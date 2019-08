Auf ihn können sich die Besucher von der "90s Super Show" freuen: Captain Jack. (imago)

Oli P., Snap, Captain Jack, Mr. President und viele mehr: Am Samstag, 17. August, steigt auf der Bürgerweide die "90s Super Show". Es werden mehr als 30.000 Besucher erwartet. Aufgrund der hohen Ticketnachfrage musste der Veranstalter das Kontingent bereits mehrfach erhöhen. Was Sie rund um das Open-Air-Festival wissen müssen, haben wir für Sie zusammengetragen.

Anreise

Tipps zur Anfahrt

Es bietet sich an, auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen. Da der Bremer Hauptbahnhof nur wenige Fußminuten von der Bürgerweide entfernt ist, ist es sinnvoll, mit Bus und Bahn anzureisen. Auf dem Messe-Gelände, direkt neben der Bürgerweide, werden aber auch Parkplätze zur Verfügung stehen. Darauf weist der Veranstalter explizit hin.

Anreise mit dem Rad

Wer nicht mit seinem eigenen Fahrrad zur "90s Super Show" fahren möchte, kann auf ein WK-Bike zurückgreifen. Inhaber einer WK-Abocard und der Mia- und MiaPlus-Tickets können pro Rad und Tag das Angebot eine halbe Stunde kostenlos nutzen. Weitere Infos zu WK-Bike gibt es hier. Die NextBike-App ist in den App-Stores zu finden.

Tickets



Wie teuer sind die Tickets für die Show?

Die günstigsten Stehplätze sind für knapp 23,80 Euro erhältlich. Hinzu kommen die Vorverkaufsgebühren. Aktuell sind nur noch sehr wenige Tickets verfügbar. Laut des Veranstalters wird jedoch ein weiteres Kontingent bereits gestellt.

Wann sind die Tickets entwertet?

Sobald das Veranstaltungsgelände betreten wird, ist die Eintrittskarte entwertet. Es ist also nicht möglich, die Party zu verlassen und später wieder dazuzustoßen.

Gibt es eine Tageskasse?

Die Tageskasse öffnet eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Für Kurzentschlossene halten die Veranstalter ein ausreichendes Kontingent bereit.

Weitere Informationen



Wann ist Einlass und wann beginnt das Festival?

Ab 12 Uhr dürfen die Zuschauer das Gelände betreten. Der Startschuss des Open-Air-Festivals fällt um 13 Uhr.

Welche Gegenstände müssen draußen bleiben?

Grundsätzlich dürfen nicht mitgebracht werden:

Speisen

Getränke

Haustiere

Waffen

Drogen

Laser-Pointer

gefährliche Gegenstände

Rucksäcke und Taschen, die größer als das DIN A4-Format sind.

Wo finden weitere 90s-Super-Show-Partys statt?

Weiter geht es im kommenden Jahr, wenn am 16. Mai 2020 in Berlin die Neunziger gefeiert werden. Wer nicht so weit fahren möchte, kann drei Wochen später am 6. Juni 2020 in Hamburg die nächste "90s Super Show" besuchen.