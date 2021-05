Sybille Vollmer hat das Projekt "Ökumenische Starthilfe Grohn" 2014 initiiert, das seither stetig gewachsen ist. (Christian Kosak)

„Das ergibt sich so, das fällt einem so vor die Füße“ – vielleicht ist es dieser Satz von Sybille Vollmer, der sie treffend charakterisiert: unaufgeregt und bescheiden, die Hilfe für andere Menschen als Selbstverständlichkeit ansehend. Ihr ehrenamtliches Engagement für die Ökumenische Starthilfe Grohn scheint daher nur folgerichtig zu sein. Inzwischen vergeht kein Tag, an dem sie nicht ehrenamtlich mit dem Projekt befasst ist.

Dabei müsste sich die 74-jährige Sozialpädagogin, die über Jahrzehnte in der Jugendgerichtshilfe wirkte, diese Aufgabe gar nicht mehr antun. „Das geht wohl nicht anders bei mir“, sagt Sybille Vollmer.

Als 2014 vermehrt Flüchtlinge ins Land kamen, „da hat mich das ungeheuer geärgert, dass sich so viele Menschen dagegen gesperrt haben", blickt sie zurück. Sybille Vollmer wollte helfen, sie hat sich Mitstreiter gesucht. „Wir haben gesagt, dass wir uns positionieren müssen.“ Außerdem hätten sie aufzeigen wollen: „Diese Menschen haben alles verloren, und es ist nicht unser Verdienst, hier geboren worden zu sein. Solange es die Ungleichheit in der Welt gibt, kann ich versuchen, etwas zu bewegen.“

Als das „Blaue Dorf“ Ende 2014 in Grohn gebaut wurde, hat es viel Widerstand gegen die Flüchtlinge gegeben. Im Sinne einer Willkommenskultur haben sich Sybille Vollmer und ihre Mitstreiter zusammengeschlossen. Die Unsicherheiten gegenüber fremden Kulturen abzubauen, war ihnen ein Anliegen.

Im März 2015 ging das Projekt Ökumenische Starthilfe in einem 60 Quadratmeter großen Raum in der Nähe der katholischen Gemeinde Heilige Familie an den Start. Es sei nicht konfessionsgebunden, betont Sybille Vollmer, denn auch die evangelische Gemeinde Sankt Michael ist an Bord. Letzteres ist ein gutes Stichwort, denn auch die Seemannsmission ist Kunde der Starthilfe Grohn: „Viele Seemänner können wegen Corona nicht zurück„, sagt Vollmer, “und hatten im Winter keine warmen Sachen.“

Finanziell ist die Ökumenische Starthilfe Grohn gut aufgestellt. „Alles, was wir brauchen, bekommen wir von der katholischen Gemeinde", sagt Sybille Vollmer. Auf deren Konto gehen die Spenden für das Projekt. Sie decken den jährlichen Bedarf von 16.000 Euro.

Das sie enorm gewachsen, weil viele Leute gespendet haben, erzählt die Initiatorin des Projekts. Vergrößert hat es sich auch räumlich: Ein ehemaliger Edeka-Supermarkt in der Lerchenstraße mit 500 Quadratmetern Fläche ist seit vier Jahren der Sitz der Initiative, zudem gibt es im Keller eine Werkstatt, wo Möbel und Fahrräder repariert werden. Für die Räumlichkeiten müssten nur die Nebenkosten bezahlt werden, dafür sei sie der Vonovia dankbar, sagt Sybille Vollmer. „Ein echter Glücksgriff.“

Im ehemaligen Supermarkt können sich bedürftige Flüchtlinge kostenlos eindecken: Möbel, Kleidung, Geschirr, Besteck und andere Spenden umfasst die Auswahl für die derzeit 3600 registrierten geflüchteten Erwachsenen aus 36 Nationen. „Die gespendeten Möbel holen wir ab„, fügt Sybille Vollmer hinzu, “wir haben einen eigenen Sprinter und den Kirchenbus.“

38 ehrenamtliche Mitarbeiter sowie diverse Flüchtlinge helfen mit. Aufgrund der Pandemie seien derzeit aber nur 17 Ehrenamtliche tätig, weil die meisten Mitstreiter bereits über 65 Jahre alt seien und somit zur Risikogruppe zählten, erzählt Sybille Vollmer.

Die Initiative war durchgängig in kleinerem Rahmen aktiv. „Es gibt viele Leute, die uns Möbel anbieten, weil Angehörige verstorben sind, da muss es schnell gehen“, sagt sie. Die Spendenden würden ihnen regelrecht „die Türen einrennen“. Auch deshalb gibt es eine Kooperation mit der Oberschule an der Lerchenstraße. Zwei Mal pro Woche kommen Schülerinnen und Schüler, um etwa beim Sortieren der Kleidung zu helfen.

Aber nicht nur wegen der hohen Spendenbereitschaft gab es immer einen Notbetrieb, sondern vor allem für die bedürftigen Menschen. „Früher hatten wir pro Öffnungstag 100 Kunden, derzeit sind es 40", sagt Sybille Vollmer. Die Terminvergabe läuft über Whatsapp, anschließend könnten sich die Menschen bei der Ökumenischen Starthilfe eindecken; die ersten drei Jahre seit ihrer Ankunft sogar einmal im Monat.

Für den Notbetrieb nennt die Aktivistin einen weiteren wichtigen Grund: Kinder wachsen. „Sie brauchen zum Beispiel Sommersachen„, sagt sie, “und Flüchtlinge können nicht mal so einfach online bestellen. Es macht Freude zu sehen, wie sie sich freuen, über Schuhe etwa oder über ein Spielzeug.“

Die Dankbarkeit der Menschen sei es, die viele Helfende bei der Stange halte, ist sie überzeugt. Außerdem gebe es diverse ehemalige Kunden, die das Projekt weiter unterstützen, etwa bei Übersetzungen. Die Sozialpädagogin selbst ist inzwischen vornehmlich mit der Organisation beschäftigt: „Die Möbeltransporte müssen organisiert und die Helfer bestellt werden.“ Ans Aufhören hat sie schon häufiger gedacht, doch findet sich bislang kein Nachfolger. Zwar habe sie die Starthilfe Grohn initiiert, doch Sybille Vollmer betont: „Ich mache das hier nicht allein. Das ist hier keine Ein-Mann-Veranstaltung, ohne die anderen könnte ich das nicht.“

Weitere Informationen

Weitere Informationen über dieses Hilfsprojekt stehen im Internet unter https://www.heiligefamiliegrohn.de/gruppen/oekumenische-starthilfe-grohn. Bedürftige, nicht nur Zugewanderte, können sich auch in der Bremer Innenstadt mit Kleidung und teilweise anderen benötigten Dingen eindecken. Solche Anlaufstellen sind unter anderem das Caritas-Zentrum Bremen, Georg-Gröning-Straße 55, die Kleiderkammer Anziehungspunkt der Inneren Mission in der Bornstraße 65 und die Ausgabestelle am Gleis 1 der Bremer Suppenengel. Dafür muss jedoch vorher ein Termin vereinbart werden, da sie offiziell noch geschlossen sind.