Titus Dittmann unterstützt mit Skate-Aid Kinder- und Jugendprojekte. (René Golz)

Titus Dittmann: Wenn man hinfällt und nicht mehr aufsteht, ist das Leben vorbei. Das ist arg provokativ formuliert, das meine ich aber relativ ernst. Aufstehen ist speziell und hat etwas mit selbstbestimmtem und fremdbestimmtem Handeln zu tun.

Bei Kindern ist es heutzutage ein Problem, dass die Fremdbestimmung im Leben durch Eltern, Lehrer und die Gesellschaft immer größer wird. Dass man aus intrinsischer Motivation nicht liegen bleiben und stattdessen wieder aufstehen und etwas erneut versuchen will, ist nicht mehr so stark vorhanden. Der Durchhaltewille, etwas oder was auch immer schief gegangen ist, immer wieder zu probieren und dran zu bleiben, bis es klappt, nimmt ab.

Deswegen ist das Skateborden beispielsweise so sinnvoll, weil man genau das dabei üben und trainieren kann. Bei manchen Tricks fällt man zunächst 20 Mal auf die Schnauze, bis es klappt. Aber es hat einen niemand gezwungen, diesen Trick zu lernen. Und wenn es dann klappt, spürt man dieses unglaubliche Erfolgsgefühl, das einen weiter anspornt.

Es ist etwas komplett anderes, wenn Schüler zu Hause für jemanden, also für die Schule oder den Lehrer, lernen müssen. Dann bleiben sie natürlich lieber liegen und warten. Aber wenn man sich im Gegensatz dazu selbst entschlossen hat, etwas zu machen, ist intrinsische Motivation da, Leidensfähigkeit und Leistungsbereitschaft. Dann denkt man nicht lange nach, sondern geht eine Sache an, steht auch wieder auf und versucht es erneut, wenn es erst einmal nicht geklappt hat. Das ist es, was ein Leben nach vorne bringt, was ein Leben erfolgreich macht.

Das Wiederaufstehen ist ja nicht auf einen bestimmten Zeitraum bezogen. Klar sollte man aus Fehlern lernen, seine Wunden lecken und sich überlegen, wie man die Sache neu angeht. Aber wer liegen bleibt, dem fehlt die Dynamik, das Leben. Wer nicht mehr aufsteht, vegetiert nur noch vor sich hin.

Bis ich wieder aufgestanden bin, hat es auch etwas länger gedauert. Zusammen mit meiner Frau habe ich es aber geschafft, ohne Berater und Aktionäre die Krise zu überwinden. Ich habe mein Privatvermögen zur Rettung eingesetzt. Das klappt nur, wenn man einen wirklich festen Willen hat, wenn man die Arbeit gerne macht. Also getreu dem Konfuzius-Prinzip: „Such dir einen Job, den du liebst und du wirst nie wieder arbeiten müssen.“ Das Herz muss für die Sache brennen.

Indem man im Alter nicht einfach aufhört und sich eben nichts aufs Sofa setzt. Dann kann man sich motorisch immer noch gut beurteilen und viel Sport machen. Die Grenzen sind zwar schneller erreicht, aber dafür kann man sie besser einschätzen. Und es macht immer noch sehr viel Spaß, an diese Grenzen zu gehen und sich auszuprobieren. Klar, ich bin nicht mehr so ein wahnsinniger Snowboarder wie vor 30 Jahren, aber ich fahre trotzdem super gerne. Und wenn ich falle, tut es auch nicht ganz so doll weh wie beim Skateboarden.

Es geht um die selbstbestimmte Zeit. Also, dass das Kind überhaupt die Chance hat, selbst die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Fördern und Fordern ist natürlich grundsätzlich sinnvoll. Wenn ein Kind oder Jugendlicher aber rund um die Uhr gefördert und gefordert wird, fehlt die Zeit, das theoretisch Gelernte auch mal praktisch anzuwenden und intrinsische Motivation zu entwickeln. Die Quantität der Pädagogik hat wie ebenso wie die Qualität zugenommen. Es ist ein regelrechter Förderwahn. Aber es ist wie mit der Medizin: Man muss die richtige Dosis nehmen. Zu viel ist Gift.

Wir sind früher, wenn wir genervt haben, in den Wald geschickt worden. Und dann standen wir da, waren gewissermaßen Zwangsunternehmer und fragten uns: Was machen wir denn jetzt? Diese Langeweile ist wichtig, um kreativ zu werden. Auf diese Weise sind dann Spiele entstanden und soziale Kompetenz,

weil wir uns selbst organisieren mussten. Und diese Langeweile als Ausgangspunkt für eigene Kreativität brauchen Kinder heute nach wie vor.

Über die Jahrzehnte habe ich ein bisschen etwas mitbekommen. Ich kenne Ulli Barde ganz gut, der im Sportgarten die Skateboard-Geschichten betreut. Mit ihm hatte ich vor Jahrzehnten den ersten Kontakt, und wir haben gemeinsame Sachen durchgezogen. Ein wenig bekomme ich auch über den Titus-Laden im Viertel mit, ich bin aber nur Gesellschafter und habe weiter nichts mehr damit zu tun. Aber den Titus-Chef Jörg Fengler kenne ich seit Jahren echt gut.

Zur Person

Titus Dittmann (71) ist Skateboard-Pionier und Unternehmer aus Münster. In den 1980er-Jahren baute er die Skateboard-Szene in Deutschland auf, mit seinem Label „Titus“ dominierte er über Jahrzehnte den Markt. Heute leitet er mit seiner Hilfsorganisation Skate-Aid unter anderem Skateboard-Workshops für Kinder mit ADHS.

