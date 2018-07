Der Kiefert-Imbiss im Brill-Tunnel war lange Jahre eine feste Anlaufstelle für Wurstliebhaber. (Frank Thomas Koch)

Die beste Wurstbude der Stadt, Läden zum Shoppen, kein lästiges Warten an der Ampel – doch auch Obdachlose, unangenehme Gerüche und Angst, sind die Erinnerungen der Bremerinnen und Bremer an den Brill-Tunnel. Dennoch stellen sie sich bis heute die Frage, warum er überhaupt geschlossen wurde.

„Der Tunnel war ein Kult-Ding“, sagt Thomas Matz aus Woltmershausen. „Dort gab es einfach alles“, fügt Elona Schuchart, ebenfalls aus Woltmershausen, hinzu. Anke Kubis aus der östlichen Vorstadt verbindet mit der Unterführung viele kleine Läden, in denen sie früher geshoppt und wo sie auch das ein oder andere Mal etwas gegessen hat.

Doch auch das Gefühl der Angst kehrt in ihre Erinnerung, wenn Kubis an den Brill-Tunnel denkt: „Nachts hatte ich zittrige Beine, als ich da durchlaufen sollte“. Dennoch ist sie für die erneute Eröffnung des Tunnels. „Für die Fußgänger wäre das auf jeden Fall eine Entlastung und einfach sicherer“.

Außerdem könne man solchen Problemen heutzutage durch den Einsatz von Sicherheitspersonal aus dem Weg gehen, meint Schuchart. Thomas Matz wäre bei der Wiedereröffnung des Tunnels jedoch wichtig, dass die Stadt dabei keine Schulden macht. „Dafür sollte das Geld schließlich da sein“, betont er.

Georg G. Graf: "Es fehlen fähige Köpfe"

Ende der 60er-Jahre habe ich in Findorff gewohnt, mein Arbeitsplatz war ein Kaufhaus an der Brill-Kreuzung. Da gab es den Brill-Tunnel mit seinen Ankermietern. Es gab Auf- und Abgänge – auch per Rolltreppe – zu allen Seiten. Die Planer hatten den Weitblick für eine Hauptstraße innerhalb einer Hansestadt, die dem Verkehr mit seinen Gefahren entgegensteuerte. Hier wurden von der Planung bis zur Fertigstellung Millionen ausgegeben. Aus heutiger Sicht war dies eine weitsichtige Entscheidung, die heute den Verkehrsproblemen entgegenwirken könnte. Aber Fehlanzeige! Es fehlen die fähigen Köpfe. Heute sollte die klein karierte Hansestadt Bremen sich mal an ihrer Nachbarstadt Hamburg orientieren, die den tatsächlichen Weitblick hat. Man kann natürlich Hafenbecken zuschütten und sich immer noch Hafenstadt nennen, Tempo 30 einführen, Straßen für Froschwanderungen sperren, Radwege wie Autobahnen ausbauen und auf die Bürger keine Rücksicht mehr nehmen. Wenn Senator Lohse so weiterarbeitet, dann fährt er Bremen an die Wand.

Walter Peschel: "Breiterer Zugang zur Haltestelle"

Nach zwei tödlichen Unfällen an der Kreuzung fällt dem zuständigen Senator nur die Beschränkung auf Tempo 30 ein, womit keiner der Unfälle zu vermeiden gewesen wäre: Der Motorradfahrer fuhr wohl deutlich schneller als Tempo 50 und der abbiegende Lastwagen sicher langsamer als Tempo 30 beim Abbiegen in die Hutfilterstraße. Was dringend nötig wäre, ist eine Entzerrung des Verkehrs. Die Beschränkung der Bürgermeister-Smidt-Brücke auf zwei Fahrspuren wäre hilfreich. Man möge dem Senator raten, mal am Brill von der Linie 1 in die 2 oder 3 umzusteigen. Dort stehen die Fußgänger an der Martinistraße auf dem Radweg. Ferner ist die Ampelphase sehr kurz wegen der Rechtsabbieger aus der Martinistraße. Es gab mal einen Fußgängertunnel unter der Kreuzung, dieser sollte unbedingt wieder geöffnet werden, vielleicht mit breiterem Zugang zur Straßenbahn-Haltestelle.