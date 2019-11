Bundeskanzlerin Angela Merkel (r, CDU) und Olaf Scholz (SPD) haben am Mittwoch ihre Halbzeitbilanz zur Großen Koalition vorgestellt. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Arnold Knigge (Sprecher Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände)

Arnold Knigge, ist zwiegespalten: „Die Halbzeitbilanz löst aus sozialpolitischer Sicht bei mir unterschiedliche Gefühle aus. Auf der einen Seite hat die Koalition mit dem Teilhabe-Chancengesetz, mit der ,Konzertierten Aktion Pflege’ und mit dem Gute-Kita-Gesetz wichtige Initiativen auf den Weg gebracht. Auf der anderen Seite warten viele ältere Menschen noch auf die versprochene Grundrente, um nach einem langen Arbeitsleben nicht von der Sozialhilfe abhängig zu sein. Außerdem werden gute Ansätze der Koalition immer wieder durch unsinnige Personalquerelen und Nabelschauen überlagert. Wenn beide Parteien nicht zu konsequenter Sacharbeit und zur Lösung drängender Zukunftsaufgaben finden, sollte die Koalition den Weg für einen Neuanfang frei machen.

Peter Kruse (Präsident Arbeitnehmerkammer Bremen)

"Die große Koalition hat einiges umgesetzt. Es gibt jetzt ein Rückkehrrecht von Teil- auf Vollzeit, berufliche Weiterbildung wird stärker gefördert und es gibt bessere Beschäftigungsmaßnahmen für Langzeitarbeitslose. Gleichzeitig bleibt noch viel zu tun, insbesondere bei den Themen Tarifbindung, Rente und Pflege ist noch deutlich Luft nach oben."

Carl Kau (Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen)

„Das gibt es nur in der Politik, dass man selber die Bilanz beurteilt und sich selbst das gute Zeugnis ausstellt“, erklärt Carl Kau, Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen. Das passe nur nicht zum derzeitigen Erscheinungsbild und den aktuellen Wahlergebnissen.“ Ein Kanzleramt und zwei Regierungsparteien ohne Führungsqualitäten. Vor allem: Bei sprudelnden Steuerquellen und dem größten Bundeshaushalt werden die Bürger in keiner Weise entlastet – weder steuerlich noch bei der Bürokratie.“

Ludger Koopmann (ADFC Bremen)

„Bei aller Kritik am Klimapaket der Bundesregierung sind die beschlossenen Maßnahmen für den Radverkehr sehr erfreulich“, meint Ludger Koopmann vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club. Im Klimapaket stehen für die kommenden vier Jahre insgesamt 900 Millionen zusätzlich zum bisherigen Radverkehrsetat zur Verfügung. Diese Gelder werden Ländern und Kommunen zur Verfügung gestellt. Außerdem gibt es positive Bewegung für einen nationalen Radverkehrsplan, Förderung von Radschnellwegen und endlich einen Minister, der sich als Fahrradminister versteht.

Renate Heitmann (Geschäftsführerin Shakespeare-Company)

Renate Heitmann will mehr Bewegung: „Ach, könnte man sich doch auf ein intelligentes Wahlvolk verlassen, dass nicht nach (rechts) außen ausweicht – dann hätten die Debatten in einer Großen Koalition vielleicht unterschiedlichere Positionen mit mehr Dynamik hervorgebracht. Oder liegt es daran, dass CDU und SPD sich so ähnlich geworden sind? Festzustellen ist, dass wir eine im Wortsinn reaktionäre Politik bekommen haben, die sich ständig um Formelkompromisse wie zuletzt beim Klimapaket und der Grundrente bemüht, weil man sich vor Identitätsverlust oder den Reaktionen des Wahlvolks fürchtet.“

Dirk Mittermeier (Sprecher der Seniorenvertretung Bremen)

„Maßnahmen zur Verbesserung der Personalsituation in der Pflege, auch die Neuorganisation der Ausbildung ab 2020, führen zu einer erheblichen Erhöhung der Pflegekosten“, warnt Dirk Mittermeier, Sprecher der Seniorenvertretung Bremen. „Eine Neuregelung des Pflegegesetzes steht immer noch aus. Regionale Aufgaben wie Barrierefreiheit, Umgang mit den Problemen der älteren Menschen mit der digitalen Transformation des öffentlichen Lebens, sowie die großen Themen Altersarmut, Alterseinsamkeit, seniorengerechte Organisation des öffentlichen Nahverkehrs, Sicherstellung von bezahlbarem Wohnraum auch für ältere Menschen sind Problembereiche. Wir erwarten entsprechende flankierende Maßnahmen auch von der Bundesebene: In Bremen werden die Seniorinnen und Senioren im Jahr 2035 mehr als ein Drittel der Bevölkerung ausmachen!“

Anette Düring (Vorsitzende des DGB Bremen-Elbe-Weser)

„Die Halbzeitbilanz der Großen Koalition zeigt zwar auf, dass die Regierung in Berlin eigens gesteckte Ziele erreichen kann. Die Arbeitnehmer*innen erwarten jedoch mehr. Die Große Koalition muss entschiedener bei zentralen Zukunftsthemen handeln und Perspektiven schaffen: Dazu gehören die Gestaltung des digitalen Wandels der Arbeitswelt und eine sozial gerechte ökologische Transformation. Darüber hinaus muss die Grundrente endlich umgesetzt werden, um Menschen vor Altersarmut zu schützen.“

Peter Bollhagen (Landesvorsitzender des Wirtschaftsverbandes „Die Familienunternehmer)

„Es wird nicht gestaltet sondern nur verwaltet. Es wird nicht auf die kommende Eintrübung der Wirtschaft reagiert sondern weiter so getan, als würden die Geldtöpfe sprudeln. Für die Umwelt, die Wirtschaft und die Gesellschaft brauchen wir eine Politik, die beiträgt, Potenziale zu entfesseln und die nicht nur bürokratisch drangsaliert und verwaltet.“

Joachim Wittrien (1. Landesvorsitzender Sozialverband Deutschland, Landesverband Bremen)

„Zum Feiern gibt es keinen Anlass. So lange die Koalition soziale Kernfragen unbeantwortet lässt, fällt die Bilanz mager aus. Das kann sich schnell ändern, wenn Schwarz-Rot den Mindestlohn erhöht und die Grundrente einführt.“

Thomas Burkhardt (Vorsitzende des ADAC Regionalclubs Weser-Ems)

Der Vorsitzende stellt der Berliner Koalition kein schlechtes Zeugnis aus: „Die Große Koalition hat einiges bewegt beim Thema Investitionen in Infrastruktur. Altlasten wie die Lesumbrücke wurden angegangen. Allerdings hätten wir uns auch gewünscht, dass einige Dinge forscher und gezielter angegangen worden wären, wie zum Beispiel die Verkehrswende und der Klimaschutz.“