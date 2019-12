Auf einem zusätzlichen Monitor in einem Lastwagen ist während der Vorstellung zum Pilotprojekt Abbiegeassistenzsystem der Gefahrenbereich zu sehen. (Peter Steffen/dpa)

Eine Helmkamera müsste man haben! Einige Menschen filmen, was Radfahrerinnen und Radfahrer in Städten erleben: auf den Radweg springende Fußgänger, parkende Lieferautos, riskant überholende Autos. Ein Schauer läuft einem über den Rücken, wenn ein Laster wenige Zentimeter an einem vorbei rast – der Fahrtwind einen fast umhaut.

Es ist daher gut und wichtig, dass Bremen Abbiegeunfälle mit Lastwagen und Bussen vermeiden will und dazu die städtische Flotte mit Assistenzsysteme ausrüstet. Aber die Umstellung bei Bussen sollte schneller gehen. Auch wenn es bis Ende September dieses Jahres „nur“ acht Zusammenstöße zwischen Radfahrern und Bussen in Bremen gegeben hat und dabei offenbar niemand ernsthaft zu Schaden kam.

Das könnte Zufall sein, schließlich gab es im Vorjahr noch doppelt so viele Unfälle zwischen Radfahrern und Bussen, in einem Fall wurde jemand schwer verletzt. Dass Menschen nicht zu Tode kommen im Verkehr, ist das Mindeste. Im Idealfall macht Radfahren oder zu Fuß gehen Spaß, fühlt sich jede und jeder genauso sicher wie im Auto. Helmkamera-Videos sind mehr als eine Spielerei, sie sind auch ein Hilferuf.