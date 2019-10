Das Medienhaus an der Schwachhauser Heerstraße ist am Dienstagvormittag abgerissen worden. Zuvor hatte es zahlreiche Proteste gegeben. (Christina Kuhaupt)

Nicht einmal drei Minuten brauchte das Spezialgerät des Abrissunternehmens und schon waren die weißen Säulen des Medienhauses Geschichte: Am Dienstagvormittag ist das historische Gebäude an der Schwachhauser Heerstraße abgerissen worden. Zuletzt hatte der Eigentümer, Architekt und Projektentwickler Thorsten Italiano, sich noch offen dafür gezeigt, die Immobilie wieder zu verkaufen, statt sie für einen Neubau abzureißen.

Am Dienstagmittag verfolgten einige Vertreter der Bürgerinitiative zum Erhalt des Medienhauses fassungslos die Abbrucharbeiten. „Gekämpft, gehofft und doch verloren. Dies ist der Triumph der Kulturlosigkeit über die Schönheit. Das ist ein trauriger Tag, an dem ein Stück Bremer Geschichte für immer verloren geht“, resümierte einer von ihnen, der namentlich nicht genannt werden möchte. Die ehemalige Villa Gross war 1911 im Stil des italienischen Star-Baumeisters Andrea Palladio errichtet worden.

Mehr zum Thema Historisches Gebäude in Schwachhausen Eigentümer bietet Medienhaus zum Verkauf an Seit Monaten wird um das sogenannte Medienhaus in Schwachhausen gerungen. Eine Bürgerinitiative ... mehr »

Die Bürgerinitiative hatte mehr als 2000 Unterschriften zum Erhalt des historischen Gebäudes gesammelt, das allerdings nicht unter Denkmalschutz stand. Das kleine Mädchen, das sich besonders für den Erhalt der historischen Villa eingesetzt hatte, stand weinend am Bauzaun. Nun ist der Weg für den Investoren frei, der auf dem Gelände an der Schwachhauser Heerstraße über 30 Wohneinheiten bauen lassen will.

Vergebliche Bemühungen um Rettung

Zuletzt hatte Italiano seine Bereitschaft erklärt, die Villa für sieben Millionen Euro zu verkaufen. Eine zeitliche Frist für einen solchen Verkauf hatte er eng begrenzt. Italiano hatte betont, dass es keinen Kontakt mit kaufwilligen Investoren gegeben habe. Damit widersprach der Eigentümer den Angaben der Bürgerinitiative, die zuletzt zwei Investoren ins Spiel gebracht hatte.

André Scharmer, einer der Köpfe der Bürgerinitiative, hatte bei der zweiten großen Protestkundgebung am 21. September betont: „Wir brauchen einfach mehr Zeit!“ Landesdenkmalpfleger Georg Skalecki hatte noch vorgeschlagen, das Gebäude zu erhalten und dahinter einen modernen Gebäudekomplex zu errichten. Auch hatte er seine Gesprächsbereitschaft bekundet. Jetzt hat der Investor Fakten geschaffen. Auch die Gespräche, die die Bürgerinitiative noch in allerletzter Minute mit Maike Schaefer, der grünen Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau geführt hatte, konnten daran nichts mehr ändern.

Mehr zum Thema Zwei Investoren planen Rettung Neue Hoffnung für das Medienhaus Es ist fünf vor zwölf für das Medienhaus an der Schwachhauser Heerstraße. Mitte nächster Woche ... mehr »

Die Mitglieder des Beirates Schwachhausen, die schon ein Veto gegen den Bebauungsplan eingelegt hatten, haben bereits angekündigt, dass sie mit Interesse verfolgen werden, was mit den alten Bäumen auf dem Gelände geschehen wird. Bereits bei den Protestkundgebungen vor knapp anderthalb Wochen hatten unter anderem Beiratsmitglied Gabriele Schmidt (Linke) und Claas Rohmeyer (CDU), Vorsitzender des Petitionsausschusses, ihre Bedenken bekundet. Sollte auf dem Gelände eine Tiefgarage gebaut werden, befürchten sie, dass es zu einer Grundwasserabsenkung kommen könnte.