(Swen Pförtner /dpa)

Lutz Müller: Vorweg erst mal: Das ist für uns auch eine Frage der Ehre. Man fühlt sich selber ja irgendwie auch betroffen. Wir sind beide rund 40 Jahre bei der Polizei und haben einfach ein anderes Verständnis, wie Polizisten sich verhalten und arbeiten sollten. Mit jedem neuen Vorfall, der da auftaucht, wird es schwieriger, von Einzelfällen zu sprechen. Man muss sich damit auch strukturell beschäftigen.

Lutz Müller: Stimmt schon. Ich glaube auch, dass man da nicht mehr von Einzelfällen sprechen kann, wenn man sich das insgesamt anschaut. Aber die Parole „Deutsche Polizisten, Mörder und Faschisten“ ist genauso pauschal und mit Vorurteilen behaftet.

Lutz Müller: Uns treibt schon seit Jahren eher das Thema Diskriminierung, unter anderem im Zusammenhang mit Racial Profiling, um. Die Frage, wie man als Polizei diskriminierungsfrei arbeiten kann und wie man mit Vorurteilen umgeht. Weil wir uns darüber im Klaren sind, dass die Arbeit in manchen Bereichen, mit schwierigen Zielgruppen und Konflikten natürlich auch was mit unseren Mitarbeitern macht. Wie bekommt man es trotzdem im Sinne von Professionalität hin, sich in diesen Situationen vorurteils- bzw. diskriminierungsfrei zu verhalten oder den Frust nicht in den sozialen Netzwerken abzulassen?

Lutz Müller: An diesem Punkt sind wir nicht auseinander. Die Frage ist nur, ob das jetzt schon strukturell in der Polizei verankert ist. Wenn es um Rechtsextremismus geht, gibt es eine klare Haltung, diese Mitarbeiter haben in der Polizei nichts zu suchen und wir gehen Hinweisen konsequent nach.

Aber wenn wir uns systemisch mit diesen Themen beschäftigen und versuchen wollen, über Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen die Wahrscheinlichkeit so gering wie möglich zu halten, dass so etwas auftritt, dann muss man früher anfangen, damit sich derartige Einstellungsveränderungen gar nicht erst entwickeln. Ohne dass das jetzt verniedlichend klingen soll: Wenn man nur mit dem Rechtsextremismus kommt, wird sich der überwiegende Teil unserer Mitarbeiter nicht angesprochen fühlen. Ich bin überzeugt davon, dass der größte Teil unserer Beamten keine rechtsextremistische Einstellung hat.

Lutz Müller: Wir haben Instrumente entwickelt, die helfen sollen, solche Dinge frühzeitig zu erkennen. Wir haben zum Beispiel im Einstellungsverfahren bestimmte Hürden eingebaut, um Leute mit extremistischen Einstellungen herauszufiltern.

Dirk Fasse: Und sie werden sicherheitsüberprüft, wenn sie eingestellt werden. Außerdem ist das duale Studium zum Polizisten anspruchsvoll und beinhaltet in verschiedenen Modulen, sich selbst zu reflektieren.

Lutz Müller: Es gibt Angebote wie interkulturelle Trainings oder auch Stress- und Konfliktbewältigungsseminare. Und wir haben vor zwei Jahren angefangen, andere Angebote zu schaffen für Kollegen, die schwierige Einsatzsituationen hinter sich haben. Nicht nur eine fachliche Nachbereitung mit den Führungskräften, sondern auch eine mit unserem sozialpsychiatrischen Dienst, wo auch die emotionalen Aspekte bearbeitet werden.

Lutz Müller: Ein klares Ja. Wir wollen das tatsächlich systematischer machen, vielleicht sogar zu einem verpflichtenden Baustein in der Berufsbegleitung. So, dass es nicht nur von den Wenigen angenommen wird, die Interesse dafür haben, sondern von allen.

Dirk Fasse: Darf ich das ein wenig relativieren. Ich bezweifle, dass das tatsächlich so ist, wie Sie es gezeichnet haben. Das eine ist, zu erkennen, ob man ein strukturelles Problem hat, oder sagen wir vielleicht besser: ein strukturelles Risiko. Das andere ist, dass sich durch die Konfrontationen im Alltag, also was auf der Straße und im Umgang mit den Bürgern passiert, die Einstellungen ändern. Aber in welchem Umfang, in welchem Ausmaß geschieht das?

Sind es denn wirklich alle? Und es ist ohnehin fraglich, ob wir jeden erreichen können, in dem man ihn zwangsweise in eine Fortbildung schickt. Was ich gerne unterstütze, ist, dass wir da Angebote schaffen müssen. Aber da, wo sie erforderlich sind. Bei den Kollegen, die diese Probleme unmittelbar erleben, wie zum Beispiel der Einsatzdienst. Da müssen wir flächendeckend Angebote machen.

Lutz Müller: Jetzt ist es so, dass wir drei, vier Seminare pro Jahr haben, mit jeweils 15 Plätzen. Man geht dort hin oder nicht. Eine reine Angebotsstruktur. Das wollen wir ändern, damit wir – genauso wie zweimal im Jahr schießen – vielleicht zu einem Turnus zu kommen, wie: einmal im Jahr zwei Tage Supervision. Wobei es uns gelingen muss, dass die Kollegen das tatsächlich als Mehrwert betrachten und vielleicht sogar auch als Entlastung.

