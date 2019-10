Seenotretter Claus-Peter Reisch kommt aus Bayern, war Unternehmer, wählte CSU. Er sagt: „Konservativ zu sein, das heißt für mich, Menschen nicht ersaufen zu lassen.“ (Johannes Filous /dpa)

Herr Reisch, kannten Sie als Bayer eigentlich Labskaus?

Claus-Peter Reisch: Bislang nicht. Aber das hat sich ja am Donnerstag geändert. Gegen Traditionen habe ich nichts und regionale Gerichte finde ich immer gut, deswegen habe ich mich auf das Essen in der Bremer Seemannsmission gefreut.

Was verbindet Sie mit den Seemännern?

Eigentlich bin ich bloß Sportbootskipper, kein klassischer Kapitän. Trotzdem verbinden uns die Grundsätze, die auf See gelten.

Woran denken Sie?

Ich meine die gesetzliche und moralische Pflicht, Menschen in Seenot zu retten.

Darin sind Sie sich mit den anderen einig?

Ja, daran muss ich sicher keinen der Bremer Seemänner erinnern.

Dabei gelten Seeleute oft als konservativ. Sie behaupten das auch von sich.

Ich habe lange CSU gewählt und wurde oft enttäuscht, die Amigo-Affäre, die Flick-Affäre, Korruption. Seitdem lege ich mich nicht mehr auf eine Partei fest.

Und was verstehen Sie darunter, konservativ zu sein?

Konservativ zu sein, das heißt für mich, Menschen nicht ersaufen zu lassen. Leben und leben lassen, das bayerische Prinzip, das ist mein Motto.

Nicht alle nehmen das so wörtlich wie Sie.

Die konservative Politik ändert sich gerade. Ich habe mich mit Markus Söder und Horst Seehofer getroffen, und ich glaube, dass sie nachgedacht haben und die Dinge inzwischen anders sehen. Dieses Gerede vom Asyltourismus war unsäglich. Mittlerweile haben sie sich zum Glück davon befreit.

Ihr Motto, wann haben Sie das gefunden?

Geprägt hat mich eine Reise durch Afrika. Ich war Mitte 20, als ich mit dem Motorrad quer über den Kontinent gefahren bin. Vier Monate lang, von Tunesien bis nach Ruanda.

Was haben Sie da gelernt?

Ich habe viel über Fluchtursachen gelernt, ohne dass ich damals gewusst hätte, was das ist. Ich habe zum Beispiel die eingefrorenen Hühnerreste aus Europa gesehen, die den dortigen Geflügelbauern die Arbeit fast unmöglich machen. Vor allem aber habe ich viel über Gastfreundschaft gelernt. In Afrika habe ich als Fremder eine Kultur erlebt, in der man sich mit den Nachbarn auseinandersetzt, den Anderen respektiert und annimmt.

Und dann sind Sie zurück nach Bayern und haben sich etwas später selbstständig gemacht.

Ich habe eine Industrievertretungsfirma für Heizungs- und Sanitärbedarf geleitet, 30 Jahre lang. Ich hatte ein Haus, mehrere Autos. Es lief gut, sehr gut sogar.

Warum haben Sie aufgehört?

Ich habe oft 14 Stunden am Tag gearbeitet. Nicht nur, weil ich musste. Mir hat das tatsächlich Spaß gemacht. Der Erfolg hatte eine gewisse Erotik. Bis auf einmal anderes wichtiger wurde.

Was denn?

Beinahe wäre ich auf dem rechten Auge erblindet. Ich musste viermal operiert werden. Völlig unerwartet, von jetzt auf gleich. Auf einmal war nichts mehr selbstverständlich.

Wie hat Sie das verändert?

In der Klinik habe ich Leute gesehen, die ihr Augenlicht schon verloren hatten. Da dachte ich: Das hättest du sein können. Da habe ich geahnt, dass ich jetzt aufpassen muss.

Sie haben die Firma abgegeben?

