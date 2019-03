Die Außentemperaturen steigen allmählich wieder an und leuten die Zeit der Krötenwanderung ein. (Christian Butt)

Der Frühling kündigt sich an, die Temperaturen steigen wieder. Das hat nicht nur aufblühende Pflanzen zur Folge, sondern auch den Beginn der Wanderung von Kröten, Fröschen und Molchen. Wir informieren über Wissenswertes und Vorkehrungen zur bevorstehenden Krötenwanderung.

Sobald die Temperaturen sinken, fallen Amphibien wie Frösche in eine Winterstarre, um die Kälte zu überleben. (imago)

Winterstarre und Wanderung

Amphibien wie Frösche, Kröten und Molche sind wechselwarme Tiere. Das bedeutet, dass sich ihre Körpertemperatur an die Außentemperatur anpasst. Bei Temperaturen unter fünf Grad Celsius, fallen sie in eine sogenannte Winterstarre. Durch diese Kältestarre gelingt es ihnen, sich auf ihre Umgebung einzustellen und sie überleben den Winter. Dabei fährt der Stoffwechsel der Tiere ebenso runter wie auch die restlichen Körperfunktionen. Um zu überleben, nehmen sie den benötigten Sauerstoff über ihre Haut auf, denn ihre Lungen sind zu schwach, um in der Starre zu arbeiten. Je kälter es wird, desto weniger können sie sich bewegen.

Sobald die Temperaturen wieder über fünf Grad Celsius steigen, sich besonders nachts über diesem Punkt halten und es viel Niederschlag gibt, signalisiert es den Startschuss für die Amphibien. Sie erwachen aus ihrer Winterstarre und begeben sich auf den Weg zu ihrem ursprünglichen Laichgewässer. So bezeichnet man die Biotope, in denen die Amphibien aufgewachsen sind. Dabei werden Straßen zu einem Problem. Um ihr Ziel zu erreichen, sind die Tiere gezwungen Fahrtwege zu überqueren und sterben häufig im Verkehr.

Wenn die Route der Kröten über Fahrbahnen führt, fallen sie sehr häufig den Fahrzeugen zum Opfer. (dpa)

Vorkehrungen

Der Bremer Nabu-Mitarbeiter Florian Scheiba berichtet, dass sich der Nabu jedes Jahr bereits frühzeitig um die Vorkehrungen für die bevorstehende Krötenwanderung kümmere. Dieses Jahr errichteten freiwillige Mitarbeiter des Nabu in Woltermershausen an der Senator-Apelt-Straße einen ein Kilometer langen Fangzaun. Grund für diesen Fangzaun ist ein Fleet, zu dem die Amphibien aus einem Kleingartengebiet wandern. Über 3000 Tiere wandern jährlich über diese Fahrbahn, berichtet der Nabu. Alle zwölf Meter befinden sich entlang eines Netzes Fangeimer im Boden, in die die Molche und Kröten fallen. Mit Warnwesten bekleidet und den Kröteneimern in der Hand, tragen die Helfer die Gefäße über die Straße und entleeren sie am Flussufer. Jeweils zur Morgen- und Abenddämmerung kontrollieren die Helfer die Eimer.

Alle zwölf Meter ein Eimer vergraben: Nabu-Mitarbeiter bringen die eingefangenen Kröten und Frösche in Gefäßen sicher über die Straße. (Focke Strangmann)

Aber nicht nur der Nabu engagiert sich für die Tiere. 2015 wurde im Landkreis Osterholz ein Amphibientunnel für die Krötenwanderung erbaut. Der Grund dafür ist ein Laichgewässer in der Nähe der vielbefahrenen Osterholzer Straße. 2018 errichteten Bauarbeiter unter der Leitung des Umweltamtes im Landkreis Osterholz die fehlenden Leiteinrichtungen, damit die wechselwarmen Wirbeltiere zu dem Tunnel geführt werden.

"Jeder kann helfen"

Jeder könne helfen, die Kröten über die Fahrbahnen zu tragen, sagt Scheiba. Wenn man dabei vielbefahrene Straßen überqueren muss, solle man allerdings Warnwesten tragen und auf den Verkehr achten. Um zu helfen, kann man aber auch kreativ tätig werden: Um die Autofahrer auf die Krötenwanderung aufmerksam zu machen, können an Straßen mit naheliegenden Laichgewässern Warnschilder aufgestellt werden.

Ehrenamtliche Helfer sind immer willkommen

Nach Angaben von Scheiba gäbe es in Bremen sonst keine weiteren Auffangnetze für die Krötenwanderung: "Wegen geringer Materialien und begrenzter Mitarbeiteranzahl ist es uns leider nicht möglich, weitere Netze aufzubauen." Aus diesem Grund seien ehrenamtliche Helfer immer willkommen, die der Organisation unter die Arme greifen. Wer helfen möchte, kann per Doodle-Umfrage einsehen, ob noch Krötenträger oder Kontrolleure der Fangeimer in Woltmershausen gebraucht werden.

Infobox: So arbeitet der Nabu

Der Naturschutzbund (Nabu) ist eine international tätige Organisation, die sich seit über 100 Jahren für den Schutz und die Rettung der freien Natur einsetzt. Ursprünglich wurde er 1899 gegründet als "Bund für Vogelschutz". Die nichtstaatliche Organisation weitete in den letzten Jahrzehnten ihren Einfluss im In- und Ausland aus und zählte im vergangenen Jahr 660.000 Mitglieder.