Ursel und Willi Grützke am Tor zu ihrem Haus. Heute sind im Zaunkönigweg nur noch vier Parzellen bewohnt. (Frank Thomas Koch)

An der Küche hängt ein Erker, der noch gar nicht lange da ist. 20 Jahre vielleicht, und als Willi Grützke ihn damals ans Haus anbauen wollte, haben seine Frau und die beiden Kinder das nicht verstanden. Was soll der Aufwand, ist doch so auch ganz schön, haben sie gesagt. Aber keine Chance. Er hatte sich das in den Kopf gesetzt und dann einfach losgelegt. Grützke ist Handwerker, der kann so was. Und so ist dann ein Platz entstanden, den sie schnell nicht mehr missen wollten, ihr Lieblingsplatz. Im Erker spielt sich alles ab, dort steht der Tisch, an dem sie essen, dort wird die Zeitung gelesen und zwischendurch aus dem Fenster geschaut, auf den Hof und in den Garten.

Bei Grützkes spielt sich alles im Erker ab. (Frank Thomas Koch)

Willi Grützke bewohnt mit seiner Frau Ursel in Walle ein Kaisenhaus. Das Provisorium aus der Zeit nach dem Krieg war zunächst nur ein Dach über dem Kopf, dringend notwendig, weil im Bremer Westen nach der verheerenden Bombennacht im August 1944 kein Stein mehr auf dem anderen war. Auch die Grützkes hatten ihre Wohnung verloren. Also zogen sie zunächst in eine Gartenlaube und von dort fünf Jahre später in ihr Haus, das sie ein paar Meter von der Laube entfernt mit eigenen Händen hochgezogen hatten. Aus der Not heraus, so wie es vielen Tausend anderen Menschen in Bremen ergangen ist.

Ein Schicksal, das am Beispiel der Familie Grützke und von drei anderen Fällen, die im noch stärker betroffenen Hamburg spielen, im Fernsehen nachgezeichnet wird. „Ausgebombt – als die Städter aufs Land zogen“, heißt der Film. Er wird am Mittwochabend im Programm des NDR ausgestrahlt. Autor ist Manfred Uhlig.

Die ganze Straße war weg

Willi Grützke saß mit seiner Mutter zwei Tage im Hochbunker Auf der Muggenburg, als über den Westen der Stadt das Inferno niederging. Mehr als 1000 Menschen starben, 50 000 Menschen wurden obdachlos. „Als wir aus dem Bunker kamen, waren nicht nur das Haus und die Wohnung weg, es gab die ganze Straße nicht mehr“, erzählt Grützke. Er war acht Jahre alt, das einzige Kind seiner Eltern, der Vater musste zu der Zeit als Elektriker bei einem Katastrophenfall irgendwo auswärts aushelfen, so genau weiß er das nicht mehr. Mit der Mutter floh er nach der Bombennacht zu Bekannten nach Sachsen. Ein halbes Jahr später waren sie wieder in Bremen, zogen in die Gartenlaube und mussten kurze Zeit später einen weiteren Schicksalsschlag verkraften. Der Vater starb, er war an einer Starkstromleitung hängengeblieben.

In der Laube gab es ein paar Möbel, eine Küche und Etagenbetten. Drumherum Land, auf dem Obst, Kartoffeln und Gemüse angebaut und eine Heerschar Tiere gehalten wurde. Damit behalfen sie sich. Richtig knapp an Lebensmitteln und Platz wurde es erst, als der Bruder des Vaters vor der Tür stand, er kam aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft zurück und bat darum, aufgenommen zu werden. Das schuf zunächst Probleme, entpuppte sich aber als Glück.

„Mein Onkel war Maurer“, sagt Grützke. Arbeit in der Stadt musste er nicht lange suchen, und praktisch, wenn der Maurer auf der einen oder anderen Baustelle etwas abzweigen konnte. „Wir können nicht alle drei in dieser Holzbude hausen“, hatte die Mutter eine klare Ansage gemacht, „wir müssen etwas unternehmen.“ Also wurde nach und nach herbeigeschafft, was man für den Bau eines Hauses brauchte.

Die Steine kamen aus Trümmern. „Zweimal gebrannt“, sagt Grützke in dem NDR-Film, „einmal richtig und einmal bei den Bombenangriffen.“ Sie haben vom Amt einen Bergungsschein bekommen und durften sich an den Hausresten bedienen. Ein paar Tausend Steine, bei denen mit dem Beil der Putz abgehauen wurde. „Wir mussten aufpassen, sonst wären sie über Nacht weg gewesen.“

1950 war alles so weit fertig, dass die Laube dran war, um an Baumaterial zu kommen. Sie wurde abgerissen, das Holz auf dem Dach des Hauses vernagelt. „Fast einen Sommer hat mich mein Onkel rangekriegt. Ich musste die Nägel aus den Brettern ziehen, was mir gar nicht recht war, ich hätte lieber Fußball gespielt“, erinnert sich Grützke. Er zeigt eines der Bilder aus dem Album, das mit Eindrücken gefüllt ist, die 70 Jahre und länger zurückreichen: ein Junge zwischen zwei Frauen. Sie stehen vor der Fassade des Neubaus und strahlen stolz in die Kamera. Das ist Grützke als Konfirmand mit Mutter und Tante.

Ein anderes Foto zeigt ihn, da ist er noch ein Pimpf. Der kleine Willi, wie er sich aus der Luke einer Mistkuhle lehnt. Ein Platz für Kompost, der im Kleingarten anfiel. Ein Platz im Krieg, einen halben Meter unter der Erde, um Schutz zu suchen. „Mein Vater hatte mehrere Lagen Teppich drübergelegt, als Splitterschutz gegen die Bomben.“ Den Ernstfall gab es dann aber nicht an der Gartenlaube, sondern in Wohnung und Haus. Wo früher die Kuhle war, steht bei Grützkes heute ein überdimensionierter Pilz, rot und weiß, was man sich so in den Vorgarten stellt.

Ein kleines Paradies

Für die Grützkes ist aus der Notunterkunft ein kleines Paradies geworden. 18 Parzellen im Zaunkönigweg, 14 waren bewohnt. Der Kleingärtnerverein firmiert hier nicht von ungefähr auch als Kleinsiedlerverein. Lauter Kaisenhäuser, benannt nach Wilhelm Kaisen, dem legendären Bremer Bürgermeister der Nachkriegszeit, der das Wohnen in Schrebergärten erlaubte. „Im Herbst haben wir immer Lampionfest gefeiert mit den ganzen Nachbarn hier, das war schön“, erzählt Ursel Grützke im Film, „Pellkartoffeln, Matjes und frischen Bohnensalat.“ Ihr Mann ergänzt: „Vielleicht gab es auch mal ein Bier und einen Schnaps.“ Sie haben sich gegenseitig geholfen und waren nicht so abgeschnitten wie heute. Es gab diverse Läden, auch eine Kneipe. Alte Zeiten. Vorbei. Heute sind im Zaunkönigweg nur noch vier Parzellen bewohnt. Geschäfte gibt es keine mehr. Die Siedlung stirbt.

Weitere Informationen

„Ausgebombt– als die Städter aufs Land zogen“ läuft an diesem Mittwoch, 13. Februar, 21 Uhr, im NDR-Fernsehen.