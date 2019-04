Auf Platz 1 im Fahrradklima-Test und doch schlechter als im Vorjahr: Bremen (Michael Bahlo/dpa)

Hurra, hurra, der Spitzenplatz ist da. Das in Rankings, Umfragen, Statistiken und sonstigen Studien meist arg gebeutelte Bremen belegt mal nicht einen der hinteren Plätze. Bundesweit steht es in den Medien geschrieben: Bremen ist laut Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs die fahrradfreundlichste deutsche Großstadt mit mehr als 500 000 Einwohnern. Glückwunsch.

Doch das Ergebnis des „Fahrradklima-Tests“ täuscht in einigen Punkten. Nur durch die neu eingeführte Größenordnung mit Städten mit mehr als einer halben Million Einwohnern schafft es Bremen auf den ersten Rang. Münster, Karlsruhe und Freiburg sind immer noch besser. Bremens Gesamtnote hat sich sogar leicht verschlechtert. Die Verantwortlichen sollten sich bloß nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Es gibt zahlreiche Baustellen, was den Fahrradverkehr in der Hansestadt angeht.

Da wären die zusätzlichen Fahrradbrücken über die Weser, die seit Jahren im Verkehrsentwicklungsplan stehen. Falschparker müssen von den Radwegen geholt werden, deren Qualität zudem besser sein könnte. Und: Fahrradfahrer brauchen mehr Platz in der Stadt.