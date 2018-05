Die norddeutsche Soul-Pop-Sängerin Leslie Clio tritt am Samstagabend in Bremerhaven auf. (imago)

Rund 80 Schiffe sind zum Seestadtfest in Bremerhaven eintroffen. Viele öffnen ihre Decks für Besucher, und am Abend treten namhafte Künstler auf drei Bühnen auf: Das Seestadtfest Bremerhaven lohnt an diesem Wochenende definitiv einen Besuch. Am Samstag und Sonntag gibt es Streetfood auf dem Theodor-Heuss-Platz.

Das sind die Highlights des Programms:

Samstag

13 bis 17 Uhr: Live-Kochshow (Neuer Hafen Ostseite)

21 Uhr: Konzert von Faakmarvin (Bremen-Vier-Bühne)

21 Uhr: Stunnah (Bremen-Next-Bühne)

22.30 Uhr: Konzert von Leslie Clio (Bremen-Vier-Bühne)

22 Uhr: Feuershow (am Nordende des Alten Hafens)

23 Uhr: Höhenfeuerwerk (abgeschossen von der Nordmole)

Sonntag

9 Uhr: Tauziehen der Mannschaften der Mir und der Sedov (Willy-Brandt-Platz)

Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt Bremerhavens

Flohmarkt, Modenschau

12 bis 16 Uhr: Live-Kochshow (Neuer Hafen Ostseite)

Folgende Schiffe sind für Besucher geöffnet (Open Ship):

"El Galeon" von Freitag - Sonntag, 11.00 – 20.00 Uhr

von Freitag - Sonntag, 11.00 – 20.00 Uhr "Mir" von Donnerstag - Sonntag, 11.00 – 20.00 Uhr

von Donnerstag - Sonntag, 11.00 – 20.00 Uhr "Grönland" von Donnerstag - Sonntag, 12.00 – 18.00 Uhr

von Donnerstag - Sonntag, 12.00 – 18.00 Uhr "Bad Bramstedt" - Samstag: 10.00 - 17.30 Uhr / Sonntag: 10.00 - 15.00 Uhr

- Samstag: 10.00 - 17.30 Uhr / Sonntag: 10.00 - 15.00 Uhr "Wangerooge" - Samstag und Sonntag, 14.00 - 20.00 Uhr

- Samstag und Sonntag, 14.00 - 20.00 Uhr "Prinz Heinrich" von Donnerstag - Sonntag, 12.00 - 18.00 Uhr

von Donnerstag - Sonntag, 12.00 - 18.00 Uhr "Jade" - Samstag und Sonntag, 10.00 - 18.00 Uhr

- Samstag und Sonntag, 10.00 - 18.00 Uhr "Avontuur" von Donnerstag - Sonntag, 12.00 - 20.00 Uhr

von Donnerstag - Sonntag, 12.00 - 20.00 Uhr "Alexander von Humboldt II" - Samstag: 10.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 14.30 Uhr / Sonntag: 10.00 – 12.00 Uhr

Das ganze Programm finden Sie hier. (ech)