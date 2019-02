Die Schaffermahlzeit wird in diesem Jahr zum 475. Mal ausgetragen. (Ingo Wagner/dpa)

Die Schaffermahlzeit wird traditionell von den Kaufleuten und Reedern für ihre Kapitäne ausgerichtet - 2019 zum 475. Mal. Seit 1561 wurde es üblich, dass die Schaffer zum Essen einladen. Hermann Schünemann, dritter Schaffer, ist mit seiner Ehefrau, Iris Kimmel, erschienen. Sie hat eine dezidierte Meinung zur Frauenfrage, die auch im Vorfeld wieder für Wirbel sorgte. Ob nun Frauen an der Schaffermahlzeit teilnehmen dürfen, ist für Kimmel eine unwichtige Frage: viel wichtiger ist es doch, dass Frauen für die gleiche Arbeit das gleiche Geld bekommen und nicht einen Karriereknick erleben, wenn sie Kinder bekommen, sagte sie.

Der dritte Schaffer Hermann Schünemann mit seiner Frau Iris Kimmel. (Sigrid Schuer)

Maile Hartmann, Ehefrau von Kapitänsschaffee Ralf Günter Hartmann sagt stellvertretend für die anderen Ehefrauen der Kapitäne: "Für mich ist es eine große Ehre, hier heute dabei sein zu dürfen. Haus Seefahrt befindet sich ohnehin im Wandel, was die Frauenfrage betrifft. Die Zeit wird es bringen. Außerdem gibt es sowieso Veranstaltungen, an denen nur Männer teilnehmen und andere, an denen nur Frauen teilnehmen."

"Ich bin überzeugt davon, dass den nächsten Jahren viele Frauen bei der Schaffermahlzeit dabei sein werden. Man muss das im Kontext der Tradition sehen. Und Traditionen, die ein Stück weit zu unserer Kultur gehören wandeln sich nur langsam", sagt Helen Zille, Premierministerin der südafrikanischen Provinz Western Cape nach dem Eintrag ins Goldene Buch im Rathaus. "Für mich ist es eine große Ehre und ein überwältigendes Gefühl, an der Schaffermahlzeit teilnehmen zu können. Die Jahrhunderte alte Tradition hängt für mich auch mit der Freiheit Bremens zusammen. Im Zentrum steht dabei für mich der karitative Gedanke, ich finde es wunderbar, dass sich Haus Seefahrt der Sorge um andere verschrieben hat."

Um 14 Uhr hat sich bereits der Ehrengast, Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer, ins goldene Buch der Stadt eingetragen. Mit dabei waren Helen Zille, Premierministerin Western Cape und Airbus-Chef Guillaume Faury. Kretschmer bei seiner Unterschrift: "Ich wünsche Bremen, dieser wunderbaren Stadt Gottes Segen. Sie steht für das, was Deutschland ausmacht."