Open Air in der Neustadt: Beim Summersounds-Festival werden in diesem Jahr rund 20.000 Besucher erwartet. (Daniela Buchholz)

Musik und Kultur, umsonst und draußen in der Neustadt: Am Freitag und Samstag, 9. und 10. August, lädt die 14. Ausgabe des Open-Air-Festivals SummerSounds in den Neustadtwallanlagen zum Feiern, Tanzen und Flanieren ein. Dazu werden bis zu 20.000 Besucher erwartet. Erstmals findet das Summersounds an zwei Tagen statt – ein Novum für das Bremer Festival.

Wann geht's los?

Am Freitag beginnt das SummerSounds um 18 Uhr und geht bis Mitternacht. Am Samstag dauert das Programm von 11 bis 1 Uhr nachts.

Welche Künstler sind dabei?

Headliner auf dem SummerSounds ist in diesem Jahr der Singer-Songwriter Michael Schulte, der als deutscher Vertreter beim Eurovision Song Contest 2018 den vierten Platz belegte. Schulte tritt am Samstag um 21 Uhr auf der Hügelbühne auf. Doch gerade die unbekannteren Künstler laden zum Erkunden ein.

Wie sieht das Programm neben der Musik aus?

Neben den musikalischen Acts gibt es auf dem Festival in der Neustadt viele kleine Highlights zu entdecken. So stehen Familienyoga, das 6. Bremer Lastenradrennen und weitere Aktionen zum Mitmachen auf dem Programm. Was es sonst noch gibt, sehen Sie hier.

Wo findet man was?

Auf dem Summersounds-Festival gibt es vier Bühnen. Wo diese stehen und was es auf dem Summersounds sonst noch zu entdecken gibt, können Sie dem Lageplan entnehmen.

Was gibt es eigentlich zu essen und zu trinken?

Ob Craft-Beer oder Basilikum-Ingwer-Likör, Burritos oder karibische Spezialitäten: Auf dem Summersounds gibt es auch ein vielfältiges kulinarisches Angebot. Einen Überblick zu Speis und Trank finden Sie hier.

Und nachher ist alles voller Müll?

Diesmal hoffentlich nicht: Denn das Summersounds verfolgt bei alldem ein ehrgeiziges Nachhaltigkeitskonzept. Im Mittelpunkt stehen die Themen Müllvermeidung und Ressourcenschonung. Die Organisatoren haben sich dazu einiges einfallen lassen (mehr zum Thema hier). Die Erfahrungen vom SummerSounds sollen dann auch anderen Festivals zugutekommen – in Bremen und anderswo.

Anfahrt: mit Bus, Bahn und Rad zum Summersounds

Da es im Bereich der Neustadtwallanlagen keine Parkplätze gibt, empfehlen die Veranstalter die Anfahrt mit Bus und Bahn oder mit dem Fahrrad. Wer nicht mit seinem eigenen Fahrrad zur Breminale fahren möchte, kann auf ein WK-Bike zurückgreifen. Inhaber einer WK-Abocard und der Mia- und MiaPlus-Tickets können pro Rad und Tag das Angebot eine halbe Stunde kostenlos nutzen. Weitere Infos zu WK-Bike gibt es hier. Die NextBike-App ist in den App-Stores zu finden.

Für Radfahrer organisiert der ADFC zudem zusätzliche Fahrradständer. In unmittelbarer Nähe der Neustadtwallanlagen liegen zudem die Bus- und Bahnstationen Hochschule Bremen (Linien 1, 8, 26, 27, 101, 102, 120 & 121), Am Neuen Markt (Linien 8 & 24) sowie das Theater am Leibnizplatz (Linien 4 & 6).