantwortlich ist. „Bisher war es nicht der Brüller“, sagt er. Im Vorjahr war das anders: Den März über hatte der Biergarten jeden Tag auf. In diesem Jahr war es erst in der vergangenen Woche soweit. Dann war die Nachfrage aber gleich hoch. „Man merkt, dass die Leute sonnenhungrig sind“, sagt Frank.

Bei Feldmann‘s Bierhaus an der Schlachte gehört die Außengastronomie schon seit Ende Februar dazu. Für einen Tag hatte die Wetter-App des Inhabers Olaf Feldmann gutes Wetter angesagt, woraufhin er Tische und Stühle auch draußen aufbauen ließ. Und er tat gut daran: Die Gäste kamen in Scharen. Allgemein beobachtet er bei den Bremern aber auch bei Minusgeraden eine „Freiluftsucht“, wie er sagt.

Selbst wenn es kalt wäre, würden sich einige Gäste in dicken Winterjacken nach draußen setzen – und sich notfalls noch in Decken einrollen. „Da werden die Leute immer extremer“, sagt er. Dennoch freut er sich angesichts der im Vergleich zum Vorjahr schlechteren Besucherzahlen im März auf den Frühlingsanfang – auch wenn der für Feldmann schon längst da sei: „Für mich beginnt der Frühling, wenn wir den Laden auch draußen aufmachen“, sagt er.