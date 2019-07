Mit der App iTranslate ist es möglich schnell und spielerisch zu übersetzen. Das kann gerade im Ausland eine große Bereicherung sein. (Friso Gentsch / dpa)

Gerade in einem anderen Land kann die Sprache Reisenden eine neue Welt eröffnen. Doch nicht immer haben Urlauberinnen und Urlauber vorab Zeit, einen Sprachkurs zu besuchen. Stattdessen können sie intelligente Übersetzer auf ihren Smartphones installieren und diese im Urlaub stets bei sich tragen. Ein Übersetzungsprogramm bietet das Grazer Start-up iTranslate mit seiner gleichnamigen App. Die Anwendung übersetzt Texte in mehr als 100 Sprachen. Einige ihrer Funktionen sind für iOS und Android kostenlos erhältlich.

iTranslate übersetzt auf verschiedenen Wegen. In der kostenlosen Variante können Nutzer ihre Wörter, Sätze und sogar ganze Texte in das Übersetzungsfeld tippen. Schnell ist das Übersetzte in der gewählten Sprache sichtbar. Bei Bedarf kann man sich das Ergebnis auch anhören und das Nachsprechen üben. Die Übersetzung ist im Test, mit Englisch und Italienisch, weitgehend fehlerfrei. Dialektworte wie die Begrüßung „Moin“ erkennt die App jedoch nicht. Dafür bietet sie ein Phrasenbuch mit nützlichen Redewendungen für die Gespräche im Alltag sowie Konjugationstabellen mit den Verben.

Wirklich spannend wird die App jedoch, wenn es um die bezahlpflichtigen Funktionen geht. Für ein einmonatiges Probeabonnement von 4,99 Euro oder das Jahresabonnement von 39,99 Euro steht Nutzern die Übersetzung in mehrere Sprachen auch offline bereit. Online können sie dazu die Spracherkennungs- sowie die „Lens“-Funktion nutzen. Erstere funktioniert so einfach wie die Sprachnachrichtenfunktion in Messengerdiensten: Man drückt eine Flagge und spricht etwas in das Mikrofon des Handys. Die App verschriftlicht das Gesagte und übersetzt es schriftlich sowie akustisch.

Der Service „Lens“ nutzt dagegen die Kamera und übersetzt Schilder oder geschriebene Texte nach einer kurzen Ladezeit im Bild. Auch wenn die Bedienung wirklich einfach ist und das klare und frische Design optisch überzeugt, lässt die Qualität der Übersetzung jedoch zu wünschen übrig: Die App erkennt nicht alle Wörter, erst recht nicht, wenn sie auf farbigem Grund stehen.

Fazit: iTranslate ist eine App, die besonders mit ihren kostenpflichtigen Angeboten punktet. Doch die Übersetzung ist fehleranfällig und die Technik der optischen Erkennung noch nicht ganz ausgereift. Für Urlauber bietet der Google-Übersetzer die gleichen Dienste an. Zudem ist die App von Google mit allen Funktionen – im Gegensatz zu iTranslate – kostenlos.