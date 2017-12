Bremens Bürgermeister Sieling beim symbolischen Anzünden des Ofens. (ArcelorMittal)

Der Feuer brennt wieder, der Hochofen 2 im Bremer Werk des Stahlkonzerns ArcelorMittal wurde nach zweimonatigen Wartungsarbeiten wieder in Betrieb genommen. Bei einer symbolischen Zeremonie entfachte Bremens Bürgermeister Carsten Sieling das Feuer.

Für das Bremer Werk sind die Instandsetzungsarbeiten ein wichtiges Signal. "Die Investitionen sichern dieses Werk für die nächsten 15 bis 20 Jahre und retten eine Menge Arbeitsplätze", sagte Sieling.

Belegschaft hatte sich die Wartungsarbeiten gewissermaßen erstritten

Die Instandsetzungsarbeiten waren nötig geworden, weil der 18 Jahre alte Hochofen in seinem Inneren verschlissen war. Zudem sollte die Entstaubung in der Gießhalle verbessert werden. Die Wartungsarbeiten hatte sich die Belegschaft gewissermaßen erstritten. Inmitten der Stahlkrise zögerte Konzern Arcelor-Mittal mit den dringend benötigten Investitionen für das Bremer Werk.

Erst nachdem die Mitarbeiter aus eigenen Stücken eine Arbeitsverkürzung vorgeschlagen und sich bereit erklärt hatten, auf vier Prozent ihres Lohnes zu verzichten, gab es grünes Licht für die Modernisierung des wichtigsten Bremer Ofens. Anfang Oktober war der Ofen dann zum Erlöschen gebracht worden. Nach zweimonatiger Pause ist er nun runderneuert wieder im Betrieb.

Der Hochofen 2 ist das Herz des Bremer Stahlwerks. Fast die gesamte Produktion der Bremer Hütte hängt an diesem Koloss. Zwei Drittel der Tagesproduktion, rund 6.500 Tonnen Roheisen, werden dort täglich produziert. Zuletzt wurde der Ofen im Jahr 1999 instandgesetzt. "An diesem Ofen hängen nicht nur eine Menge Emotionen, sondern auch die Zukunft des Werkes", sagte Hochofenleiter Wolfram Weiss am Montag.