Lutz Müller: Wir haben vor zehn Jahren begonnen, deutlich mehr in das Thema Führungskräfteentwicklung zu investieren. Ich denke, das hat hierbei schon deutlich geholfen, da passiert was. Aber zu glauben, dass man das zu 100 Prozent im Griff hat, wäre weltfremd.

Dirk Fasse: Wir können nicht über das Dunkelfeld sprechen, es mag wesentlich mehr Fälle gegeben haben. Aber die Fälle, die in den letzten Jahren ins Hellfeld getragen wurden, kamen von Mitarbeitern. Es gibt also auch gute Signale.

Dirk Fasse: Glauben Sie das wirklich? Das ist doch Stammtisch.

Dirk Fasse: Vor 30 Jahren, okay, da hätte ich vielleicht gesagt, dass Sie damit nicht so verkehrt liegen. Aber heutzutage hat sich doch unheimlich viel verändert (Zeigt auf das vor ihm liegende Smartphone. Anm. d. Red.). Wenn wir heute Maßnahmen fahren, ist da so viel Öffentlichkeit und Transparenz, dass allein schon dadurch die Möglichkeiten wahnsinnig eingeschränkt sind. Was die Kollegen im Alltag in Konfliktsituationen erleben, ist die Dokumentation des polizeilichen Einsatzes durch Private.

Dirk Fasse: Nein. Auch bei uns gibt es schwarze Schafe. Aber ich wehre mich gegen die Pauschalität in Ihrer Frage. So nach dem Motto: Das kann die Polizei einfach mal so. Nein. Heute ist in der Regel die Öffentlichkeit da, durch Handyaufnahmen, durch die sozialen Medien. Und auch durch uns selbst. Durch Bodycams und Kameras an den Autos in Einsatzsituationen.

Lutz Müller: Es kann immer auch Situationen geben, wo ein Kollege übers Ziel hinaus schießt und das am Ende sogar zu strafrechtlichen Ermittlungen führt. Aber das Entscheidende ist doch: Wird das in der Gruppe oder im Team kritisch besprochen? Und wird das so nachbereitet, dass es bei dieser einmaligen Situation bleibt.

Lutz Müller: Wir haben sehr viele Beispiele dafür, dass solche Dinge in der Gruppe problematisiert und offen angesprochen werden. Ich will natürlich nicht ausschließen, dass mancher sich nicht traut, im Kreis von lebensälteren Kollegen gleich beim ersten Einsatz zu sagen, was ihm negativ aufgefallen ist. Wir haben aber nicht mehr diese Gefälle. Gerade im Einsatzbereich haben wir viele junge Leute, die sich auf Augenhöhe begegnen und ganz anders miteinander umgehen.

Entscheidend ist aber in einem so großen Laden, dass in allen Bereichen und auf allen Ebenen die Bereitschaft da ist, auch unangenehme Dinge anzusprechen. Dann gilt es für die Gesamtorganisation damit konsequent umzugehen, also auch die couragierten Kollegen nicht mit der Meldung allein zu lassen.

Lutz Müller: Wir beide haben schon vor drei Jahren gesagt, dass wir so eine Stelle sehr begrüßen würden. Aus zwei Gründen: dass wir am Ende dann vielleicht doch mehr Hinweise auf bestimmte Sachverhalte kriegen. Und weil wir damit die Diskussion beenden würden. Warum sollten wir dagegen sein? Wenn wir ein Problem haben, will ich das auch wissen. Und wenn wir keins haben, umso besser.

Dirk Fasse: Das ist eine Führungsgrundhaltung, die wir entwickelt haben: Wenn wir gegen Missstände vorgehen, belohnen wir damit auch die, die gut arbeiten.

Dirk Fasse: Unbedingt. Sofort. Auf jeden Fall. Wissenschaftliche Arbeit muss polizeiliche Arbeit so weit wie möglich begleiten. Wichtig ist aber die Frage nach der Zielrichtung. Aus meiner Sicht kann es nicht nur darum gehen, wie konservativ, wie radikal oder wie rassistisch Polizisten eingestellt sind. Vielmehr muss noch mal der Bogen zu dem vorhin erwähnten strukturellen Risiko geschlagen werden. Also, wo liegen die Bedingungen dafür? Wenn wir die gut rausarbeiten, würde uns das helfen, damit umzugehen. Man hätte dann Ansatzpunkte für unmittelbare Maßnahmen.

Lutz Müller: Es geht darum, so eine Untersuchung eher als Chance zu sehen und Anpacker zu finden. Und zwar an der richtigen Stelle und nicht zu irgendeinem Einzelpunkt, nur weil es über den gerade eine öffentliche Aufregung gegeben hat.

Zur Person

Lutz Müller ist seit 2012 Polizeipräsident in Bremen. Der 59-Jährige ist seit 39 Jahren bei der Polizei.

Dirk Fasse ist seit 40 Jahren bei der Polizei. Seit 2012 ist der 58-Jährige Bremens Polizei-Vizepräsident.