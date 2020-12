Clubbetreiber und Veranstalter Olli Brock. (Christina Kuhaupt)

Was hatten Sie für 2020 eigentlich Großes geplant?

Olli Brock:Wir wollten in diesem Jahr den 25. Tower-Geburtstag standesgemäß im November mit einem ganz speziellen Konzert einer Band feiern, die eigentlich schon lange nicht mehr in kleinen Clubs spielt. Im Pier 2 war für den Sommer ein größerer Umbau geplant, der die Halle auch für Konzerte mit einer kleineren Kapazität muckeliger machen sollte. Mit unserer Agentur Hafensänger Konzerte mussten wir aufgrund der behördlichen Anordnungen bis zum heutigen Tage über 80 Veranstaltungen verlegen oder absagen. Und auch privat hat leider etwas nicht geklappt. Ich hatte vor, meiner absoluten Lieblingsband Pearl Jam auf ihrer Europatour hinterher zu reisen und mir bereits Tickets für zehn Konzerte in acht verschiedenen Ländern besorgt. Auch diese Tour wurde natürlich abgesagt.

Was ist daraus geworden und haben Sie stattdessen gemacht oder entdeckt?

Dass dieses ganz besondere Jubiläumsjahr im Tower nicht gebührend gefeiert werden konnte, tut schon ziemlich weh. Allerdings motiviert mich dieser Umstand auch zeitgleich, alles zu versuchen, dem Tower Musikclub eine gebührende, nachträgliche Geburtstagsfeier zu ermöglichen. Auch wenn es schwierig wird – denn gerade die kleinen Clubs unserer Stadt werden auch im neuen Jahr noch eine ganze Weile geschlossen bleiben müssen und werden ohne weitere finanzielle Hilfen diese Krise definitiv nicht überleben. Der Umbau im Pier 2 muss nun auch leider erst einmal warten, bis wir wieder eine Zeit lang unter halbwegs normalen Bedingungen arbeiten können. Ob die Pearl Jam-Tour nächsten Sommer wie angekündigt stattfinden wird, bleibt abzuwarten, ich glaube eher nicht daran. Und falls doch – ich kann jetzt alle Songs noch besser mitsingen als vorher, hatte ja genügend Zeit, mir die Alben durchzuhören.

Und was planen Sie für das Jahr 2021?

Das Jahr 2021 wird auf jeden Fall aufregend starten, und das ist wirklich Balsam für alle, die daran beteiligt sein werden und die letzten neun Monate zum Nichtstun gezwungen waren. Die Räumlichkeiten des Pier 2 verwandeln sich ab Mitte Januar in den solidarisch nutzbaren Veranstaltungsort Club 100. Bis Ende Mai planen jede Menge Leute aus der Veranstaltungsbranche gemeinsam an bis zu 40 Konzerten. Dabei werden wir finanziell von der Stadt Bremen unterstützt. Und das Programm, was sich dafür gerade abzeichnet, hätte ich vor ein, zwei Monaten so in dieser Form nicht für möglich gehalten. Die Bereitschaft der Künstler und Künstlerinnen, uns mit einem Auftritt zu helfen, ist extrem groß. Das Wichtigste daran ist jedoch, dass wir die Möglichkeit haben, eine ganze Menge Soloselbstständige aus der Veranstaltungsbranche zurück in Lohn und Brot zu holen und die lokalen Veranstalter zu unterstützen.

Das Gespräch führte Pascal Faltermann.

Zur Person

Olli Brock (47) ist Clubbetreiber und Veranstalter aus Bremen. Er betreibt das Pier 2, den Tower Musikclub, das Malenchen sowie die Konzertagentur Hafensänger.

Zur Sache

Das Jahr 2020 hat Vieles auf den Kopf gestellt. In der Reihe „Mein 2020“ haken wir bei Menschen nach, was sie eigentlich geplant hatten und mit welchen Ideen und Wünschen sie ins Neue Jahr gehen.