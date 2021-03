Eine von – laut der Kampagne "feelbremen" – 872 social-media-würdigen Attraktionen in der Hansestadt: gestapelte Tiere. (Frank Thomas Koch)

Seit kurzem gibt es 50 offizielle Bremen-Influencer. Ausgestattet mit einem Bratwurst-Gutschein, einem Tagesticket der Bremer Straßenbahn (BSAG) sowie einem Zertifikat, sollen sie Werbung für den Zwei-Städte-Staat machen. Dahinter steckt eine Aktion des Satirikers Jan Böhmermann, mit der er das Anwerben echter Webvideoproduzenten durch die Stadt Dubai kritisiert. Zwei der frisch gekürten Bremen-Influencer berichten dem WESER-KURIER, was Sie nun mit ihrer Lizenz vorhaben.

Interessant: Sowohl Patrick Fick als auch Anne Hundeshagen wohnen nicht in Bremen. Beide waren aber so erfreut über ihre Auswahl, dass sie – ganz im Sinne eines Influencers – zunächst zu ihrem Smartphone griffen und ein Bild ihrer Lizenz teilten.

Fick wohnt in Bonn, Hundeshagen kommt aus Thüringen und lebt immer noch in dem Bundesland. Deshalb kann sie mit ihrem Bratwurstgutschein – für eine Wurst von Kiefert oder Stockhinger – auch nur bedingt etwas anfangen. Die beste Bratwurst sei schließlich die Thüringer Rostbratwurst.

Warum Sie überhaupt an der Aktion teilgenommen hat, wo sie doch gar keine Verbindung zum Land Bremen hat? „Ich bin aktuell sehr oft im Norden. Da lag die Überlegung nah, es mal zu versuchen“, sagt die Neu-Influencerin, die obendrein auch einfach die Aktion als solche klasse findet.

Sobald es Corona zulasse, will Hundeshagen gleich einen Ausflug mit einigen Freunden machen, sich die Stadt mit ihrem BSAG-Ticket anschauen und gegebenenfalls das ein oder andere Bild in den sozialen Netzwerken posten.

Ehrenplatz für die Lizenz

Anders als für Hundeshagen ist Bremen für Fick kein unbeschriebenes Blatt. „Ich habe hier studiert, in einer WG gelebt und meine Partnerin kennengelernt“, erzählt er. Immer mal wieder schaut er für einen Familienbesuch in der Hansestadt vorbei – so sogar auch dieses Wochenende. „Den Gutschein für die Bratwurst werde ich da gleich mal einlösen“, sagt er.

Das Bahnticket wolle er sich für einen Ausflug nach der Pandemie aufheben, um dann eine große Tour durch die Stadt zu machen. Darüber hinaus hat er noch keine weiteren Pläne als Bremen-Influencer. „Die Aktion ist einfach ein netter Spaß in dieser tristen Zeit, da habe ich einfach mal mitgemacht. Ich hätte nie gedacht, dass ich ausgewählt werde“, sagt Fick, der seinen Status als Influencer der Hansestadt in seiner Twitter-Biografie verewigt hat.

Noch keinen Platz hat er hingegen für seine Lizenz gefunden. Gerahmt werden müsse sie nicht, meint er. Aufgehängt werde sie aber allemal. Ähnlich geht es Hundeshagen an: „Die Lizenz bekommt einen Platz auf meinem Schrank.“