Sie kann vielleicht "räumliche Bewegungen von ebenen Formen und Körpern beschreiben“ - aber ihre Eltern können mit so einer Bewertung im Zeugnis wenig anfangen. (Felix Heyder / dpa)

Und wieder war Zeugnistag. Für viele Eltern und Kinder ist es auch ein Tag des Rätselratens, nämlich für diejenigen, deren Kinder ein sogenanntes KompoLei-Zeugnis nach Hause bringen. Was mag das Kreuzchen in der 7 in Deutsch in der Zeugniszeile „kann Lese- und Medienerfahrung einbringen“ bedeuten? Oder was hat es mit der 8 in Mathematik in der Zeile „kann sich im Raum und der Ebene orientieren“ auf sich?

KompoLei steht für kompetenzorientierte Leistungsrückmeldung. Ganz Pisa-konform sollen diese Zeugnisse darstellen, welche Fähigkeiten ein Kind im Verlauf eines Schuljahres erworben hat. Seit 2015 wird dieses Instrument der Leistungsrückmeldung an Bremer Grundschulen eingesetzt. Zum Halbjahr der 4. Klasse entscheidet die Anzahl und Verteilung der Kreuzchen darüber, ob ein Kind „über Regelstand“ eingestuft wird und somit bessere Chancen hat, seinen Erstwunsch bei der Wahl der weiterführenden Schule erfüllt zu bekommen.

Hand aufs Herz: Wer von Ihnen hat sich die 16-seitige „Entwicklungsübersicht Mathematik“ oder gar die 20-seitige für Deutsch angeschaut, um sich über die Inhalte der einzelnen Kompetenzzeilen im Zeugnis zu informieren? Dort finden sich aber auch nur abstrakte Beschreibungen. Um die 7 in Deutsch zu erreichen, ist etwa „kann Unterschiede und Gemeinsamkeiten in TEXTARTEN finden“ eine von vier Unterkompetenzen; die 8 in Mathematik umfasst u.a. „kann räumliche Bewegungen von ebenen Formen und Körpern BESCHREIBEN“.

Vom Eintritt in die Grundschule bis zum Verlassen sind es pro Kind 777 Einzelbewertungen, die sich hinter den 22 Zeilen im Zeugnis verbergen, die wiederum zu je vier Kompetenzen in Deutsch und Mathematik zusammengefasst werden. Bei einer Klassenstärke von 25 Kindern macht dies 19 425 Bewertungen, die von der Lehrkraft vorgenommen werden können. Oder anders ausgedrückt: Bei etwa 190 Schultagen im Jahr (Krankheitsfall, Exkursionen etc. nicht eingerechnet) wären es im Schnitt 25 dokumentierte Bewertungen pro Tag.

Daher mein Plädoyer: Schafft die Kreuzchen-Zeugnisse wieder ab! Sie vermitteln Eltern zu wenig qualitative Informationen über das Erlernte. Sie erhöhen den bürokratischen Arbeitsaufwand für Lehrkräfte und rauben Zeit für inhaltliche und pädagogische Arbeit. Während die Zeugnisse in anderen Fächern über Sachthemen, Interessen, Stärken oder Herausforderungen für das Kind berichten, werden ausgerechnet in den Kernfächern Deutsch und Mathematik wenig sinnhafte Informationen vermittelt. Dennoch: Schöne Ferien!

ist Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Bremen. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist internationale Bildungspolitik.