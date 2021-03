Aus Sicht des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit unterhöhlt ein wachsender Anpassungsdruck an den Hochschulen die Freiheit von Forschung und Lehre. (Robert Schlesinger/dpa)

"Das Argument zählt, egal von wem es kommt", sagt der Physiker Ralf Bergmann von der Universität Bremen. Bisher sei das die Grundlage einer von Fairness geprägten Wissenschaftskultur gewesen. Doch diese Fairness ist in den Augen des Professors akut bedroht. „In vielen Fächern werden Kollegen inzwischen beschimpft, geschmäht, an Vorträgen gehindert oder gar ihre Entlassung gefordert, wenn ihre Argumente nicht in das zunehmend enger werdende Raster politischer Korrektheit passen", kritisiert der 58-Jährige. Ein wachsendes Klima der Einschüchterung beklagt auch der Politologe Stefan Luft, früher Pressesprecher der Innenbehörde. "Bestimmte Sachen sind mindestens unsagbar geworden."

Zahl der Mitglieder wächst kontinuierlich

Der Naturwissenschaftler Bergmann und der Geisteswissenschaftler Luft zählen zu den Gründungsmitgliedern des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit. Im Februar hat sich der bundesweite Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Öffentlichkeit vorgestellt, seither wächst die Zahl der Mitglieder kontinuierlich an. Mittlerweile ist die 360er-Marke erreicht, gestartet war das Netzwerk mit 70 Köpfen aus der Hochschullandschaft. Aus Bremen haben sich bislang fünf Lehrende der Universität der neuen Organisation angeschlossen: neben Bergmann und Luft auch die Philosophin Dagmar Borchers, der Althistoriker Tassilo Schmitt und der Musikwissenschaftler Ulrich Tadday. Von den anderen Bremer Hochschulen führt das Netzwerk keinen Wissenschaftler als Mitglied auf.

Aus Sicht des Netzwerks droht der wissenschaftliche Diskurs aus dem Ruder zu laufen. Die Debatte werde immer mehr von nicht-wissenschaftlichen Kriterien dominiert, lautet der Befund. Wer das politisch korrekte Raster nicht erfülle, wird Bergmann zufolge schnell mit dem Vorwurf konfrontiert, rassistisch, diskriminierend oder antifeministisch zu sein. Nicht nur die Geistes- , auch die Naturwissenschaften geraten nach seiner Beobachtung zunehmend ins Visier. „Selbst die Mathematik steht neuerdings unter dem Vorwurf ‚weißer Vorherrschaft’ und muss angeblich von der Forderung nach Objektivität befreit werden“, sagt der Physiker.

Der Streit rüttelt aus Netzwerk-Perspektive an den Grundfesten unabhängiger Lehre und Forschung. Zwei „wichtige Grundrechte“ sieht der Privatdozent Luft gefährdet: die Meinungsfreiheit wie auch die Freiheit der Wissenschaft. Oder, wie Bergmann es noch drastischer formuliert: „Steht das Ergebnis einer Diskussion schon im Vornherein fest, ist Wissenschaft tot.“

Für den Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) eine abwegige Bezichtigung. „Wissenschaftsfreiheit hat völlig zu Recht einen so hohen Rang“, sagt Marlin Meier, Präsident der Landes-Asten-Konferenz Bremen. Wirklich beunruhigend sei es aber, wenn Klima- und Gender-Forscherinnen oder Virologen „massiver Hetze von rechts“ ausgesetzt seien. Was Meier ärgert: Das „sogenannte“ Netzwerk solidarisiere sich ja gerade nicht mit den attackierten Kollegen. „Im Gegenteil: Dieses in der Wissenschaft ziemlich bedeutungslose Bündnis versucht die Verhältnisse auf den Kopf zu drehen und inszeniert sich als Opfer eines herbeifantasierten linksliberalen Mainstreams.“

Das sehen die Netzwerk-Mitglieder anders. Als Triebfeder einer weitgehend emotional geführten, längst nicht mehr wissenschaftlichen Auseinandersetzung an den Hochschulen identifiziert Bergmann „die sogenannte Identitätspolitik“: Menschen würden nicht in erster Linie als Individuen gesehen, sondern als Mitglieder eines Kollektivs – entweder von benachteiligten Opfern oder privilegierten Mehrheiten. Nach Einschätzung von Luft hat diese Kategorisierung fatale Auswirkungen. Wer eine vermeintliche Opferidentität habe, sei „quasi unantastbar“.

Für den Migrationsforscher Luft gibt es keinen Zweifel, dass sendungsbewusste Gruppen der Debattenkultur ihren Stempel aufdrücken. „Es gibt Minderheiten, die stark überzeugt sind von ihren Weltanschauungen. Und diese Weltanschauungen werden mit einer aggressiv moralistischen Pose vertreten.“ Mal komme der Druck aus der Umgebung des Asta, mal aus dem anonymen Umfeld der Antifa, zunehmend aber auch aus der Politik selbst, so Bergmann.

Auf Konfrontationskurs geht Asten-Landeschef Meier. Die Bremer Netzwerk-Stimmen „sollten sich gut überlegen, in welcher Gesellschaft sie sich damit bewegen und welchen rechtspopulistischen Diskurs zur 'cancel culture' sie damit befeuern“, warnt er. Wer sich ernsthaft für Wissenschaftsfreiheit einsetzen wolle, sei dort auf jeden Fall falsch – und wer sich aus ideologischen Gründen bewusst für eine solche Tatsachenverzerrung engagiere, müsse mit entschiedenem Widerspruch rechnen.

Die Auswirkungen auf den Wissenschaftsbetrieb sind laut Bergmann schon jetzt erkennbar. Der Konformitätsdruck komme aber immer mehr auch von innen, aus den Reihen der wissenschaftlichen Community. „Vorauseilender Gehorsam wird zum Vorfilter für das ‚Sagbare’.“ Persönliche Anfeindungen haben die drei Bremer Netzwerk-Mitglieder Bergmann, Luft und Borchers freilich noch nicht erlebt. Zumindest nicht in jüngster Zeit.

Gemeinsame Aktionen oder Veranstaltungen sind in Bremen vorerst nicht geplant. „Wir gründen jetzt keinen Stammtisch und setzen uns dann einmal im Monat zusammen“, sagt Luft. Wichtig ist ihm aber, die Universitätsleitung für das Thema zu sensibilisieren. Gerade für den Fall massiver Störungen. „Dafür muss die Uni-Leitung ein proaktives Reaktionskonzept haben.“

Zur Sache

Netzwerk Wissenschaftsfreiheit

Auf Initiative einer fünfköpfigen Gruppe von Wissenschaftlern stellte sich das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit im Februar vor. Im gemeinsamen Manifest erklären die Initiatoren als gemeinsames Anliegen, „die Freiheit von Forschung und Lehre gegen ideologisch motivierte Einschränkungen zu verteidigen“. Der Zusammenschluss fordert eine Debattenkultur, in der alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie auch Studierende mitreden können ohne Sorge vor „moralischer Diskreditierung, sozialer Ausgrenzung oder beruflicher Benachteiligung“. Für sein Anliegen will sich das Netzwerk mit öffentlichen Veranstaltungen einsetzen.