Meşale Tolu spricht im Podcast "FreiRaum" über ihre Zeit im Gefängnis. (BPC)

Im April 2017 wurde Meşale Tolu in ihrer Wohnung in Istanbul von einer türkischen Anti-Terror-Einheit als „Terroristin“ verhaftet. Mehrere Monate saß die Journalistin zusammen mit ihrem kleinen Sohn in einem türkischen Gefängnis, auch nach ihrer Entlassung durfte sie die Türkei zunächst nicht verlassen. Inzwischen ist sie Volontärin bei der Schwäbischen Zeitung, über ihre Zeit in der Haft hat sie ein Buch geschrieben, „Mein Sohn bleibt bei mir“.

Im Podcast „FreiRaum“, einer Gemeinschaftsproduktion vom Bremer Presse-Club, Bremen Zwei und dem WESER-KURIER, spricht Tolu über ihre Geschichte: Wie sie festgenommen wurde, wie es funktioniert, mit dem eigenen Kind hinter Gittern zu spielen und warum das Leben selbst im Gefängnis nicht nur schwarz und weiß ist.