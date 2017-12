Mit der Umstellung auf ein neues Abfuhr-Unternehmen kommen auch einige Umstellungen auf Bremer zu. (dpa)

Mit dem Wechsel bei der Abfuhr der Gelben Säcke von der Bremer Entsorgungsfirma Nehlsen zur RMG Rohstoffmanagament GmbH in Hessen zum Beginn des neuen Jahres müssen sich die Bremer auf einige Änderungen einstellen. So werden anders als bisher keine Coupons für die Verteilung der Gelben Säcke mehr verschickt. Stattdessen können sich Bürger ab dem 2. Januar 2018 bis Ende März 2018 zwei Rollen bei einer der Verteilstellen abholen. Ab April 2018 erfolgt die Ausgabe der Gelben Säcke dann über die Vorlage von Coupons, die über das Internet oder telefonisch bei dem Unternehmen bestellt werden können. Pro Code wird nur eine Rolle ausgehändigt. An den Abfuhrtagen und den Intervallen von zwei Wochen wird sich mit der Umstellung aber nichts ändern.

Informationen zu den Verteilstellen gibt es im Internet unter www.rmg-gmbh.de. Bei Fragen zur Abfuhr oder zur Bestellung der Säcke erreichen Bremer das Unternehmen unter der kostenlosen Servicenummer 0800 / 4006 005 oder per Mail an gelber-sack.bremen(at)rmg-gmbh.de. (sei)