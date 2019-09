Rund um den Hollersee werden am Sonntag Fackeln leuchten. (Frank Thomas Koch)

Zu klassischer Musik im Schein von tausenden Fackeln picknicken und am Ende ein beeindruckendes Feuerwerk auf dem See genießen. "Musik und Licht am Hollersee" ist ein kostenloses Open-Air-Konzert des Jugendsinfonieorchesters Bremen-Mitte der Musikschule Bremen, das jedes Jahr im Spätsommer stattfindet. In diesem Jahr schon zum 31. Mal. Traditionell ist es ein Konzert des Bürgerparkvereins, um sich bei den zahlreichen Unterstützern zu bedanken. Da der Eintritt frei ist, wird die Veranstaltung durch Spenden, Sponsoren und eine Vielzahl von ehrenamtlichen Helfern ermöglicht. Erwartet werden, wie in den vergangenen Jahren, circa 20.000 Zuschauer.

Wann findet es statt?

In diesem Jahr findet "Musik und Licht am Hollersee" am Sonntag, 8. September, statt. Anders als in den Vorjahren geht das Konzert vor dem Park Hotel bereits um 19.30 Uhr los.

Leibliches Wohl

Für Essen und Trinken sorgen die Besucher selbst, auf mitgebrachten Picknickdecken kann von Pizza bis Obstsalat alles verspeist werden. Nur Grillen und das Entfachen von Lagerfeuern ist nicht gestattet.

Kosten

Das Open-Air-Konzert ist kostenlos. Lediglich wer einen Sitzplatz vor dem Park Hotel ergattern möchte, zahlt zwölf Euro. Die Anzahl der Tickets ist auf etwa 1000 begrenzt. Sie sind im Pressehaus, den regionalen Zeitungshäusern, sowie unter 0421/ 363636 erhältlich. Die Sitzplätze liegen im Parkhotelgarten und sind rollstuhlgerecht.

Wer einen Beitrag zum guten Zweck leisten und außerdem zur schönen Atmosphäre beitragen möchte, kann vor Ort Fackeln erwerben. Der Erlös der Fackeln und auch der im Vorhinein erworbenen Sitzplatzkarten, kommt dem Orchester und dem Bürgerpark zugute. Auch durch die Spendendosen, eine Spende auf das "Musik und Licht - Sonderkonto" bei der Sparkasse oder durch eine Charity SMS kann man das Konzert unterstützen. Konto- und Handynummer finden Sie hier.

Anfahrt

Das Konzert findet am Hollersee am Parkhotel im Bürgerpark statt. Der Veranstalter rät zur Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad. Fahrradparkplätze stehen rund um den Hollersee zur Verfügung. Wer möchte, kann auch ein WK-Bike nutzen. Inhaber einer WK-Abocard und der Mia- und MiaPlus-Tickets können pro Rad und Tag das Angebot eine halbe Stunde kostenlos nutzen. Weitere Infos zum WK-Bike gibt es hier.

Die nächstgelegene Bus- und Bahnhaltestelle heißt "Bürgerpark" (Linie 5, 26 und 27). Obwohl die Hollerallee vor und auch während des Konzerts teilweise gesperrt wird, ist auch die Anfahrt mit dem Auto möglich. Geparkt werden kann auf der Bürgerweide.

Einen Überblick über das weitläufige Gelände, Fahrradparkplätze, WCs und Fluchtwege bietet der folgende Lageplan: