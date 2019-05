Ein Problem bei der Option für eine Jamaika-Koalition: Die Grünen wollen mehr Fahrradstraßen, wie hier in der Parkallee. Die FDP hingegen fordert die autogerechte Stadt. (Frank Thomas Koch)

Herr Klee, gab es beim Ausgang der Bürgerschaftswahl für Sie eine richtig große Überraschung?

Andreas Klee: Die größte Überraschung war für mich, dass die CDU und die SPD dichter beieinander liegen, als man es hätte erwarten können. Gerade die Zahlen, die wir in den letzten zehn Tagen gehört hatten, deuteten eigentlich darauf hin, dass die CDU ihren Vorsprung noch vergrößern kann und dass die Zielmarke „30 plus X“, die Herr Meyer-Heder vorgegeben hatte, gar nicht mehr so vollkommen aus der Luft gegriffen schien. Da wurde jetzt die Erwartungshaltung ein bisschen eingedampft.

Die CDU hat zunächst einmal einen interessanten Kandidaten präsentiert. Das fand ich von Anfang in der Kampagne gelungen. Es war kein zu erwartender Kandidat, der sich aus der Fraktion oder anderen Kreisen der Partei rekrutiert hätte, sondern mit Herrn Meyer-Heder war es ein echter Quereinsteiger. Ansonsten hat die CDU sehr stark davon profitiert, dass die SPD als alleinschuldige Partei für die Schwierigkeiten hier im Land Bremen ausgemacht worden ist. Die CDU hat weniger von ihren eigenen Stärken profitiert, sondern von den Schwächen und den offenen Flanken, die die SPD ihr angeboten hat.

Die SPD hat im Wahlkampf zwei rhetorische Figuren benutzt, die aus meiner Sicht nicht zueinander passen. Auf der einen Seite hat man von einem „weiter so“ beim Personal gesprochen. Carsten Sieling hatte schlechte Umfragewerte. Es zeichnete sich schon vor der Wahl ab, dass es ein historisch schlechtes Ergebnis geben wird. Und gleichzeitig sagte er, es sei sein Ziel, Bürgermeister zu bleiben. Das passt nicht zusammen, wenn man gleichzeitig sagt, die SPD möchte einen Aufbruch erzeugen, möchte Veränderungen im Land. Man hätte vielleicht mit der Idee eines Kompetenzteams die eine oder andere überraschende Personalentscheidung präsentieren können. Nach dem Motto: Das ist eine mögliche neue Senatorin oder ein möglicher neuer Senator, wenn wir die Wahl gewinnen. Die SPD hatte offenbar gehofft: Wir kommen noch einmal davon, wir mogeln uns noch einmal durch. Ich hätte der SPD den Rat gegeben, deutlicher zu signalisieren, dass sie für Veränderungen steht. Und das kann man in der Situation, in der die SPD war, nur über Personen machen. Das haben sie nicht gemacht.

Zu Anfang bestimmt. Als die Kandidatur von Herrn Meyer-Heder bekannt wurde, da wurde er lediglich mit Digitalisierung und Wirtschaftskompetenz in Verbindung gebracht. Da hat man in der SPD wohl gedacht: Das ist zu wenig, um Wahlen zu gewinnen. Dieses Nicht-ernst-Nehmen steht vielleicht auch sinnbildlich für die Schwierigkeit, in der die SPD steckt. Ich finde den Vergleich mit den Fußballern des HSV sehr passend. Diese Entwicklung war in der SPD offenbar außerhalb der Vorstellungskraft. Ich glaube, dass es bei der SPD die Überzeugung gab, dass man im Endspurt das alte Wählerpotenzial noch einmal wachküssen kann und dann doch noch den Wahlsieg erringt.

Ja. Es ist auch dann das Ende der Ära, wenn wir eine von der SPD geführte rot-rot-grüne Koalition bekommen sollten. Mit Blick auf die Sozialdemokratie in Deutschland ist es ein weiteres Häkchen. Bremen war immer eine sichere Bank. Das Kernland der SPD gibt es nicht mehr. Die SPD schafft es nicht mehr, aus einem Automatismus heraus Wählerinnen und Wähler für sich zu gewinnen. Diese Identifikation, über die wir in der Wahl- und Parteienforschung oft sprechen, ist nicht mehr verlässlich für die SPD.

