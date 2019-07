Künstlerin Akkela Dienstbier hat die Menschen wie hier Alwine in den Kontext zur Natur gestellt. Sie hat die Personen draußen fotografiert und die Aufnahmen als Mixed-Media bearbeitet. Fotografin Christine Henke hat Aktfotos zur Ausstellung "Ruhe vor dem Sturm" beigesteuert. (Fotos: PETRA STUBBE)

Eigentlich bräuchte man über das Älterwerden gar nicht nachzudenken, es passiert von ganz alleine, ist durch nichts aufzuhalten. Und doch beherrscht es die gesellschaftliche Diskussion und ist mit gängigen Stereotypen von Verlust behaftet. Vom Versuch, das sichtbare Altern aufzuhalten, leben ganze Industrien. Eine konsequent andere Sicht nehmen die Künstlerinnen Akkela Dienstbier und Christine Henke ein, die Fotografien und Bilder über das Älterwerden unter dem Titel „Ruhe vor dem Sturm“ in der Galerie im Park präsentieren.

„Eine wertschätzende Haltung wollten wir einnehmen, eine positive Sicht auf die Person ist uns wichtig“, erklärt Akkela Dienstbier den Ansatz, den sie gemeinsam mit Christine Henke bei dem Projekt über das Älterwerden verfolgte. Die beiden Bremerinnen hatten bereits 2017 zu dem Thema „Frauen und Migration“ zusammengearbeitet, jetzt wollten sie herausfinden, wie die Menschen heute mit dem Älterwerden umgehen, und die Ergebnisse künstlerisch umsetzen.

Über ein Jahr lang haben die beiden Künstlerinnen mit Frauen und Männern ab 40 Jahren gesprochen, sie zu ihren Gedanken über das Leben befragt. „Wir wollten anfangs mit Personen ab 60 Jahren sprechen“, erzählt Akkela Dienstbier, aber dann hätten jüngere Bekannte, die von dem Projekt hörten, gesagt: Wir wollen auch mitmachen. Auch sie beschäftigen sich mit dem Älterwerden, dem Alter, der Endlichkeit. Ihre „Models“ fanden die 56-jährige Akkela Dienstbier und die 57-jährige Christine Henke im Bekanntenkreis und durch Weitersagen.

Fotodesignerin Christine Henke entschied sich dazu, Aktfotos von den Personen zu machen, in denen die Spuren des Lebens auf dem Körper sichtbar werden. Dazu hat sie einen Quader im Raum platziert, auf den sich die Männer und Frauen setzen, hinter den sie sich stellen, an den sie sich anlehnen oder wie in einem Fall sogar drauflegen können. Wie viel jemand von sich zeigen wollte, blieb ihr oder ihm selbst überlassen. Die daraus entstandenen Schwarz-Weiß-Aufnahmen strahlen Ruhe, Klarheit und Selbstbewusstsein aus. Wie der Mann, Jens, der entspannt auf dem Quader sitzt und Besucher von der Ausstellungsbroschüre anschaut. Die Nacktheit tritt in den Hintergrund.

Während Christine Henke die Menschen unbekleidet und ohne Attribute im Studio fotografiert hat, stellt Akkela Dienstbier die Protagonisten in den Kontext der Natur. „Ich habe die Menschen draußen fotografiert“, erklärt sie, „dann Folien hergestellt und diese Mixed-Media bearbeitet.“ Die Aussagen der Fotografierten dazu, was ein gutes Leben ausmacht, waren für sie der Ausgangspunkt beim Bearbeiten. Ihr sei es darum gegangen, Transparenz herzustellen und zu zeigen, wie Mensch und Natur miteinander verschmelzen, „dieses Auflösen, das Werden und Vergehen“. Blätter scheinen vor dem Gesicht der Frau, Katja, herunterzuschweben, die ebenfalls auf dem Flyer lächelt.

Ganz bewusst haben die beiden Künstlerinnen nur die Vornamen der Abgebildeten neben ihre Werke geschrieben, auch keine Altersangabe gemacht. „Die Besucher sollen unvoreingenommen schauen, keine Vergleiche anstellen, niemanden in Schubladen stecken“, sagt Akkela Dienstbier. Ergänzt werden die Bilder durch kurze Interviews, die intensiv gelesen werden, wie Achim Tischer, der Leiter der Kulturambulanz, bereits beobachtet hat.

Die Ausstellung ist ein Projekt der Kulturambulanz, für das Dienstbier und Henke ab Januar produziert haben. Ein großer Vertrauensvorschuss sei das gewesen, freut sich Akkela Dienstbier. „Das ist so bei einem Projekt“, sagt Achim Tischer, der sehr angetan von dem Ergebnis ist. Die persönliche Herangehensweise, nicht den Verlust, sondern die Stärken und Möglichkeiten in den Vordergrund zu stellen, entspreche dem Konzept der Kulturambulanz bei der Betrachtung von Krankheit und Gesundheit.

In der Galerie im Park werden keine Einzelausstellungen von Künstlerinnen und Künstlern gezeigt, diese Arbeiten jedoch passten zum Jahresthema Einsamkeit, betont Achim Tischer. Es gehe nicht um die sehr Alten, Hundertjährigen, nicht um Rente oder Sozialkritik, sondern um den Prozess des Älterwerdens selbst. Ein zentrales menschliches Thema, dessen Dauer sich inzwischen um Jahre verlängert habe. Die 38 Fotos und Bilder mit daneben gestellten Aussagen sollen dazu anregen, über eigene Vorstellungen vom Leben im Alter nachzudenken. „Vor dem Tod habe ich keine Angst, ich habe mich schon lange damit beschäftigt. Wichtiger ist die Frage, ob ich ein gutes Leben lebe. Mit der Krankheit ist die Endlichkeit präsenter geworden“, sagt eine Frau, die im Bild von Akkela Dienstbier mit der Natur eins zu werden scheint. Erfahrung, Weisheit, Lebenslust und Gelassenheit gegenüber gesellschaftlichen Konventionen kommen in den Fotos und Bildern zum Ausdruck. Aber auch, dass viel passiert und passieren kann, beispielsweise dass jemand mit 72 eine neue Sprache lernt, ein neues Hobby beginnt. Ganz im Sinne des Ausstellungstitels „Ruhe vor dem Sturm“ drückt es eine Interviewte so aus: „Der Welt gebe ich meinen Humor, mein Über-sich-selbst-lachen- können. Jetzt im Alter bin ich nicht mehr so stark abhängig von der Außenwahrnehmung. Jetzt kann es richtig gut werden.“

Weitere Informationen

Künstlergespräche am Sonntag

Die Ausstellung „Ruhe vor dem Sturm“ ist bis 6. Oktober in der Galerie im Park/Krankenhaus-Museum auf dem Gelände des Klinikums Ost, Züricher Straße 40, zu sehen, mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro, ermäßigt zwei Euro. Führungen und Künstlergespräche gibt es am Sonntag, 21. Juli, 15 Uhr, mit Akkela Dienstbier, am 25. August mit Christine Henke, am 22. September mit Kunstjournalist Rainer Beßling und zur Finissage am 6. Oktober, jeweils um 15 Uhr. Am Sonntag, 18. August, ab 15 Uhr erzählen Menschen aus drei Generationen vom Älterwerden. Mehr Informationen unter Telefon 04 21 / 408 17 57 oder unter www.kulturambulanz.de.