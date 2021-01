Jung-min Kim überzeugt den Gastro-Kritiker Temi Tesfay. (Christina Kuhaupt)

Ich liebe diese Hähnchen. Könnte ich jeden Tag essen“, lobt Jung-min Kim voller Überschwang. Es ist keine Seltenheit, dass Gastronomen der Versuchung erliegen, bei Selbstkritik in übermäßiges Selbstlob zu verfallen. Und auch bei meinem Gast und den weiteren Lobhudeleien könnte man annehmen, dass hier ein Schöpfer mal wieder sehr mit seinem Werk zufrieden ist. Gerade in solchen Augenblicken sage ich den Gesprächspartnern immer wieder, dass ich extra kritisch sein werde.

Doch nach nur einem Bissen weiß ich, dass das Hohelied des ehemaligen Pastors berechtigt ist und mein Lob nun ebenso schmierig klingen muss wie die mit Paprikapaste und Maissirup zubereitete Marinade: Finger licking good. Knusprig, würzig und von süßlich-scharfer Sauce überzogen, steht dieses doppelt frittierte Korean Fried Chicken für doppeltes Glück – und weltweit aus gutem Grund für das andere KFC.

Mehr zum Thema Tischgespräch mit Temi Tesfay Ein herzerwärmender Plov im Bistro Kalinka Am Rande des Steintors tischt Dietmar Ertelt in seinem Bistro Kalinka seit fünf Jahren die ... mehr »

In Bremen werden die Wings in Kims Markthalle-Acht-Stand Maru angeboten. „Nur bei mir“, wie er stolz betont. Die Notiz ist bezeichnend, weil sie zwei Wesenszüge auf treffliche Weise offenbart. Das eine ist sein Selbstverständnis, demzufolge er sich weniger als Gastronom denn als Unternehmer begreift. Das andere der Stolz auf die Länderküche. „Man repräsentiert hier ja auch ein Stück sein Land“, bekennt der zweifache Vater, der selbst als Kind von Gastronomen aufgewachsen ist.

Mit seiner 2017 gestarteten Streetfood-Kitchen schreibt der gebürtige Duisburger die kulinarische Familienbiografie nach längerer Auszeit weiter und ist dankbar, in der Markthalle Acht das passende Umfeld gefunden zu haben, um authentische koreanische Küche zu servieren. Das sogenannte Yangnyeom-Hähnchen, das Kim jeden Donnerstag als Maru Chicken verkauft, ist eines dieser Originale. Ein anderes sein „Topseller“ Bibimbap (8,50).

Probiert und empfohlen:„Früher war das Resteessen“, erzählt der 46-Jährige über das bei ihm als Bowl verkaufte Kindheitsgericht. Karotten, Zucchini, Eisbergsalat, Spinat, Rinderhack, Gurken, Shitaake-Pilze und Spiegelei zählen zu den klassischen Komponenten, die auf Sushi-Reis geschichtet werden. „Fast jede Zutat bekommt eine eigene Marinade“, so Kim, der einzig beim Topping mit der traditionellen Zubereitung bricht. „Eigentlich kommt nur Paprikapaste drauf. Ganz am Anfang habe ich das auch gemacht, aber das war den Gästen zu scharf. Dann habe ich eine Sauce genommen, die in Korea für Fisch verwendet wird.“

Mit dem Ergebnis ist nicht nur er zufrieden. Die Sauce setzt der eher säuerlichen Bowl, die typisch erst nach Verrühren aller Bestandteile verzehrt wird, süßlich-pikante Noten entgegen. Was so schon gut harmoniert, kann laut Kim allerdings „noch drei Mal besser“ werden, wenn er die Idee, das Gericht auf einem Hotpot zuzubereiten, in die Tat umsetzt. „Dann kommen nämlich die ganzen Röstaromen hoch.“

Schließlich widmen wir uns einem Gericht, das mittwochs und donnerstags als Special auf der Karte steht: Bulgogi (11,00). Geschnetzeltes Rindfleisch mit Zwiebeln, Karotten und Frühlingszwiebeln. Dazu Reis sowie eingemachtes, Kimchi genanntes Gemüse. Die Optik des koreanischen Nationalgerichts kündigt an, dass vor allem Fleischfans hier auf ihre Kosten kommen. Als solcher nehme ich die erste Probe voller Hoffnung – und werde nicht enttäuscht. Das zarte Oberschalenfleisch wird von einem harmonischen Aroma begleitet, dessen süß-saures Geheimnis ich schwer entlocken kann.

Sojasauce als Basis ist meine einzige Spur, für die man weiß Gott kein Sherlock Holmes sein muss. Für den Rest schon: Äpfel, Birnen, diverse Gewürze sowie – als wichtigste Zutat – Zeit. Ganze 48 Stunden wird das Fleisch mariniert, bis es voll durchzogen weiterverarbeitet werden kann. „Die Produktion ist sehr aufwendig“, verrät der Mann, der aus gutem Grund auf Obst setzt. „Das gibt natürliche Süße, Säure und zersetzt das Fleisch.“ Der dreifache Effekt verbindet sich bei Kim zu einem einfachen Urteil: „Das ist tatsächlich mein Lieblingsessen.“ Verständlich.

Zur Person

Temi Tesfay hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchent­lichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und ­kulinarische Schätze der Stadt kennengelernt. Unter dem Titel „Ein Bisschen Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Maru, Domshof 8-12, 28195 Bremen. Telefon: 0176 70 46 79 16. Klimaneutrale Verpackung wird angeboten. Alternativ ist das Mitbringen eigener Behälter möglich. Reguläre Öffnungszeiten: Dienstag bis Mittwoch von 11 bis 19 Uhr, Donnerstag bis Samstag von 11 bis 22 Uhr, Sonntag und Montag geschlossen. Barrierefrei. www.maru-bremen.de