Ernährung, Autozubehör, Kunsthandwerk oder Spiele: Bei der Hanselife findet fast jeder Besucher etwas. (M3B GmbH/Jan Rathke)

Gesunder Kuchen schmeckt nicht. Das hat Mayra Werner oft erlebt und wollte das irgendwann ändern. „Meine Schwester und ich essen unheimlich gern süß“, sagt die junge Frau. Doch was macht man, wenn man keine zuckerigen Kalorienbomben zu sich nehmen möchte? Man erfindet einfach selbst eine Backmischung, die mit wenig Inhaltsstoffen auskommt, keine künstlichen Aromen, Zucker oder Verdickungsmittel benötigt und noch dazu glutenfrei und kalorienarm ist. Das hat die Eschwegerin getan. Ihre Backmischungen Makecake stellt sie nun auf der Hanselife in der ÖVB-Arena vor.

Dort ist Mayra Werner vom 14. September bis 22. September eine von 826 Ausstellern auf der Einkaufs- und Erlebnismesse. Und dort finden sich zahlreiche Anbieter, die auf 40 000 Quadratmetern ihre Neuheiten und Trends vorstellen möchten: vom Chipsmacher über Cashmeremode bis zu Wachstüchern für Lebensmittel, von nahtfreier Unterwäsche über die Onlineplattform Misambo, die altersübergreifende Wohnpartnerschaften vermittelt, bis zur Möglichkeit, Kräutersalz oder Käse selbst herzustellen. „Viele Aussteller veranstalten Workshops an ihren Ständen“, sagt Ingo Kleemeyer, Projektleiter der Hanselife. Andere informieren über ihr Angebot, wie etwa die Sporttrainerin Frauke Grimm. Sie stellt am Eröffnungswochenende auf der Kinder- und Familienmesse Stadtzwerge, die in diesem Jahr zum ersten Mal auf der Hanselife stattfindet, Kangatraining vor. Das ist ein Fitnesstraining, das Frauen nach der Geburt machen können. „Denn Mütter wollen gern Sport treiben, aber nicht alle Sportarten sind geeignet“, erläutert Grimm.

Auch am zweiten Messewochenende bleibt es sportlich. Am Freitag, 20. September, verwandelt sich das Foyer der Halle 4 in ein virtuelles Fußballfeld. Wer mag, kann sein Können am PC bei der Fußballsimulation Fifa zeigen. Einen Tag später gibt es dann die Möglichkeit, sich bei einem Turnier mit anderen Spielern zu messen oder gegen einen Turnierspieler antreten. Überhaupt können Familien mit Kindern im Messebereich „Games for Familys“ auf 900 Quadratmetern zahlreiche Spiele testen – analog und digital.

Ebenfalls am zweiten Messewochenende zeigt Claudia Schreiber, wie man aus natürlichen Rohstoffen Geschirrspültabs oder Badekugeln herstellt. An ihrem Stand bietet die Findorfferin ihre handgesiedeten Seifen an, für die sie auf Palmöl verzichtet und die sie plastikfrei verpackt. „Ganz im Sinne von Greta Thunberg“, sagt Schreiber.

Die Fridays-for-future-Generation kann bei der diesjährigen Messe auch mitreden: Was halten Jugendliche eigentlich von der Landwirtschaft? Was denken sie über Fleischkonsum und Massentierhaltung? Darüber diskutieren Schüler am Dienstag, 17. September, in der Schülerpressekonferenz „Die Zukunft unserer Landwirtschaft“ mit Vertretern von Landvolk, Politik und Ökolandbau. Jungen und Mädchen, die mitdiskutieren möchte, meldet sich unter presse@ima-agrar.de bei dem Verein „Information Medien Agrar“ an.

Weitere Informationen

Die Hanselife findet vom 14. bis 22. September täglich von 10 bis 18 Uhr in der ÖVB-Arena statt sowie am Freitag, 20. September, von 12 bis 20 Uhr. Karten kosten zehn Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.hanselife.de.