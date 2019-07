Das erste Mal auf zwei Rädern

Bereits vor meiner Schulzeit habe ich Fahrradfahren gelernt. Aber ich bin auch gern Roller und Kettcar gefahren.

Das aktuelle Fahrrad

Seit 1996 fahre ich ein Tourenrad der Fahrradmanufaktur, mit dem ich mich wunderbar in der Stadt fortbewegen und jede Bordsteinkante nehmen kann. Es hat unkaputtbare, stabile Reifen und einen Naben-Dynamo, wie er inzwischen üblich ist. Dadurch bin ich bei der Beleuchtung des Rades unabhängig vom Wetter, wenn es mal regnet oder schneit.

Das kann ich nicht so genau sagen, es sind jedenfalls eine ganze Menge. Ich gehe – außer beim Wandern – eigentlich kaum zu Fuß, sondern erledige alles per Fahrrad. Das Farrad ist einfach mein Fortbewegungsmittel!

Die Vorgängermodelle

Das sind gar nicht so viele. Nach den ‚mitwachsenden Fahrrädern‘ bin ich in meiner Jugend Holland-Rad gefahren, das es tatsächlich immer noch gibt und das ich auch noch fahre. Dann habe ich auch einmal ein Rennrad ausprobiert, doch damit konnte ich mich in der Stadt nicht so recht anfreunden. Und vor meinem jetzigen Modell von der Fahrradmanufaktur hatte ich dann ein Mountainbike, das mir allerdings kaputt gefahren worden ist – zum Glück saß ich nicht drauf!

Ach, ich habe schon viele verschiedene Fahrrad-Urlaube unternommen, bin durch die baltischen Staaten und durch die Ukraine, durch Polen und Rumänien geradelt. Teilweise war es dort allerdings schwierig, das Fahrrad offiziell mit in den Zug zu nehmen. Da habe ich dann auch schon mal im Liegewagen das Fahrrad auf das oberste Bett geklemmt. Ein weiteres Problem war es, dass es keine guten Fahrradwege gab. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich eine Reifenpanne hatte und bei brütender Hitze in einem Mückenschwarm mein Rad reparieren musste. Ich bin aber auch in Amsterdam und Kopenhagen sehr gern Rad gefahren. Und Berlin habe ich mir erst über das Fahrrad erschlossen.

Ist mir tatsächlich noch nie passiert. Toi, toi, toi! Vielleicht liegt es daran, dass ich immer gute Schlösser hatte oder ich habe ganz einfach viel Glück gehabt. Lediglich ein Sattel wurde mir mal geklaut.

Am liebsten fahre ich in Bremen immer am Wasser entlang, an der Weser oder an der Wümme bis nach Fischerhude. Wenn ich Zeit dazu habe, finde ich es auch schön, Wochenend-Touren auf das Land zu unternehmen mit Übernachtung in einem Gasthof. Zu meinen Lieblingsstrecken zählen allerdings auch die entlang der Ostseeküste bis nach Rügen und zur Masurischen Seenplatte – diese Tour habe ich 1998 unternommen. Das war toll! Das hatte schon einen ganz großen Charme, denn es war noch eine komplett andere Zeit damals.

Hat es an meinen Fahrrädern noch nie gegeben. Lediglich eine Sturmklingel hatte ich mal.

Der schlimmste Unfall

Toi, toi, toi. Auch da habe ich bislang Glück gehabt, dass ich noch nicht ernsthaft gestürzt bin. Lediglich leichte Stürze bei Blättern im Herbst oder gemeinem Schneematsch.

Fahrräder als Transportmittel

Sind klasse! Da gibt es beispielsweise einen Flohmarktbeschicker an der Weser, der unglaublich nachhaltig agiert. Zuerst sammelt er das, was er später wieder verkauft, auf dem Sperrmüll zusammen. Er lädt mehrere Male sein Rad haushoch voll, um alles zum Flohmarkt zu transportieren.

… ich dadurch in Bewegung bin und schnell überall hinkomme. Es ist ein offenes Verkehrsmittel, das flott, preisgünstig und gesund ist. Es ist einfach eine sinnvolle Variante, um sich fortzubewegen und zudem noch ökologisch. Beim Radfahren bin ich in Kontakt mit Umwelt und Natur.

Fahrradfahren in Bremen ist …

... eine Herausforderung in Sachen Wachsamkeit, wie in allen anderen Städten auch: Als Fahrradfahrer muss man seine Umwelt und die anderen Verkehrsteilnehmer sehr genau im Blick haben, Kontakt zu ihnen halten und genau mitdenken, wie sie sich wohl verhalten werden.

Wann benutzen Sie die Klingel?

Nicht so häufig, und wenn, dann oft dezent, um Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer zu sensibiliseren und sie nicht zu erschrecken.

Zur Person

Hellena Harttung

ist seit 2015 Leiterin des Ortsamtes Bremen-Mitte. Seit 1999 war sie Sprecherin des Blaumeier-Ateliers. Zuvor studierte sie in Göttingen Jura und im Anschluss Kulturmanagement in Hamburg. Zu Blaumeier kam sie, als sie eine Station ihres Referendariates dort absolvierte. Noch immer singt sie im „Chor Don Bleu“, im Chor des Blaumeier-Ateliers mit und spielt in der Blechblas-Formation „Lauter Blech“ Trompete.

Zur Sache

Hellena Harttung, Leiterin des Ortsamtes Bremen-Mitte

B 140 Fahrradmanufaktur

Baujahr: 1996

Gewicht: 14,5 kg

Gänge/Schaltung: 24 Gänge, Kette

Rahmenmaterial: Stahl

Specials: Keine