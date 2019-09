Sonja Pals hat mit Freeda Beast die diesjährige Goldene Wurst gewonnen. (Lars Neumann)

Ein schwarzer Bildschirm und Stille, nur das nervöse Flirren eines Synthesizers ist zu hören. Das Schlagzeug setzt ein, es gibt einen schleppenden Marschrhythmus vor. Dann zeigt das Bild eine illustrierte Landschaft in schwarz-weiß, eine karge Insel. Einsam und verlassen, bis auf eine schemenhafte Gestalt, die am Ufer steht und in die Ferne starrt. Melancholisch singt eine Frauenstimme: „I’d rather sing a lovesong, but it’s cold out here.“ Ich würde lieber ein Liebeslied singen, aber hier draußen ist es kalt.

Die Stimme gehört der Sängerin Sonja Pals. Sie ist eine Hälfte des Duos Freeda Beast, das am Donnerstagabend die Große Musikvideoshow im Modernes gewonnen hat. Die andere Hälfte ist Timo Warkus, er komponiert und produziert die Musik. Gemeinsam hat er mit der Sängerin, die mit Zweitnamen Frieda heißt und ihr Alter nicht verrät, mit dem Musikvideo zu ihrem Song „Broken Vessels“ den ersten Platz errungen und somit den Publikumspreis der Show erhalten: die „Goldene Wurst“. Die Bilder stammen aus der Feder der Künstlerin Krajamine, bürgerlich: Christin Warkus. Die Ehefrau von Timo Warkus hat das preisgekrönte Musikvideo gestaltet.

Freeda Beast machen seit 2012 Musik, ihr Genre ist ein Mix aus Dark-Pop, Dubstep und Downtempo: Langsame Tempi, elektronische Effekte, wabernde Bässe und atmosphärische Klänge. Der Name der Band ist eine Wortspiel: „Free the Beast“, befreie die Bestie. Aber auch eine Haltung: Befreite Gefühle, die herausgelassen werden und auch hässlich und traurig sein können, wie Pals sagt.

Der Song „Broken Vessels“ ist von ihrem Album „Me and My Monster“ aus dem Jahr 2013. „Das Lied handelt von schmerzhafter Einsamkeit. Timo und ich hatten schon damals ähnliche Bilder zu der Musik im Kopf, eine Gestalt auf einem Stein über dem Wasser“, sagt Pals. Christin Warkus hat dann die Bildsprache zur Musik gefunden, das habe allerdings gedauert: „Musik mache ich in meiner Freizeit, ich arbeite Vollzeit.“ Timo Warkus arbeitet als Produzent beim Radio, Christin Warkus ist Illustratorin, Künstlerin und Tätowiererin.

Pals ist vor langer Zeit nach Bremen gezogen, Timo Warkus hat viele Jahre im Viertel gewohnt. Gefunden hat sich die Band im Bremer Klubraum Zakk: Bei einem Hip-Hop-Jam hat Pals die offene Bühne betreten, hat gerappt und gesungen. Im Anschluss hat Timo Warkus sie angesprochen – ob sie nicht mal gemeinsam einen Song machen wollen, habe er sie gefragt. Bei einem Stück ist es nicht geblieben, im Jahr darauf haben sie ihr erstes Album veröffentlicht. „Ich habe zuvor schon in Bands gespielt, aber mit Freeda Beast kann ich unmittelbar die Musik machen, die ganz nah an meiner Persönlichkeit ist“, sagt Pals.

Ein anderer Meilenstein der Bandkarriere liegt auch im Jahr 2013: „Wir hatten großes Glück und durften als Vorband von Tricky spielen.“ Er gehört zu den Trip-Hop-Pionieren, der eng mit der Bristoler Band Massive Attack verbandelt ist. „Wir haben in München, Berlin und Hamburg gespielt und auf irgendwelchen Sofas übernachtet“, sagt Pals. Derzeit spielen sie nur selten Konzerte, aber „wir möchten wieder häufiger auftreten.“

Das zweite Album der Band soll noch bis Ende des Jahres veröffentlicht werden. „Die Songs sind ein wenig poppiger als zuvor, sind klassischer in Strophe und Refrain strukturiert.“ Live wird aus dem Duo eine Band: Mittlerweile spielt Max Gebhardt Schlagzeug bei den Konzerten, DJ Paul Bärwald kümmert sich um die elektronischen Musikstilmittel. Außerdem ist auch der Künstler Thomas Keiser dabei, er generiert live Videos zur Musik.

Mit dem Sieg hatte Pals nicht gerechnet: „Ich bin echt überrascht. Ich habe eher Feierabend gemacht, um mir die Show anzuschauen – und jetzt nehme ich die Goldene Wurst mit nach Hause.“