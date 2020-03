Vor Blüten im Japanischen Garten: Jelena Jaß (26) und ihr Verlobter Benny Prange (29) aus Bremen verschieben ihre Hochzeit aufgrund der Corona-Pandemie. (Privat)

Der 2. April 2020 sollte ihr Tag werden. Mitten in der Blütezeit im Japanischen Garten in der Botanika wollten Jelena Jaß (26) und Benny Prange (29) sich das „Ja“-Wort geben. Alles war geplant, die Vorfreude seit Monaten groß. Nun müssen sie, wie so viele Paare, ihre Hochzeit aufgrund der Corona-Pandemie verschieben.

In Bremen und Bremen-Nord waren dem Standesamt zufolge bis Ende März 50 Trauungen geplant. Sie dürfen zwar weiterhin stattfinden – allerdings ohne Gäste. Nur zwei Trauzeugen, ein Fotograf und, wenn notwendig, ein Dolmetscher dürfen neben dem Standesbeamten und dem Hochzeitspaar im Raum sein. Hinzu kommt: Große Feiern sind in Zeiten von sozialer Distanz nicht angebracht.

Bei Jelena Jaß und Benny Prange wuchs die Nervosität schon im Februar. „Aber wir wollten die Hoffnung nicht loslassen, dass es in Deutschland ‚schon nicht so schlimm‘ wird“, wie Jelena berichtet – und sich heute klar ist, dass diese Hoffnung falsch war. Der erste Schock sei gewesen, dass Jaß’ Prüfungen abgesagt wurden. Sie macht eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Schließlich sagte das Hotel, in dem sie feiern wollten, ab. „Wir haben erst noch einen Plan B mit einer anderen Location geschmiedet“, erzählt Jelena Jaß am Telefon. „Ein Freund meiner Tante hat eine Bar, da hätten wir feiern können.“ Ihre Hochzeit sei ohnehin eher im kleinen Kreis, mit 26 Gästen.

Plan B zerschlug sich, als die Bundesregierung verkündete, dass Hotelübernachtungen zu touristischen Zwecken nicht mehr erlaubt sind. „Das war der letzte Nagel im Sarg“, sagt Benny Prange, der mit seiner Verlobten jetzt zu Hause bleibt, im Homeoffice arbeitet. Viele der Eingeladenen kämen nicht aus Bremen, auch die Eltern des Paares nicht. „Und ohne Gäste macht so eine Hochzeit auch keinen Spaß“, findet Prange. Schweren Herzens sagten sie der Botanika, dem Floristen, der Stylistin, dem Konditor und dem Sänger ab.

Schon vor einem Jahr hatten sie die Einladungen verschickt. Der Termin sollte in den Ferien liegen, weil Jaß in dieser Zeit nicht lernen muss. Prange arbeitet als Softwareentwickler. Kennengelernt haben sich die beiden im Jahr 2015, in einer Studentenkneipe. Er habe damals in dem angrenzenden Wohnheim gelebt, erzählt Prange, ein Freund habe Jaß zur Kneipe mitgebracht. „Es hat geknistert, wir fanden uns sympathisch.“ Jelena habe ihn nach dem ersten Date gefragt, nach einigen Wochen seien sie ein Paar geworden.

Worauf sie sich bei ihrer Hochzeit am meisten freuen? „Jelena in ihrem Kleid zu sehen“, meint Prange. Für seine Zukünftige ist die Trauung an sich, das Ja-Sagen, das Wichtigste. Ihre Feier planen sie ohne viel Klimbim, „nichts Überladenes“. Auf die Absage hätten alle toll reagiert: ihre Gäste, die Botanika und die anderen Dienstleister. „Alle hatten vollstes Verständnis, keiner der Gäste wäre mit einem guten Gefühl zur Hochzeit gefahren“, sagt Jaß. Das Paar möchte sich ausdrücklich bei allen bedanken, dass sie so mitfühlend reagiert hätten. „Wirklich allen tut es unendlich leid, niemand besteht auf seinem Geld und alle hoffen sehr, dass wir die Feier genau so nachfeiern, wie es geplant war“, berichtet die künftige Braut.

Bei einem Dienstleister, der erst kürzlich seinen Laden eröffnet habe, hätten sie auf ihr Geld verzichtet, damit er eine Chance habe, weiter zu überleben. „Es ist so toll zu sehen, wie viele Menschen jetzt zusammenhalten, in allen Bereichen“, sagt Jaß. „Das macht wirklich Mut und nimmt die Angst vor dem, was da noch kommen wird.“

Wann ihre Hochzeit jetzt stattfindet, wissen Jaß und Prange noch nicht. Derzeit sehe es so aus, als werde es der 20. August. Aber ob da die Coronakrise überwunden ist? Die beiden sind unsicher, ob ein Termin im Oktober nicht doch besser wäre, trotz schlechteren Wetters. Letztlich, so sagen sie, habe ihre Geschichte ein gutes Ende genommen. Die Hochzeit ist verschoben, jetzt könnten sie sich endlich wieder durchatmen – und sich darauf freuen. Prange fasst es so zusammen: „Wir wissen einfach: Wir werden heiraten.“ Bald.