Bremer Politiker nehmen Stellung zu den Wahlergebnissen in Brandenburg und Sachsen. Darunter: Bürgermeister Andreas Bovenschulte, Sascha Aulepp (beide SPD, links) und Alexandra Werwath, Landesvorstandssprecherin der Grünen. (Frank Thomas Koch)

Rekordergebnisse für die AfD, historische Tiefstände für CDU und SPD: Die CDU hat die Landtagswahl in Sachsen trotz starker Verluste klar gegen die AfD gewonnen, in Brandenburg behauptet sich die SPD knapp vor den Rechtspopulisten. Doch die AfD wird laut Hochrechnungen in beiden Ländern zweitstärkste Kraft – wie zuvor schon in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.

Aktuelle Entwicklungen lesen Sie in unserem Liveblog:

Fast 30 Jahre nach der deutschen Einheit bedeutet dies eine weitere Verschiebung der Parteienlandschaft. In beiden Ländern stehen schwierige Regierungsbildungen bevor. Im Bund dürfte sich die wackelige große Koalition vorerst trotzdem stabilisieren, falls die Regierungschefs an der Macht bleiben.

So bewerten Bremer Politiker die Wahlergebnisse im Osten

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD): „Das Abschneiden der rechtsextremen AfD ist erschreckend. Da ist es nur ein kleiner Trost, dass sie weder in Sachsen noch in Brandenburg stärkste Kraft geworden ist.

Für die SPD ist das Ergebnis in Brandenburg unter den gegebenen Umständen erfreulich. Und es zeigt, dass es sich lohnt, bis zum Schluss zu kämpfen. In Sachsen hat die SPD ein katastrophales Ergebnis eingefahren. Da gibt es nichts zu beschönigen, obwohl die sächsische SPD alles gegeben hat.

Entscheidend ist jetzt, dass in Sachsen und Brandenburg schnell handlungsfähige Regierung gebildet werden, an denen die AfD auf keinen Fall beteiligt sein darf.“

Sascha Aulepp, Landesvorsitzende der SPD: „Ich bin sehr zufrieden, weil die AfD ihr selbsterklärtes Ziel, deutlich stärkste Kraft zu werden, sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg verfehlt hat. Man sieht, dass die Landtagswahlen das demokratische Potenzial mobilisiert haben und eine starke demokratische Mehrheit gewählt wurde. Es war wichtig, dass sich viele in den vergangenen Wochen klar positioniert und von der AfD distanziert haben, deren hetzerische Parolen immer mehr in Richtung Rechtsextremismus gehen. Trotzdem sind es Ergebnisse für die AfD, von denen wir hier in Bremen weit entfernt sind. Die SPD ist in Brandenburg nach wie vor deutlich stärkste Kraft, das ist erfreulich. Ihren Führungsanspruch sollte sie in Anspruch nehmen, auch wenn ich noch keine Prognose über die Regierungskoalition wage. Das SPD-Ergebnis in Sachsen freut mich weniger. Sachsen ist schon immer ein schwieriges Pflaster für uns gewesen.

Alexandra Werwath, Landesvorstandssprecherin der Grünen: „Auch wenn die AfD in beiden Ländern nicht stärkste Kraft geworden ist, sind die Ergebnisse erschütternd. Was die Wahlbeteiligung angeht, setzt sich der Trend der Europawahl fort. Das freut mich, genau wie die Ergebnisse der Grünen. Die Menschen wollen mehr Grün für Klimaschutz, Gerechtigkeit und eine weltoffene Gesellschaft. Die Grünen in Sachsen und Brandenburg haben im Wahlkampf aber nicht nur für mehr Klimaschutz gekämpft, sondern auch für ein demokratisches Klima in der Gesellschaft gekämpft.“

Die Bremer Grünen bei Twitter: „Wir freuen uns über starke grüne Ergebnisse. Gerade jetzt brauchen wir laute Stimmen für unsere Demokratie und gegen Rechts in den Parlamenten.“

Carsten Meyer-Heder, Landesvorsitzender der CDU: „Ich gratuliere Michael Kretschmer und der CDU in Sachsen zum klaren Wahlsieg und den fulminanten Endspurt. Michael Kretschmer hat es in einem sehr persönlichen Wahlkampf geschafft, zuzuhören und Vertrauen zurückzugewinnen. Die Menschen haben mit hoher Wahlbeteiligung und ihrem Votum für eine Fortsetzung der CDU-geführte Regierung heute klar gemacht, dass sie auch in den kommenden Jahren gute Arbeit statt Parolen wollen. Eine schwarz-grüne Koalition scheint rechnerisch möglich, ich halte das für eine gute und fortschrittliche Option für Sachsen. Für Brandenburg hätte ich mir natürlich ein besseres Ergebnis für Ingo Senftleben und die CDU gewünscht. Das Abschneiden der AfD birgt Licht und Schatten: Einerseits erleichtert es mich, dass der AfD in keinem Ländern gelungen ist, stärkste Kraft zu werden. Nichtsdestotrotz ist sie in beiden Ländern zweitstärkste Kraft. Dieser Erfolgszug von Populisten entsetzt mich. Eine Koalition mit der AfD darf es in keinem der beiden Länder geben. Als Teil des Parlamentes sollte man sie aber nicht ignorieren, sondern es wird Verantwortung und Aufgabe der anderen demokratischen Parteien sein, die AfD inhaltlich zu entlarven und gleichzeitig die eigenen Positionen und oftmals weltfremd wirkenden und zu komplizierten politischen Prozesse besser zu vermitteln.“