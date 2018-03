Die Arbeitnehmerkammer Bremen. (Frank Thomas Koch)

Die Diskussion um Bremens Zukunft ist in vollem Gange. Nachdem die Handelskammer vor einigen Wochen bereits ihr eigenes Strategiepapier veröffentlicht hat, zieht nun die Arbeitnehmerkammer nach. Damit wollen die Arbeitnehmervertreter in der von Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) einberufenen Zukunftskommission ihren eigenen Schwerpunkt setzen und kurz vor den neuen Beratungen des Gremiums Anfang März auf sich aufmerksam machen.

In dem fünfseitigen Papier, das dem WESER-KURIER vorliegt, fordert die Arbeitnehmerkammer eine umfassende Ausbildungs- und Qualifizierungsstrategie für das Land Bremen. Die Ausbildung beginnt zwar im Kita-Bereich, endet aber nicht am Schultor, heißt es dort unter anderem.

„Die berufliche und akademische Bildung kommt uns in der öffentlichen Debatte häufig zu kurz“, sagt der Geschäftsführer der Arbeitnehmerkammer, Ingo Schierenbeck. Das Konzept der Kammer umfasst aus diesem Grund eine Vielzahl von Punkten, die die Verbesserung von beruflicher Aus- und Weiterbildung in den Fokus rücken. Anlehnend an die Zukunftskommission ist das Papier in die Bereiche Qualifizierung, Stadtentwicklung und Infrastruktur unterteilt.

Mehr zum Thema Fraglich Wenn die Zukunftskommission Erfolg haben will, muss sie Prioritäten setzen, schreibt Kristin ... mehr »

Wie zuvor schon die Handelskammer macht sich auch die Arbeitnehmerkammer für den Ausbau der Berufsschulen stark. Pro Schüler gebe das Land bisher etwa 1000 Euro weniger aus als Hamburg. „Diese Ausstattungslücke muss geschlossen werden“, so Schierenbeck. Eine weitere Forderung betrifft das berufsbegleitende Studieren.

Bisher werde in Bremen lediglich ein Bachelorstudiengang angeboten, den die Studierenden neben ihrer Arbeit anwählen können. Für viele Masterstudiengänge müsse zudem eine hohe Teilnahmegebühr gezahlt werden, was gerade Geringverdiener von einem berufsbegleitenden Studium abhalte. Laut Arbeitnehmerkammer sollte deshalb der erste Masterabschluss für alle gebührenfrei angeboten werden.

Neben ausreichend Aus-und Weiterbildungsangeboten fordert die Arbeitnehmerkammer auch, die entsprechende Infrastruktur dafür zu schaffen. So sollen zum Programm der Berufsschulen auch Investitionen in Gebäude sowie die Modernisierung der technischen Ausstattung gehören. Gleiches gelte für den Ausbau der Hochschulen.

Arbeitnehmerkammer wünscht sich enge Verzahnung

„Die Überlastung der Räume mindert die Qualität des Studiums und damit die Attraktivität des Ausbildungsstandortes“, sagt Schierenbeck. Außerdem wünscht sich die Kammer mehr Wohnraum für Studierende und Auszubildende, um das Leben und den Verbleib in der Stadt für sie attraktiver zu machen. Für die Stadtentwicklung, Wirtschafts-und Forschungsförderung wünscht sich die Arbeitnehmerkammer eine engere Verzahnung, um bei der Akquise sogenannter wissensintensiver Dienstleister künftig erfolgreicher zu sein.

Darunter fallen unter anderem IT-Experten, Ingenieure, die Forschung oder Kanzleien und Praxen. Der Anteil dieser Dienstleistungen sei in Bremen und Bremerhaven gravierend geringer als in anderen Städten. Diesem Manko müssten auch die Gewerbeflächenpolitik und eine moderne Wirtschaftsförderung Rechnung tragen. „Schließlich ist Personal die wichtigste Ressource von Unternehmen“, sagt Schierenbeck.

So wie viele andere Verbände und Institutionen ist die Arbeitnehmerkammer selbst Mitglied im sogenannten Zukunftsrat, der zusammen mit externen Experten Ideen für Bremen und Bremerhaven im Jahr 2035 entwickeln soll. Im Herbst dieses Jahres will die Zukunftskommission einen ersten Plan vorstellen, wie Bremen mit den zusätzlichen Haushaltsmitteln umgehen will, die ab 2020 in die Kasse fließen. Warum bringen nun immer mehr Mitglieder schon vorab ihre eigenen Zukunftspapiere auf den Markt?

Beratung über bisherige Ergebnisse

Als Kritik an der bisherigen Arbeit der Zukunftskommission will die Arbeitnehmerkammer ihre Initiative nicht verstehen. Man befinde sich momentan jedoch an einer Weichenstellung, an der die verschiedenen Vorschläge gebündelt und gewichtet werden müssten. „Der Erfolg des Prozesses wird stark davon abhängen, ob man sich auf zentrale Forderungen verständigt und man den eigenen Tunnelblick erweitern kann“, sagt Schierenbeck.

Am 9. März kommen die Vertreter der Zukunftskommission einen Tag lang zusammen, um über die bisherigen Ergebnisse zu beraten. Die Arbeitnehmerkammer erhofft sich, mit dem Papier noch einmal auf ihre Themen aufmerksam machen zu können. Für sie ist Ausbildung ein zentraler Punkt, um Bremens Zukunft zu sichern und wieder mehr Fachkräfte für Unternehmen zu gewinnen. „Wir hätten auch ein Papier zu prekären Beschäftigungsverhältnissen schreiben können“, so Schierenbeck. „Wir glauben aber, dass sich in dem Thema Ausbildung und Qualifizierung viele Ansatzpunkte der anderen Vertreter wiederfinden.“

Doch wie kommen die Vorstöße der Arbeitnehmerkammer und der Handelskammer bei Christian Bruns, dem Projektleiter der Zukunftskommission, an? Hält er es für zielführend, wenn nun jede der Institutionen ganz eigene Positionspapiere verfasst? „Wir denken, dass das den Prozess durchaus weiterbringen kann“, sagt Bruns, der die Aktion der Arbeitnehmerkammer nicht als Kritik auffassen will. „Das zeigt doch nur, wie intensiv sich die unterschiedlichen Akteure mit Bremens Zukunft auseinandersetzen.“