Entspannt und gut gelaunt: WPD-Chef Klaus Meier hat auf dem ehemaligen Kellogg-Gelände viel vor. (Koch)

Klaus Meier: Zu dem Gesamtgrundstück sind wir etwas überraschend gekommen. Wir hatten ein Vorkaufsrecht für einen Teil der Fläche. Als Kellogg dann öffentlich gemacht hat, dass die Produktion geschlossen wird und die Diskussion um die Nachnutzung begann, haben wir den Finger gehoben. Das war vor etwas mehr als einem halben Jahr.

Es liegen Anfragen nach Teilflächen vor. Aber wir wollen möglichst nicht filetieren. Wir entwickeln selber, denn wir wollen, dass am Ende ein homogenes Quartier in unserer Nachbarschaft entsteht.

Fest steht: Die Überseeinsel wird ein Mischgebiet, in dem Wohnen eine große Rolle spielt. Gerade der erste Abschnitt, also der in direkter Nachbarschaft zu uns, würde sich beispielsweise für Eigentumswohnungen anbieten. Die zentralen Fragen sind: Wie können wir das Gelände für Familien spannend gestalten und wie entsteht ein funktionierendes Quartier?

Schulen und Kitas sind im Quartier geplant. Und diese werden eher am Anfang der Entwicklung stehen. Nachfrage nach Kita-Plätzen besteht über das Quartier hinaus und auch aus den Unternehmen – nicht zuletzt aus unserem. Insgesamt wird es lebendig und bunt sein: Bolzplätze, Kultur, öffentliche Einrichtungen. Leben an der Weser, auf der Überseeinsel.

Es gibt Grundstücksbereiche, die sich für Wohnen eignen. Andere eher für Landmarken oder Unternehmenszentralen. Und es ist ganz klar, dass auf den Grundstücksbereichen in der Nähe zu den Industriebetrieben nur etwas entstehen kann, das auch mit der Industrie kompatibel ist – Wohnen kommt da eher nicht in Frage.

Uns bewegt als Unternehmen unter anderen die Frage, wie die Sektoren Strom-Wärme-Verkehr miteinander gekoppelt werden können, also wie mit Strom aus Windenergie zum Beispiel Heizungen oder auch Autos betrieben werden. Technisch gibt es dafür vielfältige Ansätze. Der Einsatz von regenerativ erzeugtem Wasserstoff ist eine Möglichkeit. Eine entsprechende Umwandlungsanlage, ein Elektrolyseur, wäre aber nicht auf der Überseeinsel, sondern in Nähe zu bestehenden Windenergieanlagen zu errichten. Wir betreiben einige bestehende Windenergieanlagen in den Industriehäfen, zusammen mit der SWB und auch auf dem ehemaligen Stahlwerkegelände, das wir vor zehn Jahren gekauft haben. Für die Überseeinsel gibt es aber noch kein fertiges Konzept, sondern nur eine Ideensammlung. Eine Idee ist beispielsweise, dass in dem Quartier über Quartiersgaragen Mobilität zentralisiert wird. Dort könnten dann Batterien aufgetankt und Car-Sharing-Systeme installiert werden.

Die technisch einfache, aber wohl verwaltungstechnisch schwierige Lösung wäre, das Kabel einfach durch die Weser zu verlegen. Der andere Weg wäre – wie üblich – quer durch die Stadt.

Natürlich unterhält man sich mit diesen und weiteren Unternehmen – auch vollkommen unabhängig von der Überseeinsel. Und es gibt auch den ein oder anderen, der sich unsere Ideen zum Carsharing mit Elektro- und Wasserstoffmobilität ansehen möchte. Da jetzt konkreter zu werden, wäre aber viel zu früh.

Das Silo ist stadtprägend. Vorstellen könnte ich mir da vieles: ein Hotel, eine Unternehmenszentrale, ein Museum. Es gibt weltweit einige wunderbare Beispiele, wie alte Silos umgewandelt wurden. Ich habe vor kurzem in Südafrika in einem Restaurant auf einem umgenutzten Silo großartig gegessen.

Davon wussten wir vorher, insofern lässt sich damit einigermaßen rechnen. Da sind Risiken, die uns ebenso beschäftigen. In den vergangenen Monaten gab es einige Bombenfunde in der Überseestadt. Das kann uns natürlich auch treffen und muss genauso in die Kosten einkalkuliert werden, wie der Rückbau von Gebäuden.

Der Prozess ist immer noch wahnsinnig schnell und intensiv. Alle Beteiligten haben viel Zeit investiert, alle wollten dabei sein – das gilt im Übrigen auch für Robert C. Spies, die das ganze Projekt vermittelt haben und auch zukünftig beratend begleiten werden, sowie für die sechs Büros, über deren Entwürfe wir am vergangenen Freitag entschieden haben.

Wir haben in Bremen die tolle Situation, dass sich Politik für Projekte wie die Überseeinsel stark interessiert. Die Fläche mit ihrer Wasserlage und ihrer Zentralität ist sicher auch etwas ganz besonderes. Dass man sich da mal uneinig über den Weg der Entwicklung sein kann, ist doch klar. Mich hätte es viel mehr skeptisch gemacht, wenn sich niemand um die Fläche gekümmert hätte. Und die Zusammenarbeit mit dem Bau- und Wirtschaftsressort spricht dafür, dass mindestens jetzt bestes Einvernehmen herrscht.

Ich würde gern schon vor 2021 Leben auf das Gelände bringen. Die Bestandsgebäude können wir uns beispielsweise auch vorher schon anschauen. Und es wäre toll, wenn von solchen Gebäuden schon richtige Impulse auf das Gesamtgrundstück rausgehen. Aber für Stufe Eins der Neubauten ist 2021 ein realistisches Datum. Derzeit gehe ich davon aus, dass das Gesamtvorhaben frühestens in zehn Jahren fertig sein wird.

Zur Person

Klaus Meier (53) hat den Windparkprojektierer WPD GmbH 1996 zusammen mit Geschäftspartner Gernot Blanke in Bremen gegründet. Bereits zuvor hatte der promovierte Jurist unter anderem Landwirte beim Bau von Windkraftanlagen beraten und vertreten. 2001 wurde WPD in eine AG umgewandelt. Heute beschäftigt die Unternehmensgruppe mit dem vierfachen Familienvater Meier als Aufsichtsratsvorsitzenden weltweit gut 2000 Mitarbeiter. WPD-Hauptsitz ist heute das Stephanitorsbollwerk in der Überseestadt in direkter Nachbarschaft zum früheren Kellogg-Gelände.