Es ist am Sonntag nicht viel politisches Kapital erzeugt worden. Egal, welche Koalition wir bekommen werden, es wird eine sein, die mit vielen Kompromissen ausgestattet sein wird. Der Ausgangspunkt sind schwierige Verhandlungen. Sei es zwischen Linken und Grünen in Bezug auf Sparkurs und Konsolidierung. Kristina Vogt sagt: Wir müssen unbedingt den öffentlichen Haushalt nutzen, um zu investieren und Dinge voranzutreiben. Und die Grünen sagen in Tradition von Karoline Linnert: Die schwarze Null muss stehen. Auf der Seite ist es Lencke Steiner mit dem Bums von ihrem BMW und dem Ziel einer autofreundlichen Politik – was überhaupt nicht zu den Grünen passt. Beide denkbare Regierungskoalitionen jenseits von einer großen Koalition sind eher fragil und erst einmal Zweckgemeinschaften. Das ist schade für Bremen, weil CDU und SPD zusammen annähernd 50 Prozent hätten. Das würde dem Land als politische Kraft gut tun, es gibt einen großen Konsens. Das ist eine kleine Fortschreibung von den USA unter Trump bis hin zum Brexit: Es gibt eine Fifty-Fifty-Gesellschaft. Wenn es zu einer rot-rot-grünen Koalition kommt, dann werden viele Bremerinnen und Bremer enttäuscht sein, die sich eigentlich etwas anderes erhofft haben. Und wenn es zu einer Jamaika-Koalition kommt, dann ist es auf der anderen Seite so. Der oft beschriebene Bruch in der Gesellschaft wird durch eine Dreier-Koalition nicht gekittet. Die Gruppe, die man gemeinhin als Mittelschicht bezeichnet, wird unzufrieden sein, wenn es zu Rot-Rot-Grün kommt. Und diese Gruppe ist wichtig für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, und sie sind auch Meinungsmacher. Es müsste auch nicht zwangsläufig eine große Koalition sein. Aber wenn beispielsweise die FDP 17 Prozent bekommen hätte, dann wäre das ein klares politisches Signal gewesen. Aber das haben wir am Sonntag nicht bekommen.

. . . die Armen . . .

Die Grünen haben zurecht am stärksten von der gesamtgesellschaftlichen Bewegung im Kontext des Klimawandels und der Nachhaltigkeitsdebatte profitiert. Ich sage deshalb zurecht, weil man den Grünen nicht vorwerfen kann, dass sie ihr Fähnchen in den Wind gehängt haben. Der Klimawandel ist einfach ein Thema, das sie seit ihrer Gründung in der Mitte tragen und das sie sehr glaubhaft vertreten können. Die Grünen sind damit als die eindeutigen Sieger aus der Wahl hervorgegangen. Daraus erwächst Verantwortung. Das ist der am Sonntag viel beschworene „schwere Rucksack“, den die Grünen nun mit sich herumtragen. Wenn man das personalisiert, dann hat es Maike Schaefer in der Hand, welchen Kompromiss sie für tragfähiger hält. Um mal zwei Beispiele zu nennen: Ist es der verkehrspolitische Kompromiss mit der FDP oder ist es der finanzpolitische Kompromiss mit den Linken? Bei einer Entscheidung für eine Jamaika-Koalition ist es gut vorstellbar, dass Frau Schaefer sich bei der fälligen Urabstimmung schon den ersten Rückschlag einfängt. Es wird ja angenommen, dass die grüne Basis eher Rot-Rot-Grün favorisiert. Auf der anderen liegt der Reiz von Jamaika darin, dass die Grünen einen stärkeren politischen Einfluss geltend machen könnten. Wenn sie hingegen mit der SPD zusammenbleiben, dann wird es so sein, dass die SPD aus ihrem Selbstverständnis heraus bestimmte Posten als nicht verhandelbar deklarieren wird. Die Gespräche mit der CDU und der FDP könnten deutlich ergebnisoffener sein als die mit der SPD. Bei Rot-Rot-Grün hätten wir mit den Linken auch eine deutlich stärkere Kraft als die FDP auf der anderen Seite. Kristina Vogt würde berechtigterweise aufgrund des Ergebnisses und ihrer positiven Persönlichkeitswerte viel selbstbewusster auftreten als die FDP. In dem Fall wäre es deutlich schwieriger, grüne Inhalte durchzusetzen. Das sitzen potentere Verhandlungspartner am Tisch als bei CDU und FDP.

Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Verhandlungen ähnlich verlaufen. Aber ich glaube nicht, dass die FDP unter Frau Steiner ähnlich empfindlich ist wie Herr Lindner. Wir haben am Sonntag gesehen, dass die FDP wunschlos glücklich ist über den Wiedereinzug in die Bürgerschaft. Es kommen zwei Sachen zusammen: Mit knapp über fünf Prozent können sie keine großen Forderungen stellen. Doch gleichzeitig haben sie mit Lencke Steiner eine Spitzenkandidatin, die undogmatisch agiert. Sie wäre nach meiner Einschätzung schon zufrieden, wenn sie in irgendeiner Form mitregieren darf. Dass die FDP nicht so stark abgeschnitten hat, wie zunächst erwartet, spielt der Jamaika-Option eher in die Karten, weil es letztendlich auf einen Kompromiss zwischen CDU und Grünen hinausläuft.

Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir eine rot-rot-grüne Koalition bekommen. Ich gehe aber auch davon aus, dass die Grünen und die Linke die Gunst der Stunde nutzen und hart verhandeln. Sie werden die SPD nicht ungeschoren aus den Verhandlungen rausgehen lassen. Natürlich wäre die SPD in dieser Dreier-Koalition immer noch die größte Fraktion. Aber für Grüne und Linke macht es Sinn, dass sie mit ihrer Politik deutlich die Themen besetzen. Die SPD würde also Verliererin bleiben – aber trotzdem in der Regierungsverantwortung sein.

Zur Person

Andreas Klee

ist Politikwissenschaftler und Professor an der Uni Bremen. Seine Schwerpunkte: Politikvermittlung und Wahlforschung. Er ist Gründer des Zentrums für die Didaktiken der Sozialwissenschaften.