Ich habe den Stecker gezogen. Ich wollte mich nicht mehr der Arbeit, sondern dem Leben widmen. Und ich hatte viel nachzuholen. Zum Beispiel segeln. Ich hatte ein Boot, aber keine Zeit. Plötzlich konnte ich segeln, wochenlang.

Auch 2015, im Jahr der Flüchtlingskrise, schipperten Sie übers Mittelmeer.

Wir sind von Sardinien nach Griechenland gesegelt und hatten dort einen sorgenfreien Sommer. Auf der Rückreise im Herbst haben wir dann in den Häfen Kalabriens die abgewrackten libyschen Fischerboote gesehen. Sie waren voller Hinterlassenschaften. Flipflops, Kinderspielzeug, Kleidungsüberreste.

Was ging Ihnen da durch den Kopf?

Eine Fahrt in diesem Fischerboot muss der Horror sein, habe ich gedacht. Und ich habe mich gefragt, wie ich reagieren würde, wenn ich auf so ein Boot mit hundert Insassen und ein paar Rettungswesten treffen würde. Müsste ich zusehen, wie Menschen sterben, weil ich sie unmöglich alle retten könnte?

Anderthalb Jahre später sind Sie Ihre erste Mission als Seenotretter gefahren.

Sehr bald habe ich dann Wasserleichen gesehen. Von vielen Schlauchbooten, die im Mittelmeer verunglücken, nimmt niemand Notiz. Also habe ich angefangen, Fotos von den Toten zu machen, damit sie überhaupt in einer Statistik auftauchen. Mehrfach habe ich nur noch leere, halb untergegangene Boote treiben sehen. Hunderte Tote, und keiner, der von ihnen etwas mitkriegt.

Was macht das mit Ihnen?

Mich macht das wütend. Man muss davon ausgehen, dass Politiker diese Menschen wissentlich sterben lassen. Man könnte sie retten, kein Problem. Man müsste die Nicht-­Regierungsorganisationen nur lassen. Aber das passiert nicht.

Nach ihrer jüngsten Mission haben Sie einen Strafbescheid über 300 000 Euro erhalten.

Soll ich mich davon abschrecken lassen? Ich darf nicht einknicken. Das hilft keinem. Solange die Fluchtursachen nicht bekämpft werden, werden wir weiter gebraucht.

Sind Sie jetzt ein Aktivist?

Ich tue, was notwendig ist. Ich bin kein Politaktivist. Ich setze nicht auf Konfrontation. Radikale Vorstellungen und Beschimpfungen machen die Sache auch nicht besser.

Stattdessen schlagen Sie was vor?

Ich suche das Gespräch mit Politikern. Und ich habe keine unerfüllbaren Forderungen. Ich bin Pragmatiker, keiner, den eine Ideologie leitet. Ich will, dass keine Menschen im Mittelmeer ersaufen. Mehr nicht.

Werden Sie noch einmal sorgenfrei segeln?

Was ich auf dem Meer gesehen habe, wird bleiben. Ich habe erlebt, wie es um die Humanität des Westens bestellt ist. Das brennt sich ein. Natürlich möchte ich noch einmal übers Meer segeln. Aber es würde anders werden.

Warum?

Ich gehe nur noch ungern im Meer baden. Kann ich nicht mehr.

Seit wann ist das so?

Seitdem ich gesehen habe, dass es dort massenweise sinnloses Sterben gibt. Das Meer hat für mich seine Unschuld verloren. Es ist blutig geworden.

Das Gespräch führte Nico Schnurr.

Zur Person

Claus-Peter Reisch (58) ist Kapitän des Seenotretters „Lifeline“ und nun auch Buchautor. Der gelernte Kfz-Mechatroniker kommt aus Landsberg am Lech in Bayern. Am Donnerstag nahm er am Labskausessen der Bremer Seemannsmission teil.

Weitere Informationen

Claus-Peter Reisch: Das Meer der Tränen. Riva Verlag, München. 256 Seiten, 19,99 Euro.