Händler Stephan Geitz inmitten seiner Eierpaletten auf dem Wochenmarkt in Findorff. (Frank Thomas Koch)

Wie der Osterhase zu den Eiern kam, weiß Stephan Geitz auch nicht. "Bei uns machen das rund 42 000 Hühner", sagt der Eierhändler. Drei mal pro Woche steht der 50-Jährige auf dem Findorffer Wochenmarkt. Seit gut drei Jahren ist der Filialleiter des Geflügelhofs Onken aus dem ostfriesischen Bockhorn dabei. Den Stand in Findorff gibt es aber schon über zwei Jahrzehnte. In normalen Zeiten wandern hier pro Woche 20 000 bis 30 000 Eier über die mobile Ladentheke, vor Ostern sind es um 40 000 bis 50 000. Und dabei misst der Verkaufsstand für die Eier gerade mal vier Meter. "In Bremerhaven haben wir einen 18-Meter-Hänger stehen, ausschließlich mit Eiern", sagt Geitz. Da seien die Verkaufszahlen entsprechend höher.

Genau 27 Märkte hauptsächlich in Ostfriesland bestückt das Unternehmen mit seinen Verkaufsständen. Der Findorffmarkt ist der südöstlichste Zipfel der Verkaufslandkarte. Das muss man wissen, wenn Geitz davon spricht, dass Onkens Hühner die Eier nur für den "Eigenbedarf" legen. Das heißt, es gibt keine Großverbraucher wie Lebensmittelhersteller oder Hotels, die dem Geflügelhof hohe Stückzahlen abnehmen. Jedes Ei wird ausschließlich über eigene Stände vermarktet. "Deswegen sind die Eier bei uns auch höchstens zwei Tage alt, wenn wir sie abgeben", betont Geitz.

Nur bei den gefärbten Eiern zu Ostern ist das anders. "Da warten wir etwa vier Tage, bevor wir die zum Färbebetrieb bringen." Der Grund: wären sie noch frischer, könnte man die Schale fast gar nicht abpellen. "Alte Hausfrauenweisheit: je älter das Ei, desto besser kriegt man die Schale ab", sagt Geitz. Bei den Ostereiern komme noch hinzu, dass sie per Dampf hart gekocht und danach auch heiß eingefärbt werden. Abschrecken unter kaltem Wasser fällt weg. Auch das ist ein Arbeitsgang, der das Pellen erleichtert. Aber Geitz weiß Rat: "Die Eier nicht an der Spitze, sondern auf der flachen Seite aufschlagen." Dort sei zumeist eine Luftblase, mit deren Hilfe sich das feine Innenhäutchen unter der Schale gut mit entfernen lässt.

Dass gefärbte Eier immer auch schon hart gekocht seien, hat sich aber noch nicht überall herum gesprochen. Geitz bericht von einem Kunden, der erst vor Kurzem fertig gefärbte Ostereier erworben hat und einige Tage danach aufgebracht zum Stand zurückkam. Gründ und blau seien die von innen gewesen, wo er sie doch nur zehn Minuten gekocht habe.

Ausschließlich zu Ostern hat Onken auch fremde Eier im Angebot. Gar nicht mal wegen der höheren Nachfrage, sondern weil nur in der Woche vor Ostern auch weiße Eier gekauft werden. Die wolle im gesamten übrigen Jahr aber niemand haben. Bis vor rund 20 Jahren waren dagegen braune Eier die Ausnahme. "Braune Schalen halten die Verbraucher heute wohl für natürlicher", zuckt der Händler mit den Schultern. Dabei sei das einfach eine Frage der Hühnergene. Auf den Geschmack habe die Farbe der Schale ohnehin keinen Einfluss. Auch ob die Hühner nun in Kleingruppen, auf dem Boden oder im Freiland gehalten werden, sei den Eiern egal. "Über Geschmack und Qualität entscheidet allein das Futter."

Gleichwohl werde gerade auf dem Findorffmarkt genau nachgefragt, wie die Eier produziert werden. "Hier verkauft sich auch unser Wiesenei am besten von allen Märkten", sagt Geitz. Das Wiesenei ist eine Besonderheit. Offiziell gilt es einfach als Freilandei, was sich in der Bezeichnung auf Ei und Verpackung mit einer "1" an der ersten Stelle niederschlägt. Wäre es ein echtes Bio-Ei, stände dort eine "0". "Bio-Eier haben wir mal probiert, aber als der Hühnermist separat entsorgt werden sollte, haben wir es wieder gelassen", sagt Geitz. Seiner Ansicht nach sollte man lieber nach den tatsächlichen Lebensbedingungen der Hühner fragen. Denn auch beim Bio-Ei stünden bis zu 3000 Hühner in einem Stall, mit sechs Hühnern pro Quadratmeter. Bei der üblichen Bodenhaltung sind es neun pro Quadratmeter. Auf dem Ei findet sich dafür die Bezeichnung "2". Die "3" steht für Käfig- oder Kleingruppenhaltung. Sie wird aber ab 2023 in der EU komplett verboten sein.

Dann lieber Freilandhaltung mit vier Quadratmetern pro Huhn. Das Problem bei dieser Methode ist aus Sicht des Züchters die Eigenheit der Hühner, sich nicht weit vom Stall zu entfernen. "Hühner bleiben als Fluchttiere immer in der Nähe ihrer Zuflucht", erläutert der Eierhändler. Die Folge: Rund um den Stall ist der Boden bei der Freilandhaltung schnell abgeschabt. Der Hühnerkot konzentriert sich ebenfalls auf ein kleines Areal und die Hühner wühlen so schnell im eigenen Mist. Der Rest der Wiese bleibt ungenutzt. Onkens Lösung für sein Wiesenei: Ein mobiler Stall, der jeden Tag an eine andere Stelle gezogen wird. Anfänglich geschah das mit einem Trecker, inzwischen steht der Stall auf Schienen und wird von einer kleinen Lok bewegt. "Das ist bei unseren Hoffesten die Schau", meint Geitz. Vor allem, weil die Hühner während der kurzen Fahrt gern auf der Lok sitzen.