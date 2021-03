Zurückgekehrte Zugvögel lassen sich vielerorts ideal mit einem Fernglas beobachten. (Jürgen Hicke)

Welche Optik beim Blick in die Vogelwelt zum Einsatz kommt, hängt ganz von den unterschiedlichen Einsatzzwecken und Vorlieben ab, erläutert Rebekka Lemb. Die Geschäftsführerin der Nordwestdeutschen Stiftung für Tier- und Naturschutz (NWN) ist zwar kein Profi, aber Anwenderin mit Anspruch.

Die Okulare sollten nicht zu klein sein, um ausreichend hellen Durchblick zu bieten. Binokulare mit zwei Achsen, über die der Augenabstand eingestellt wird, sind nicht so schnell zu justieren wie solche mit nur einer Achse. Bei größeren Gläsern sollte Vogelkundler das Gewicht bedenken – nicht nur, wenn es darum geht, das Glas ruhig zu halten. Auch auf dem mitunter ausgedehnten Fußweg zur Aussichtsplattform können Schwergewichte zur Last werden. Vor allem sogenannte Spektive fallen mitunter ordentlich ins Gewicht und sind zu Fuß eher unbequem zu transportieren – auch wegen des Stativs.

Wer sich umschaut, wird schnell sehen: Preislich sind den optischen Hilfen nach oben keine Grenzen gesetzt. 2000 oder gar 3000 Euro investiert kaum jemand, um spontan den Frühlingsvögeln auf den Schnabel und das Gefieder zu schauen. „Auch nicht so teure Geräte für ein paar Hundert Euro können ganz gut sein. Aber wie so häufig hängt auch das vom Anspruch ab.“

Ein höherer Vergrößerungsfaktor des Glases, zum Beispiel 10-fach statt 8-fach, spiegelt sich häufig sowohl im höheren Gewicht als auch im Preis wieder. Dabei kann die stärkere Vergrößerung gerade dann zum Handicap werden, wenn sich das beobachtete Objekt schnell bewegt. „Dann hat man unter Umständen Schwierigkeiten, den Vogel am Himmel wiederzufinden“, weil das Sehfeld kleiner ist, sagt Rebekka Lemb. „Vogelkundliche Führungen sind schon mal ein ganz guter Einstieg.“ Man bekommt einen Blick dafür, wie man Vögel erkennt und für welchen Einsatzzweck welche Optik die richtige ist.

„Was wir gerade im Visier haben“, berichtet die NWN-Geschäftsführerin, „sind erste Kiebitztrupps, erste Brachvögel und sogar Weißstörche“. Bremer Projektgebiete der Stiftung sind die Borgfelder Wümmewiesen, die Untere Wümme, die Wiesteniederung und die Oberneulander Wümmeniederung („Oberneulander Schnabel“), die Oberneulander Feldmark und der Hollerdeich.

Dabei ist gutes Sehen längst nicht alles. „Ebenso wichtig ist, was man hört.“ Viele Vögel lassen sich ja ohnehin kaum blicken: der Wachtelkönig im Sommer zum Beispiel, oder die Rallen in den Borgfelder Wümmewiesen. „Bei den Wiesenvögeln gucken wir im Moment, was fliegt – und hören die Balzrufe der Bekassine und der Kiebitze.“

Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf den bekannten Wegen in den Borgfelder Wümmewiesen unterwegs sei, könne, wenn er Augen und Ohren offenhalte, eine Menge erleben. „In der Brutzeit sollte man aber die Hauptwege nicht verlassen. Der Aussichtsturm am Hollerdeich in Oberneuland ist eine gute Adresse.“ Auf niedersächsischem Gebiet gebe es zwei Aussichtshügel am Wümme-Mittelarm – am Ende des Ebbensieker Weges in Fischerhude.

„Wer gucken will, sollte ganz früh losgehen oder in der Dämmerung. Nachts, wenn nur die Rufe zu hören sind, ist das auch sehr spannend.“ Auch ohne Rücksicht auf die Tageszeit empfiehlt Rebekka Lemb: „Rauszugehen lohnt sich, man sieht oder man hört immer etwas.“

Die Nordwestdeutsche Stiftung für Tier- und Naturschutz wurde 1999 in Bremen gegründet. Zweck der Stiftung sind der Schutz und die Wiederansiedlung der charakteristischen Tierwelt und ihrer Lebensräume in Norddeutschland. Als räumlicher Schwerpunkt sind die wassergeprägten Landschaften an Wümme und Unterweser benannt.