Glosse über Poller in Knochenhauer Straße

Das Pollerpaar

Jürgen Hinrichs

An diesem Freitag sollten die beiden Poller in der Knochenhauerstraße in Betrieb genommen werden. Daraus wird jedoch erst einmal nichts. Jürgen Hinrichs über ein Pollerpaar, das auf sich warten lässt.