Die "Lange Shoppingnacht" gehört nun der Vergangenheit an. (Jan Woitas/dpa)

Das Bummeln bis Mitternacht in der Bremer Innenstadt gehört erst einmal der Vergangenheit an. Der Vorstand der City-Initiative hat die sogenannte „Lange Shoppingnacht“ abgesagt.

Zuletzt seien es vor allem die großen Warenhäuser gewesen, die sich noch für die Veranstaltung eingesetzt hätten, begründet der stellvertretende Vorsitzende der City-Initiative Stefan Brockmann. Die „Lange Shoppingnacht“ wurde in den vergangenen Jahren stets zu Herbstbeginn an einem Sonnabend organisiert – auch, weil viele Modehäuser dann neue Ware im Lager haben. „Aber zuletzt hat sich der Aufwand nicht mehr gelohnt. Auch, weil nicht mehr so viele Menschen das Angebot genutzt haben“, so Brockmann weiter.

Als die „Lange Shoppingnacht“ vor gut zehn Jahren zum ersten Mal veranstaltet wurde, seien die Bremer noch neugierig gewesen. Aber die Vorlieben der Bremer und Besucher aus dem Umland hätten sich verändert: „Die meisten haben nicht mehr das Bedürfnis, in den späten Abendstunden einzukaufen“, sagt Brockmann. Daher sei der Umsatz in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen. Das sei aber kein typisch bremisches Phänomen, sondern auch in anderen Städten zu erleben. „Nun hat sich in der City-Initiative keine Mehrheit mehr für die Veranstaltung gefunden“, so der stellvertretende Vorsitzende. Daher habe man nun eben die Konsequenzen gezogen und die „Lange Shoppingnacht“ abgesagt.