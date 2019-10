Studierende müssen für ein WG-Zimmer oder eine Wohnung tief in die Tasche greifen, obwohl die Mietpreise in Bremen noch unter dem Bundesschnitt liegen. (Waltraud Grubitzsch/DPA)

Die Kosten für Miete, Smartphone, Strom aber auch Lebensmittel und Bücher sind hoch. Für Studierende ist es kaum noch möglich, sich nur auf das Lernen zu konzentrieren. Stattdessen müssen sie sich immer häufiger Nebenjobs suchen, das berichten nicht nur die Universitäten und Hochschulen. Vor allem die Lage für Studierende, die eine Wohnung in Bremen suchen, bleibt laut einer Studie des Moses Mendelssohn Instituts in Kooperation mit dem Immobilienportal „WG-Gesucht.de“ angespannt. Die Preise für ein WG-Zimmer in Bremen bleiben auf hohem Niveau. Durchschnittlich 350 Euro (2018: ebenfalls 350 Euro) müssen Studierende für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft zahlen. Im Vergleich zu anderen deutschen Städten ist das aber noch günstig. Mit dem Wert liegen die Mietpreise in Bremen noch unter dem Bundesdurchschnitt von 389 Euro.

Für die Studie hat das Institut die Entwicklung der Mietpreise für WG-Zimmer an 98 Hochschulstandorten mit mehr als 5000 Studierenden in Deutschland untersucht. Danach kostet die Studentenbude in München (650 Euro) am meisten, ein Zimmer in Freiberg und Mittweida (Mittelsachsen) ist mit 210 Euro am günstigsten. Bundesweit stiegen die Preise um sieben Prozent zum Vorjahr an. An gefragten Standorten ging es hier teilweise sogar um mehr als zehn Prozent nach oben, in Frankfurt von 480 auf 530 Euro oder in Berlin von 420 auf 480 Euro. „Einen solch deutlichen Aufwärtstrend bei den Kosten hatten wir nicht erwartet“, sagt Stefan Brauckmann, Direktor des Moses Mendelssohn Instituts.

Im Vergleich der 98 Hochschulstädte liegt Bremen auf Position 27, was den studentischen Wohnungsmarkt angeht. Die Studie zeigt aber auch, dass ein deutlich unter dem, Bundesschnitt liegendes Angebot geförderter günstiger Wohnheimplätze in Bremen die Lage weiter verschärft. Die Autoren der Studie kommen zudem zu dem Ergebnis, dass auch die beim neuen BAföG erhöhte ­Wohnpauschale für Bremen – wie bei zwei Drittel aller Hochschul-Standorte – zu niedrig ist.

Den Ernst der Lage haben die Verantwortlichen des Studierendenwerk Bremen erkannt. Auf der Warteliste für studentisches Wohnen in Anlagen des Studierendenwerkes befanden sich nach der Bereinigung der Liste im März rund 440 Personen. Aktuell sei die Bewerbungsliste sogar noch länger, allerdings bei einer noch nicht bereinigten und daher nicht aussagekräftigen Liste. „Wir haben aber über diese Zahl hinaus Wohnungen im Bau“, sagt Maurice Mäschig, Referent für Kommunikation beim Studierendenwerk Bremen. Unter anderem entstehen neue Plätze in Wohnanlagen auf dem Ellener Hof, am jüngsten Planungsstandort zwischen Max-von-Laue-Straße und Emmy-Noether-Straße sowie in Bremerhaven im alten Goethequartier unter dem Titel #H34. Auch am Niedersachsendamm in Huckelriede wird ein Studierendenwohnheim gebaut, dort gibt es aber Kritik an der Höhe des Gebäudes mit sieben Stockwerken. Anwohner fordern dort einen niedrigeren Bau.

„Bundesweit stehen wir, was die Preise für ein WG-Zimmer angeht, vergleichsweise gut da“, sagt Mäschig. Aber die Warteliste zeige auch, dass es Bedarf gebe. „Momentan passiert eine Menge“, so Mäschig. Auch wenn der Wohnzuschlag beim BAföG gerade zum Semester-Start von 250 Euro auf 325 Euro erhöht wurde, sei das für zahlreiche Wohnungen von privaten Vermietern zu wenig. Ein Trend, den das Studierendenwerk ausgemacht hat, deutet daraufhin, dass vor allem Einzelwohnraum für Studenten immer beliebter werde. Auf dem freien Mietmarkt sei die Lage etwas angespannter.

„Studierende, die nicht bei ihren Eltern oder Verwandten wohnen, geben gut die Hälfte ihres Monatsbudgets für die Miete aus. Zu diesem Ergebnis kommen die Autoren einer Studie zum studentischen Wohnen in Bremen aus dem Jahr 2018. „Das Wohnen bei der Familie hat seit 2009 um fünf Prozent zugenommen und liegt rund 7,5 Prozent über dem Bundesdurchschnitt“, sagt Ivo Mossig, Co-Autor der Studie vom Institut für Geografie an der Bremer Uni. Die Wohngemeinschaft (WG) ist weiterhin die häufigste Wohnform der Studenten – jeder dritte Befragte lebt in einer WG. Allerdings rangiere das Wohnen bei Eltern oder Verwandten mittlerweile auf Platz zwei der häufigsten Wohnformen.

Für das studentische Wohnen gibt es laut Mossig zwei entscheidende Faktoren: Die Wohnform und die Lage. „Nicht alle Stadtteile sind bei Studierenden gleich beliebt“, so Mossig. Sei vor zehn Jahren noch das Bremer Viertel der präferierte Stadtteil gewesen, sei es mittlerweile durch „Verdrängungseffekte“ die Neustadt. Für Walle sei die schlechte Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr ein Entwicklungshindernis. „Das Wohnheim wird nicht präferiert, sondern meist nur als Sprungbrett genutzt, um dann in ein pulsierendes Viertel zu ziehen“, sagt Mossig.

In Städten wie Bremen steigen die Preise für Wohnungen immer stärker an. Je urbaner und attraktiver die Lage sei, desto höher auch die Mietkosten. Wenn fast 50 Prozent des Einkommens von Studenten für die Wohnungen verwendet werden müssen, sei das Ende der Fahnenstange erreicht. „Da ist die Erhöhung des BAföG nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und Wohnheime nur ein Pflaster“, so Mossig.

Grundsätzlich müsse an einer Wohnpolitik gearbeitet werden, die alle Personengruppen in den Blick nehme und nicht nur Studierende, die beispielsweise für Familien mit Kindern zur Konkurrenz werden könnten. „Studierende werden damit selbst zu Verdrängern beim Wohnraum“, so Mossig“.