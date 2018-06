Die Fahrräder sind eingetroffen, es kann losgehen: Werkstattleiter Oliver Steffens am vergangenen Freitag auf dem Druckhausgelände in Woltmershausen. (Frank Thomas Koch)

Anfang des Monats auf dem Druckhausgelände des WESER-KURIER in Woltmershausen: Die Sonne knallt auf die Glasfront einer ehemaligen Autowerkstatt, die nun als Fahrradwerkstatt dient. Die Halle hat ihren alten Charme bewahrt. Es riecht nach Öl, auf dem Boden liegen Holzspäne, die Wände sind ergraut. Zwar herrscht noch kein Gewusel im Innersten, doch das wird sich mit der Anlieferung der 325 WK-Bikes ändern. Werkstattleiter Oliver Steffens kann es kaum abwarten. Das Motorgeräusch eines vorbeifahrenden Lastwagens macht ihn neugierig. Er schaut dem Fahrzeug hinterher. „Immer, wenn ich einen Lkw höre, denke ich: Die Räder kommen“, sagt Steffens. Lange muss er sich nicht mehr gedulden, dann werden auf dem Gelände nicht nur Zeitungen gedruckt, sondern auch hochwertige Leihfahrräder gewartet.

Steffens‘ Serviceteam ist vorbereitet. Der 49-Jährige verlässt die Werkstatt, in seiner Hand hält er einen Schlüsselbund. Weit muss er nicht gehen, bis er vor einer riesigen Lagerhalle steht. Steffens öffnet die Tür und streckt die Arme aus: „Hier ist ausreichend Platz für die Fahrräder, bevor sie auf die Stationen verteilt werden.“ Zuvor versetzt die WK-Bike-Werkstatt die angelieferten Räder in einen verkehrstüchtigen Zustand: Die Lenker werden fixiert, die Pedale an die Fahrräder angebracht.

Kostengünstig mobil

Der Familienvater geht zur Werkstatt zurück. Er schildert seine Vision, wie es in der Halle zum Start von WK-Bike aussehen soll: In der Mitte entsteht eine lang gezogene Werkbank. Auf einer Seite des Raums ist Platz für Fahrräder an zehn Ladestationen. Auf der anderen Seite können die Räder an Ketten befestigt werden, die von der Decke hängen. Das Material für die Verleihstationen ist bereits da. Auf dem Boden liegen fünf Fußplatten aus Metall. Wie ein Stationsschild zusammengesetzt wird, führt Steffens vor. Er holt eine Stange und steckt sie auf die Fußplatte. Der letzte Schritt: Über der Stange ist nun noch das Stationsschild mit WK-Bike-Logo anzubringen – und fertig ist das sogenannte Smartsign.

Steffens ist sich sicher, dass WK-Bike in Bremen und den Nachbargemeinden ein großer Erfolg wird. Einen wesentlichen Grund sieht er darin, dass das Verleihsystem den Nutzern ein hohes Maß Flexibilität einräume. Selbst wenn jemand nach Mitternacht am Bremer Hauptbahnhof eintreffe, bleibe er dank der Leihräder kostengünstig mobil. „Es fahren zu der Zeit doch kaum noch Busse und Bahnen. Mit WK-Bike kann ich mir entspannt ein Fahrrad schnappen und nach Hause fahren.“

Im Bremer Stadtzentrum werden er und sein Team die WK-Bikes per Lastenrad und Fahrradanhänger einsammeln. „Uns ist es wichtig, einen ökologischen Fingerabdruck zu hinterlassen“, sagt Steffens. Nur bei Stationen, die außerhalb liegen und im September zum WK-Bike-Netz hinzukommen, ist ein Transporter mit Plattform vonnöten.

Bei nextbike ist Steffens Regionalleiter für die Städte im Norden, in denen das Leipziger Unternehmen Fahrräder zur Leihe anbietet. Neben Bremen sind dies Hamburg, Quickborn und Norderstedt. Dass nextbike einmal ein so großes Unternehmen wird, haben die Gründer vor 14 Jahren nicht erwartet. Die Idee hatte Ralf Kalupner, selbst ein passionierter Fahrradfahrer. Der 44-jährige Leipziger wollte eigentlich Schriftsteller werden, ist im bayerischen Erlangen aufgewachsen. Nach einem Wirtschaftsingenieurstudium in Dresden ging er nach Heidelberg und arbeitete dort als Unternehmensberater. Der Job allerdings erfüllte ihn nicht. Er kündigte.

„Man hielt das Projekt für eine Schnapsidee“

Beruflich ist Kalupner schon immer viel unterwegs gewesen. Auf seinen Terminen hätte er gern häufiger auf ein Fahrrad zurückgegriffen, musste aber enttäuscht feststellen, dass nicht viele Städte Räder zur Ausleihe anboten. Er sah Verbesserungspotenzial – und bat seine Mutter um 12.500 Euro Startkapital, um das Unternehmen nextbike zu gründen. Die Familie war zunächst skeptisch. „Man hielt das Projekt für eine Schnapsidee“, sagt nextbike-Sprecherin Mareike Rauchhaus und fügt an: „Jetzt sind sie alle ganz stolz auf ihn.“

Zusammen mit zwei Partnern gründete Ralf Kalupner 2004 in Leipzig den Fahrradverleih. 20 Räder hatten sie zu Beginn. Die Erfolgsgeschichte startete in den sächsischen Städten Dresden und Leipzig. „Damals haben die drei Gründer fast alles selbst gemacht“, sagt Rauchhaus. „Ralf hat anfangs die Räder tagtäglich eingesammelt und neu verteilt. Gleichzeitig war er der Kundenservice. Mehr oder weniger haben die das zu dritt gewuppt.“ Schon damals sah das Geschäftskonzept eine Expansion vor. nextbike nahm weitere Städte wie Düsseldorf und Hamburg ins Portfolio auf. International trat das Unternehmen 2009 erstmals in Erscheinung: Zwei Geschäftsleute aus Neuseeland fragten an, ob es möglich sei, nextbike in Neuseeland in Lizenz zu betreiben. Das machen sie noch heute. „In all den Jahren haben wir auch unsere Technik weiterentwickelt“, sagt Rauchhaus. Angefangen hat das Unternehmen mit einem SMS-System, später kam eines mit Tonwahl hinzu. Das ist noch immer möglich. Rauchhaus: „Durch unsere App ist aber vieles einfacher geworden. Die Smartphones haben uns einen weiteren Boom beschert.“