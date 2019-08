Sollten nur Kinder mit ausreichenden Deutschkenntnissen eingeschult werden? Diese Debatte löste jetzt Carsten Linnemann (CDU) aus. (Symbolbild: Wolfram Kastl/dpa)

Der Vorstoß des Unionsfraktionsvize im Bundestag, Carsten Linnemann, dass Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse zunächst nicht eingeschult werden sollten, stößt auch in Bremen auf Kritik. „Das ist eine Anti-Integrations-Aussage“, sagte Bernd Winkelmann, Landesvorsstandsprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Bremen. „Da hat jemand eine Aussage rausgehauen, der keine Ahnung hat.“

Zugewanderte Kinder dürften nicht isoliert werden, sagte Winkelmann. Sie bräuchten den Kontakt mit anderen Kindern – um sich in der Gesellschaft einzuleben, aber auch, um ihre neu erlernten Deutschkenntnisse im Kontakt zu Muttersprachlern anwenden zu können. „Als demokratische Gesellschaft müssen wir Menschen, die zu uns kommen, Entwicklungsmöglichkeiten geben“, findet der Gewerkschafter.

Vorschulpflicht für durchgefallene Schüler der Sprachstandstests

Linnemann hatte im Interview mit der „Rheinischen Post“ (Dienstag) gesagt: „Um es auf den Punkt zu bringen: Ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen.“ Es müssten alle Alarmglocken schrillen, wenn bei Sprachtests wie in Duisburg 16 Prozent der zukünftigen Erstklässler gar kein Deutsch könnten. Wenn Kinder die sogenannten Sprachstandstests nicht bestünden, müssten daraus Konsequenzen folgen. „Hier muss eine Vorschulpflicht greifen, notfalls muss seine Einschulung auch zurückgestellt werden. Das kostet Geld, aber fehlende Integration und unzureichende Bildung sind am Ende viel teurer.“ Linnemann sprach von Parallelgesellschaften: Immer mehr Eltern schickten ihre Kinder auf Privatschulen, weil das Niveau an staatlichen Schulen sinke.

Im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur wies Linnemann den Begriff „Grundschulverbot“ für seinen Vorstoß zurück. Viele Medien hatten von einem „Verbot“ berichtet. Ganz neu ist Linnemanns Forderung nicht. Er formulierte sie auch im Gespräch mit dem Magazin „Der Spiegel“ im Februar.

Zustimmung kam am Dienstag von der Jungen Union. „Wenn ein Kind in Deutschland eingeschult werden soll, muss es Deutsch können. Alles andere ist falsch verstandene Toleranz, die niemandem weiterhilft“, schrieb der Vorsitzende Tilman Kuban auf Twitter. Doch innerparteilich gab es auch Gegenwind: Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sprach von „populistischem Unfug“. Die Kinder gehörten im Rahmen der Regelbeschulung in Deutsch-als- Zweitsprache-Klassen. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne hält Linnemanns Idee für schädlich. „Wer Kinder von der Schule fernhalten will, will Kinder von Bildung und einer guten Zukunft fernhalten“, sagte der SPD-Politiker.