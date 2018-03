Alle SPD-Mitglieder dürfen über den Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD abstimmen. Einsendeschluss für die Wahlunterlagen ist Freitag, 24 Uhr. Dann werden die Stimmen ausgezählt und das Ergebnis wird am Sonntag bekannt gegeben. (dpa)

Formal ist es nur ein Kreuz. „Ja“ oder „Nein“ zum Vertrag, der die Grundlage der neuen Großen Koalition in Berlin sein soll. Bis Freitag müssen sich die SPD-Mitglieder entscheiden. Weil es aber zuletzt sprichwörtlich ein Kreuz war mit der SPD auf Bundesebene – der Fall von Martin Schulz, die Personaldebatten, die rasante Kursänderung –, fällt vielen der rund 4300 Bremer Genossen die Entscheidung nicht leicht.

Was gibt den Ausschlag? Welche Argumente wiegen stärker? Wie entscheidet man überhaupt, wenn es möglicherweise nicht nur um die nächsten vier Jahre, sondern um die Existenz einer Partei geht? Zwei Mitglieder erzählen. Als sich Lars Leiße, 18, ein paar Tage nach der Bundestagswahl Ende September für die SPD entschied, war er sicher, in eine Oppositionspartei einzutreten.

„Nach der Wahl, angesichts des hohen AfD-Ergebnisses, war ich mir sicher: Es reicht nicht mehr, Politik nur zu begleiten“, sagt der Abiturient, der am Alten Gymnasium zur Schule geht. Sein Gefühl war: Ich muss selbst etwas tun, ich möchte etwas verändern. Verändert hat sich dann aber zunächst die Ausgangslage. Leiße: „Ich weiß nicht, ob ich eingetreten wäre, wenn eine Große Koalition damals schon der Kurs gewesen wäre.“

Kritik am Empfehlungsschreiben

Was der Gymnasiast, Schulprofil Englisch, aber mit Leistungskurs Bio, „aus Alternativlosigkeit“, sicher weiß: Ihn ärgert der Ton der Alternativlosigkeit, die der SPD-Vorstand in seinem Schreiben zu den Wahlunterlagen anschlägt. Darin wird den Mitgliedern sehr deutlich empfohlen, dem rund 180 Seiten langen Koalitionsvertrag doch bitteschön zuzustimmen.

Leiße: „Es erweckt den Anschein, sich dagegen zu entscheiden wäre etwas Schlechtes. Als wäre man dann gegen die Partei.“ Aber er ist ja nicht gegen die Partei, im Gegenteil, sagt Leiße. Genauso wenig wie geschätzt die Hälfte seines Ortsvereins Schwachhausen-West. Wenn er voraussichtlich dem Nein-Kurs von Juso-Chef Kevin Kühnert folgt, dann deshalb, weil er seine „grundsätzlichen Befürchtungen“, was die Zukunft der SPD angeht, über das Inhaltliche des Koalitionsvertrages stellt.

Er fürchtet, in einer neuen Großen Koalition würde die SPD noch mehr an Profil verlieren. „Aber ich bin unsicher. Ich verstehe auch die Angst vor möglichen Neuwahlen.“ Ein paar Kilometer weiter südlich, in Rablinghausen, kämpft Edith Wangenheim, 70, mit einer Grippe. Ähnlich „zwischen Baum und Borke“ fühlt sich die Sprecherin des Beirats Woltmershausen in Sachen Abstimmung. Ihr ist die Entscheidung ebenfalls nicht leicht gefallen, da halfen ihr auch nicht ihre 42 Jahre Erfahrung in der Partei, darunter 13 als Abgeordnete der Bürgerschaft.

Auch Wangenheim war sich Ende September sicher, „dass wir abgewählt sind“ und musste dann erst mal umdenken. „Aber ich gehöre zu den Menschen, die sagen: Wer mitmacht, hat mehr vom Leben.“ Die Frage, die sie sich in den vergangenen Tagen und Wochen vor allem gestellt hat, lautete: „Wenn wir jetzt nein sagen, wie gehe ich dann in den nächsten Wahlkampf? Was erzähle ich den Menschen?“

Entscheidung zwischen Theorie und Praxis

Wenn man so will, hat sich Edith Wangenheim zwischen Praxis und Theorie entschieden. Eine Partei, so sieht es die Politikerin, die sich nicht der Verantwortung einer Regierung stellt, die sich stattdessen mit ihrer Erneuerung beschäftigt, erreicht die Wähler womöglich gar nicht mehr. Wangenheim: „Eine Erneuerung muss trotzdem stattfinden. Wir müssen die Menschen ernst nehmen und dahinterkommen, warum sich die abwenden, die wir glauben zu vertreten. Schon in der letzten Koalition war die SPD eine schlechte Verkäuferin ihrer eigenen Verdienste. Das muss sich ändern“, sagt sie.

Die Abstimmung, da sind sich Wangenheim und Leiße einig, ist keine, die sich mal eben so fällen lässt. Dafür ist das, was sie bedeutet, zu wichtig. „Es ist eine Entscheidung, bei der man sich fragt, wo man selbst eigentlich steht“, sagt Wangenheim. Beide haben viel gelesen, vor allem die Teile des Vertrages, die ihnen am wichtigsten sind.

Für Wangenheim ist das vor allem der Punkt „Kinder und Familie“ und der geplante Wegfall der Kita-Gebühren. „Das ist schon lange mein politisches Anliegen.“ Leiße sieht viel Positives beim „Einstieg in den sozialen Arbeitsmarkt“, „und das Europakapitel finde ich auch richtig gut“, den großen Bereich Finanzen dagegen „eher nicht so“.

"Ich fände ein 'Ja' traurig"

Beide haben ihre Entscheidungen nicht leicht gemacht. Sie haben den Austausch gesucht – mit anderen Parteimitgliedern diskutiert, mit Freunden und auch mit Menschen, die anderen Parteien zuneigen. „Vor der Bundestagswahl habe ich im Alltag weniger über politische Dinge diskutiert“, sagt Leiße. Sogar in seiner Fahrstunde war der Mitgliederentscheid kürzlich Thema.

Und was passiert nach Sonntag, wenn das Ergebnis nicht der eigenen Ansicht entspricht? Auch da sind sich die beiden Bremer einig: Sie werden weitermachen. „Dann muss man damit eben umgehen“, sagt Edith Wangenheim. Und Lars Leiße: „Ich fände ein ,Ja‘ traurig, aber austreten würde ich dann nicht. Ich würde mich eher noch mehr engagieren.“