Reinhold Messner widmet seinen Vortrag Shackletons Stellvertreter Frank Wild. (Vasil Dinev)

„Männer gesucht für eine gefährliche Reise. Kleines Gehalt, bittere Kälte, lange Monate in kompletter Dunkelheit, dauernd in Gefahr, sichere Heimkehr zweifelhaft. Ehre und Anerkennung im Fall der Rückkehr.“ Die Zeitungsannonce, mit der Sir Ernest H. Shackleton 1914 nach Crewmitgliedern für seine berühmt-berüchtigte Antarktisexpedition suchte, war an Zynismus kaum zu übertreffen. Doch alles schien verlockender als die Fronten des ersten Weltkriegs.

Wie wäre die Entscheidung der Männer ausgefallen, hätten sie Kenntnis vom Verlauf der Expedition gehabt? Sicherlich hätten viele ihre Entscheidung überdacht. Denn mit der Endurance (engl. Ausdauer) fuhr Shackletons 28-köpfige Crew in ein eisiges Martyrium. Ihr Versuch, die Antarktis als erste Menschen zu durchqueren, erlitt auf spektakuläre Weise Schiffbruch.

2800 Kilometer Fußmarsch

Ein dreiviertel Jahrhundert später macht sich der nächste Mann auf den Weg zum Südpol und darüber hinaus. Reinhold Messner begibt sich in die Spuren von Shackleton. Gemeinsam mit Polarforscher Arved Fuchs möchte der Bergsteiger das schaffen, woran der Ire scheiterte. Und tatsächlich: Nach 92 Tagen und 2.800 Kilometern Fußmarsch erreichen die beiden Abenteurer am 12. Februar 1990 das Rossmeer. Dieses liegt an der entgegengesetzten Küste zum Weddellmeer, jener geschwungenen Bucht mit der Fläche von Deutschland, deren Küstenlinie auch Shackleton als Startposition für seine Unternehmung dienen sollte. Die Route der Abenteurer ist nahezu identisch: Zuerst zum geographischen Südpol, dann über das 4.000 Meter hohe Transantarktische Gebirge und hinab zum Ross-Eisschelf. Dort immer entlang an der Königin-Maud-Gebirgskette bis zur Scott Base nahe der sicheren Küste.

Shackletons Expedition scheiterte bereits im Weddellmeer.

Mehr zum Thema Vom Everest bis in die Antarktis Bergsteigerlegende Reinhold Messner kommt nach Bremen Bergsteigerlegende Reinhold Messner kommt Ende Januar 2019 in die Bremer Glocke, um das Abenteuer ... mehr »

Messner fasst die fantastische Tragik in geschickter Narration zusammen, referiert mit markanter Stimme und dezenten Gesten über das Schicksal der Crew. Der große Theatersaal der Glocke ist bis auf den letzten Platz gefüllt. 1.000 Menschen jeden Alters verfolgen ehrfürchtig einen der größten Abenteurer unserer Zeit bei seinem Vortrag über das „größte Abenteuer der Menschheitsgeschichte“. Ein Klimax an Abenteurertum. Messner präsentiert originale Filmausschnitte und Fotografien von Frank Hurley, dem Bordfotografen. Zudem reichert er die Geschichte mit eigenen Erfahrungen seiner Antarktisdurchquerung an. Immer wieder erscheinen Karten auf der hausgroßen Leinwand. Sie zeigen die ungeplante Route der unglücklichen Seemänner von damals.

Im Februar 1915 umschließt Packeis die Endurance. Das Schiff kommt gegen die ungewöhnlich eisreiche See nicht an. Es friert fest und wird in den Folgemonaten langsam von den Eismassen zerdrückt. Die Mannschaft verlässt das Schiff und campiert zunächst auf einer Eisscholle, die im Wedellmeer westwärts treibt und immer dünner wird. Schließlich werden die geretteten Beiboote der Endurance zu Wasser gelassen. Man will nach Elephant Island rudern, einer Insel vor dem äußersten Zipfel der antarktischen Halbinsel. Das Unterfangen gelingt. Die Mannschaft landet in einer windumtosten Bucht, die karg und kalt und Stürmen schutzlos ausgeliefert ist. Immerhin: Es gibt Pinguine und Robben für Fleisch und Lampenöl. Doch lange wird die Mannschaft hier nicht überleben.

Wocheen der Ungewissheit

Zu allem Unglück liegt Elephant Island fernab der üblichen Schifffahrtrouten. Erneut ist Shackleton gefragt. Der Expeditionsleiter trifft eine schwere Entscheidung: Er selbst und einige Crewmitglieder werden zu einer Walfangstation in Südgeorgien aufbrechen. Sein „zweiter Mann“ – Frank Wild – soll mit den übrigen Männern zurückbleiben und auf Rettung warten. Wild und Shackleton kennen sich lange und treten meist im Duo auf. Shackleton ist der Entscheider, Wild der Nachrichtenüberbringer. Wild verfügt über eine bessere Menschenkenntnis als Shackleton und hat großes Vertrauen zur Crew aufgebaut.

Man erhöht die Planken des Beibootes James Caird zum Schutz vor Wellen und Wind. Dann verschwindet Shackleton. Zurück bleiben Wild, 21 Mann und das Versprechen ihres Expeditionsleiters innerhalb von 14 Tagen wieder da zu sein. Doch aus Tagen der Abwesenheit werden Wochen der Ungewissheit. Dem britischen Kommandanten Wild gelingt es, die Zurückgebliebenen trotz schwindender Hoffnung zum Durchhalten zu motivieren. Nur mit Mühe kann er die Männer vor dem kollektiven Selbstmord bewahren. Und dann, nach vier Monaten, geschieht das Wunder: Shackleton taucht mit der versprochenen Hilfe am Horizont auf. Es folgt Rettung der Crew. Am Ende überleben alle 28 Mann die „653 Tage im Eis“ (nach der Tatsachenschilderung von Alfred Lansing).

Reinhold Messner widmet seinen Vortrag in erster Linie Frank Wild. Nach Meinung des Abenteurers werde in der Geschichtsschreibung zu oft übersehen, dass Wild der heimliche Held der Geschichte ist. Die beste Technik und Organisation kann von der Natur zerstört werden, jeder Plan sich im Eiswind auflösen. Ganz am Ende jedoch erst sterben Hoffnung und Menschlichkeit, von denen Wild sehr viel besaß. Ohne ihn hätte die Exkursion sicherlich ein tragischeres Ende genommen.

Weitere Informationen

Noch bis Mitte Februar ist Messner in verschiedenen Städten mit „Wild – der letzte Trip auf Erden“ zu sehen. Mehr Informationen gibt es unter: https://www.messner-live.de/.