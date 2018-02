Nach knapp einem Jahr öffnet das Römer Mitte Februar wieder (Archivbild). (emsn.de/ Chris Olli Bröker)

Gut ein Jahr lang war es still geworden um das Römer im Fehrfeld. Doch nun kehrt der Club zurück: Für den kommenden Freitag und Sonnabend, 16. und 17. Februar, haben die neuen Betreiber ein „Grand Opening“, also ein Eröffnungswochenende, angekündigt. Wie „Nordbuzz“ berichtet, sollen die Verantwortlichen hinter der Bar „Im Lu“ (Ostertorsteinweg) und dem Burgerrestaurant „Honigdachs“ (Vor dem Steintor) nun auch hinter dem Club Römer stecken. Erste Hinweise, was in der Tanz-Bar in Zukunft passieren wird, geben sie auf Facebook: „Wir sind ein Club für Elektronische Musik in Bremen“, heißt es dort. Zuletzt sei dieser zwar „ordentlich auf den Kopf gestellt, saniert und renoviert“ worden. „Aber Römer bleibt!“ Am Eröffnungswochenende legen unter anderem Kid Simius und DJ Castro auf.