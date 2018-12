Bernd Neumann und Crhistine Schnittker beim CDU-Parteitag in Hamburg. (Hans-Ulrich-Brandt)

Im Mittelpunkt steht die Wahl eines Nachfolgers der Bundesvorsitzenden, die nach Kritik und Wahlschlappen in Bayern und Hessen nicht erneut für das Amt kandidieren wollte. Als Bundeskanzlerin wird Merkel aber weitermachen. Um ihre Nachfolge im Parteivorsitz bewarben sich Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Parteivorsitzenden der CDU äußerten sich auch Mitglieder aus Bremen und Bremerhaven sowie Niedersachsen.

Elisabeth Motschmann, Bundestagsabgeordnete der CDU: "Herzlichen Glückwunsch Annegret Kramp-Karrenbauer! Sie wird die Partei in eine gute Zukunft führen. Sie steht für Aufbruch. Sie ist eine großartige Politikerin, die gezeigt hat, dass sie Wahlen gewinnen kann, die bodenständig ist und einen ganz klaren Wertekanon hat. "

Jens Eckhoff, CDU-Bürgerschaftsabgeordneter: "Ein gutes Ergebnis für Bremen und für die CDU! Annegret Kramp-Karrenbauer wird für die CDU weiter Wahlen in der Mitte gewinnen und durch überzeugende Argumente die populistischen Ränder Schwächen."

Bernd Althusmann, Landesvorsitzender der CDU in Niedersachsen: "Annegret Kramp-Karrenbauer ist eine kluge und entscheidungsfreudige Frau. Ihre inhaltlichen Positionen sind vielschichtig und sie spricht alle Flügel in der CDU an. Ich bin mir sicher, dass sie die Partei zusammenhält und die Wählerinnen und Wähler in unserem Land erreicht."

Tilman Kuban, JU-Chef in Niedersachsen: "Annegret Kramp-Karrenbauer ist nicht Mini-Merkel, doch ihre größte Aufgabe steht ihr jetzt bevor - unsere Partei zusammenzuhalten."

Edith Heckmann, Vizebürgermeisterin von Syke: „Annegret Kramp-Karrenbauer ist die Richtige. Ich erwarte jetzt von ihr, dass sie das einhält, was sie versprochen hat, dass sie die Partei modernisiert, dass sie die Probleme erkennt und sie angeht. Ziel muss es sein, die CDU wieder über 40 Prozent zu bringen.“

Enak Ferlemann, Verkehrsstaatssekretär aus Cuxhaven: "Annegret Kramp-Karrenbauer hat sehr glaubhaft die Seele der Partei getroffen und ein gutes Konzept präsentiert, wie sie die CDU in die Zukunft führen will."

Kristian Tangermann, Lilienthals Bürgermeister: "Das war eine tolle Reaktion des Parteitages und ein Signal unserer Geschlossenheit. Der große Applaus auch für die unterlegenen Kandidaten zeigt, dass der engagierte Wahlkampf keine Gräben in unserer Partei aufgerissen hat."