Grusel-Fans kommen an Halloween in Bremen auf ihre Kosten. (Patrick Pleul /dpa)

Halloween steht vor der Tür. Allerdings werden viele Bremer nicht ausgelassen feiern können, weil hier der 1. November im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern kein Feiertag ist. Jedoch ist seit vergangenem Jahr der 31. Oktober wieder ein Feiertag in Bremen. Wer also in Halloween reinfeiern will oder sich am Donnerstag tagsüber gruseln mag, der hat dazu viele Gelegenheiten. Und natürlich gibt es auch am Donnerstagabend Halloween-Partys.

Veranstaltungen an Halloween in Bremen

Am Mittwochabend, 30. Oktober, wird das Aladin in der Hannoverschen Straße 11 ab 22 Uhr zum „House of Horror“. Im Vorverkauf kosten die Karten zwölf Euro, an der Abendkasse 17 Euro.

Das Modernes am Neustadtswall 28 lädt zur Happy-Halloween-Party. Ab 23 Uhr ist Einlass, Tickets gibt es an der Abendkasse. Hier gibt es mehr Infos und einen Eindruck von den Partys des Vorjahrs.

Auch die Freimarktsparty-Reihe in Halle 7 steht im Zeichen Halloweens. Nach eigenen Angaben wird in der Findorffstraße 101 „die größte Halloween Party Bremens“ gefeiert. Bis 22 Uhr ist der Eintritt frei, danach gilt der reguläre Preis von sieben Euro.

The Star feiert An der Weide 7 das „Latin Sugar-Halloween Special“. Nachdem die offizielle Abschieds-Party des Clubs stattfindet, kann am 30. Oktober ab 22 Uhr nochmal gefeiert werden. Tickets gibt es an der Abendkasse.

Am 31. Oktober finden ebenfalls zahlreiche Veranstaltungen statt. Vor allem für Kinder und alle, die es ruhig angehen lassen wollen.

Die Diskothek Arena Ihlpohl veranstaltet von 14 bis 18 Uhr eine Halloween Kinderdisco. Geboten werden Süßigkeiten, Kinderschminken sowie Kaffee und Kuchen für die Begleitung. Der Eintrittspreis beträgt drei Euro.

Die Botanika im Deliusweg 40 veranstaltet ein Halloween-Familien-Fest. Höhepunkte sind Bastel- und Schmink-Aktionen und die Geister- und Hexenführung ab 16.30 Uhr. Es gelten die regulären Eintrittspreise.

Das Olbersplanetarium in der Werderstraße 73 feiert Halloween mit einer „schräg gruseligen Planetariumsshow“ und beleuchtet die Hintergründe der Bräuche. Um 19 Uhr ist Veranstaltungsbeginn, eine Kartenreservierung wird empfohlen. Eintrittspreise betragen zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Wer verkleidet erscheint, erhält zwei Euro Preisnachlass.

Der Naturschutzbund (Nabu) Bremen feiert „Halloween im Hexenwald“. Ab 18.30 Uhr wird im Vahrer Feldweg 185 am Feuer mit grünem Punsch und Wald Gruselgeschichten gefeiert. Auch Kürbis- oder Rübenschnitzen stehen auf dem Programm. Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer 04 21 / 48 44 48 70.