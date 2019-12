Die Jury um Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff prämierte den schönsten Stand auf dem Bremer Weihnachtsmarkt. (Frank Thomas Koch)

Alle Jahre wieder: Eine Jury hat am Dienstag die schönsten Stände auf dem Bremer Weihnachtsmarkt gekürt. "Dieses Mal haben wir den Blick ganz nach oben geworfen", sagte Frank Imhoff, Präsident der Bremischen Bürgerschaft. Die Jury um Imhoff bewertete vor allem die Dächer und deren Dekoration. Am Ende sei man sich einig gewesen. Gewonnen hat der Stand "Kartoffel & Co." von Eva Fehrensen.

Die 54-Jährige bietet unter anderem Puffer mit Apfelmus an. Sie komme bereits seit 30 Jahren mit ihrem Stand auf den Bremer Weihnachtsmarkt, sagte Fehrensen. Imhoff lobte die aufwendige Gestaltung des Giebels und die Lichtinstallation. Letzteres käme jetzt natürlich nicht ganz so gut zur Geltung, musste Imhoff in der strahlenden Mittagssonne zugeben. Präsent und Urkunde für den zweiten Platz nahm Hannelore Hanstein entgegen. An ihrem Ausschank "Die Scheune" schlängelt sich eine Eiszapfen-LED um das Dach. Der Stand besteche durch seine sehr weihnachtliche Dekoration, heißt es in der Begründung der Jury.

Für Hanstein, die bereits seit 13 Jahren auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein und andere Heißgetränke verkauft, ist es schon die dritte Auszeichnung. Den dritten Platz sicherte sich Oliver von Salzen. Der 49-Jährige verkauft auf dem Bremer Weihnachtsmarkt Baumstriezel – ein ungarisches Gebäck. "Der Stand bietet ein wunderschönes Farbenspiel", sagte Imhoff. Den in diesem Jahr erstmals vergebenen Sonderpreis für Nachhaltigkeit erhielt die Firma Primoza, die Kalender verkauft, deren Blätter sich einpflanzen lassen.